«Конечно, Украина»: секретарь Совбеза РФ сказал, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл»

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«Конечно, Украина»: секретарь Совбеза РФ сказал, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл»

Нападение террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в г. Красногорск Московской области было осуществлено при участии Украины. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, отвечая на вопросы журналистов.

Вплоть до настоящего времени российские власти хоть и давали понять, что допускают причастность киевского режима к теракту, прямых заявлений по данному поводу не делали. Теперь секретарь Совбеза РФ фактически впервые официально подтвердил доминирование именно украинской версии террористического акта.

Конечно, Украина

- ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос о том, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл».

Напомним, что вскоре после теракта ответственность за него взяла группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация). Непосредственными исполнителями были связанные с ней выходцы из Таджикистана, незадолго до событий прибывшие в Россию из Турции.

Тем не менее, многие политики и эксперты считали, что очень высока вероятность причастности к произошедшему украинских спецслужб. Тем более, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (включен в список террористов и экстремистов) ранее в интервью фактически признал организацию возглавляемой им спецслужбой целого ряда покушений и убийств на территории Российской Федерации. То есть, он расписался в том, что украинская спецслужба применяет террористические и преступные методы деятельности на территории другого государства.
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    24 комментария
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 13:46
      А смысл рассусоливать про ИГИЛ? Мы в любом случае видим этот терракт лишь одним из целой серии против мирного населения. Но, его масштаб дает нам полное право начать сносить украинцев. И этого матрасы и боятся.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 14:13
        Судя по интервью -"было осуществлено при участии Украины" Поэтому вопрос о Заказчике остается открытым.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Михаил-Иванов
        А смысл рассусоливать про ИГИЛ? Мы в любом случае видим этот терракт лишь одним из целой серии против мирного населения. Но, его масштаб дает нам полное право начать сносить украинцев. И этого матрасы и боятся.

        Матрасы боятся, что мы докажем террористическую деятельность государства Украина. И обвиним США и НАТО в спонсорстве террористов.
        В этом случае получится, что Запад поставляет оружие и обучает террористов. С учётом того, что киевские нацисты-террористы используют фашистские символику, идеологию, методы, мы можем предъявить Западу спонсорство неофашизма. ООН создавалась на обломках фашистских государств. Если доказать, что три страны являются спонсорами неофашизма, то можно будет поставить вопрос о лишении их права вето и постоянного членства в СБ ООН. Многим западным избирателям не понравится действия их правительств по возрождению фашизма.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 13:48
      «Конечно, Украина»: секретарь Совбеза РФ сказал, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл»

      Кто бы сомневался...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 13:49
      Если США против, пусть подают в Тверской суд г Москвы.Точка.
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +4
        Сегодня, 14:02
        Если США против, пусть подают в Тверской суд г Москвы

        В Басманный у нас для этого есть Басманный суд. wassat
    4. Комментарий был удален.
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 13:52
      И что теперь мы услышим и увидим от кремля?Жёсткие даже жестокие действия против руководства ук-роины и силовых структур как единственная ответная реакция кому-то в кремле до сих пор в голову не приходит?
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        0
        Сегодня, 14:13
        И что теперь мы услышим и увидим от кремля?

        Память у вас девичья это уже было.
        Вот это увидим. Ликвидированы
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        1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 14:19
          Токаев, Апти

          Эх, а я сперва обрадовался!
          Пора всех врагов России зачищать.
          1. bk316 Ранг пользователя
            bk316
            0
            Сегодня, 15:09
            Пора всех врагов России зачищать.

            Эти все зачищены.
            Не уверен, что они уж все прям враги, но оружие в руки взяли все.
            Это список мертвых полевых командиров. Некоторые из них переходили с одной стороны на другую, некоторые даже не один раз. Восток дело тонкое. Почитайте про борьбу с басмачеством.
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 14:42
          Бк316-в вашем списке нет не Буданова,не Залужного,не Сырского,Зеленского Авакова,Турчинова,и ещё нескольких десятков других разных руководил партиек и организаций ук-роины!
          1. bk316 Ранг пользователя
            bk316
            0
            Сегодня, 15:07
            Бк316-в вашем списке нет не Буданова,не Залужного,не Сырского,

            Как же они там окажутся , если этот список от 2008 года?
            А новый ВВП только на прошлой неделе обещал.
            И еще не известно будет ли там наркопрезик или нет.
            Пока там очевидно место для Буданова.
        3. Анатоль Клим Ранг пользователя
          Анатоль Клим
          0
          Сегодня, 14:43
          Цитата: bk316
          Ямадаев, Руслан Бекмирзаевич
          Ямадаев, Сулим Бекмирзаевич

          Что-то не понял, а Герои России братья Ямадаевы тоже террористы и враги, которых Кремль уничтожил?
          1. bk316 Ранг пользователя
            bk316
            0
            Сегодня, 15:04
            Что-то не понял, а Герои России братья Ямадаевы тоже террористы и враги, которых Кремль уничтожил?

            А я обратите внимание не написал, что их Кремль уничтожил.
            Нет их и нет. А перед их смертью в тяжких преступлениях их обвинил другой герой России.
            Или вы думаете, что обязательно всех судить публично?
            Ну тогда вам к Зорькину.
            1. Анатоль Клим Ранг пользователя
              Анатоль Клим
              0
              Сегодня, 15:11
              Цитата: bk316
              Ну тогда вам к Зорькину.

              Ну а Вам к Вышинскому
    6. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +6
      Сегодня, 13:54
      Хороший момент объявить свинарник гос-вом террором и собрать коалицию. Объявить на совбезе ООН запад спонсором и пособником террористов.
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +6
      Сегодня, 13:55
      Вот это уже похоже на настоящий суверенитет.
      До этого только США могли себе позволить "назначать" виноватых...
      И, если за словами последуют дела, то... можно считать - МИР ИЗМЕНИЛСЯ!
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 13:58
      Конечно, Украина

      и какой ответ будет РФ ?
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 14:01
      «Конечно, Украина» —

      — Обвинение предъявлено,ждём приговор ...
    10. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 14:05
      Правильнее было бы ответить на вопрос - конечно Британия.
    11. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      +2
      Сегодня, 14:14
      ждем официального заявления и связанных с этим действий:
      1. Признания Украинского руководства террористами
      2. Объявление всех желающих помочь Украине - пособниками террористов.
      3. изменения статуса СВО на КТО
      4. Признания руководства Украины законными целями
      5. Изменения целей с денацификации и демилитаризации на полное уничтожение террористического режима
    12. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 14:14
      Какая-то интересная многоходовочка получается.Итак.Спецслужбы Украины замыслили,теракт на территории России.Для этого связались с бармалеями,что бы те вывели на их кадры,в тоже время обговорили с ними,как произойдет теракт,что бы ответственность они взяли на себя.Вот интересно,за даром или за какую то часть той помощи,которую Украине,выделяет Запад?Далее,зачем то информация о готовящемся теракте сливается,западным партнерам,о том,что бармалеи,готовятся провести акцию,что бы те слили данную информацию России,наверное для того,что бы отвести от себя подозрения и надеясь на то,что руководство России,воспримет данную инфу,как дезу,что собственно и произошло.Но самое интересное начинается потом.Вместо того,что бы или отмолчаться или скромно сказать, вы не там ищите,украинские спецслужбы начинают радостно верещать,по данному поводу,тем самым выдавая себя.Надежда на то,что Запад не сдаст?Вывод пока один.Истину при жизни,мы так и не узнаем.
    13. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 14:18
      .
      Нападение террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в г. Красногорск Московской области было осуществлено при участии Украины. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Российской Федера

      Каком участии?! Непосредственном руководстве спец служб Украины и их кураторов на Западе!
      Чего стесняться то?!
    14. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      -1
      Сегодня, 15:05
      Виновник назначен, народ должен быть доволен.

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