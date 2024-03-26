Экс-сотрудник MI-6: В теракте в Подмосковье участвовали не джихадисты, ИГИЛ-К - это лишь прикрытие работы спецслужб

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Экс-сотрудник MI-6: В теракте в Подмосковье участвовали не джихадисты, ИГИЛ-К - это лишь прикрытие работы спецслужб

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство в Хорасане" (ИГИЛ-К)* не может стоять за терактом в Подмосковье, поскольку на самом деле этой организации не существует, тут нужно копать глубже. Об этом заявил бывший британский дипломат и сотрудник MI6 Аластер Крук.

Соединенные Штаты пытаются убедить Россию и остальной мир, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят исламисты из ИГИЛ-К*, но это не так, террористическую группировку просто использовали в качестве прикрытия. По словам Крука, на самом деле ИГИЛ-К* не является настоящей, это созданная западными спецслужбами организация, как бы "параллельная" настоящему "Исламскому государству"*. Под прикрытием джихадистов Запад проводит свои операции.



Британский эксперт уверен, что в Подмосковье действовали не джихадисты из ИГИЛ-К*, а простые наемники, которых наняли спецслужбы. По его словам, все действия террористов говорят о том, что они понятия не имеют, как должны действовать религиозные фанатики.

Теракт не мог быть организован и совершен настоящими джихадистами, потому что налицо почерк спецслужб, а не религиозных фанатиков

- утверждает британец.

Крук уверен, что вербовка всех четырех террористов произошла еще на территории Таджикистана. Он не стал прямо называть заказчиков теракта, но заметил, что в этой стране имеется не только посольство США, но посольство Украины, которое возглавляет бывший глава украинской разведки.
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    9 комментариев
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    1. самый главный Ранг пользователя
      самый главный
      +3
      Сегодня, 13:53
      Да это и пьяному ёжику понятно. Необходимо ли печатать теперь мнения всех "западных экспертов"? А вот куда делся террорист, которого граждане разоружили прямо в зале непонятно. Граждан уже наградили, а террориста до сих пор не показали.
      1. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        0
        Сегодня, 13:59
        Может не выжил , поэтому и не говорят , сгорел вместе с жертвами am
      2. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Сегодня, 14:00
        Тоже писал об этом...
        Если разоружили, то где разоруженный?
      3. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 14:01
        А вот куда делся террорист, которого граждане разоружили прямо в зале непонятно.

        Разоружили но не задержали. Может сейчас в морге как неопознанный или под шумок слинял .
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 14:04
      Когда еще представиться возможность объявить запад пособником террористов по бесспорному предлогу? Под эту авочку можно оправдать сбитие их разведчиков в нейтральных зонах. Но ведь прощелкает опять кремлевский горбачевец. Антонов с утра опять о наладке отношений прогнусил.
    3. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 14:04
      Какой смысл публиковать мнения бывшего сотрудника МИ-6? Может он специально это говорит, типа бывших не бывает.
    4. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 14:14
      Вот всячески пытаются притянуть сюда ИГИЛ ( запрещенная организация в России), уже типа ей спецслужбы управляли...
      Да не фига, это спецслужбы ВСУк Украины и их Западных кураторов, завербовали этих, снабдили оружием, дали денег, нарисовали план.
      Не было там третьих лиц, действовали на прямую!
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:16
      Если бы они были буддистами ,католиками или протестантами ,это бы не изменило сущность теракта .Они просто исполнители
    6. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 14:20
      вербовка всех четырех террористов произошла еще на территории Таджикистана.
       А кто те семеро,которых тоже задержали? Почему речь,идет об этой четверке, но ничего не говорится почти,об этих семерых,эти то кто?

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