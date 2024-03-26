Теракт не мог быть организован и совершен настоящими джихадистами, потому что налицо почерк спецслужб, а не религиозных фанатиков

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство в Хорасане" (ИГИЛ-К)* не может стоять за терактом в Подмосковье, поскольку на самом деле этой организации не существует, тут нужно копать глубже. Об этом заявил бывший британский дипломат и сотрудник MI6 Аластер Крук.Соединенные Штаты пытаются убедить Россию и остальной мир, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят исламисты из ИГИЛ-К*, но это не так, террористическую группировку просто использовали в качестве прикрытия. По словам Крука, на самом деле ИГИЛ-К* не является настоящей, это созданная западными спецслужбами организация, как бы "параллельная" настоящему "Исламскому государству"*. Под прикрытием джихадистов Запад проводит свои операции.Британский эксперт уверен, что в Подмосковье действовали не джихадисты из ИГИЛ-К*, а простые наемники, которых наняли спецслужбы. По его словам, все действия террористов говорят о том, что они понятия не имеют, как должны действовать религиозные фанатики.- утверждает британец.Крук уверен, что вербовка всех четырех террористов произошла еще на территории Таджикистана. Он не стал прямо называть заказчиков теракта, но заметил, что в этой стране имеется не только посольство США, но посольство Украины, которое возглавляет бывший глава украинской разведки.