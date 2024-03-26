Нападение террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в г. Красногорск Московской области было осуществлено при участии Украины. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, отвечая на вопросы журналистов.Вплоть до настоящего времени российские власти хоть и давали понять, что допускают причастность киевского режима к теракту, прямых заявлений по данному поводу не делали. Теперь секретарь Совбеза РФ фактически впервые официально подтвердил доминирование именно украинской версии террористического акта.- ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос о том, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл».Напомним, что вскоре после теракта ответственность за него взяла группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация). Непосредственными исполнителями были связанные с ней выходцы из Таджикистана, незадолго до событий прибывшие в Россию из Турции.Тем не менее, многие политики и эксперты считали, что очень высока вероятность причастности к произошедшему украинских спецслужб. Тем более, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (включен в список террористов и экстремистов) ранее в интервью фактически признал организацию возглавляемой им спецслужбой целого ряда покушений и убийств на территории Российской Федерации. То есть, он расписался в том, что украинская спецслужба применяет террористические и преступные методы деятельности на территории другого государства.

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