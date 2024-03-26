Депутат Госдумы: В связи с терактом в «Крокус Сити» будут продуманы корректировки законодательства

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Депутат Госдумы: В связи с терактом в «Крокус Сити» будут продуманы корректировки законодательства

По словам замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева, после недавнего чудовищного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» будут сделаны определенные выводы и продумана возможная корректировка некоторых сфер российского законодательства.

Депутат отметил, что это касается не в последнюю очередь и миграционной сферы, которая очень непростая и в которой надо действовать аккуратно.



Фракция «Единая Россия» постоянно занимается корректировкой законодательства в этом направлении. Но это очень подвижная тема, которая связана и с миграционным потоком, и с необходимостью наличия трудовых ресурсов в условиях активного экономического развития

- сказал Шхагошев.

Враги попытались на волне теракта в Красногорске поднять национальный и религиозный вопрос, но столкнулись с «серьезным народным единством, присущим нашей стране», заметил парламентарий.

А по словам другого депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина, за десятки лет наша страна, сталкиваясь постоянно с террористическими угрозами, выработала соответствующую законодательную базу и механизмы обеспечения безопасности. Он добавил, что нужно дождаться результатов работы компетентных органов и уже на основе этого делать какие-либо выводы, включая и изменения в законодательстве.
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34 комментария
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  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +8
    Сегодня, 14:06
    Надо не корректировки , а координально менять ВСЁ в сфере миграции и политики миграционной. Послушайте Котенка , он за пять минут видео дает полный расклад и план действий
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:07
    Хорошо что корректировки, но хорошо бы при этом скорректировать манеру бить по хвостам
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:17
      типа у нас скоро будет как в Техасе или как в Иркутске (?)
      заходишь в придорожный бар, а там: все со стволами
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:20
        Стволы до зачем. Некоторые проблемы профилактикой решаются.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 14:22
          я бы прикупил бы себе если легализуют - дюжину, мало ли чё
          если ЧЁ как в фильме любить по русски - мы уйдем в партизаны
          Да. Лет пять продержимся. А там глядишь и порядок наведут.
          в МИ6 вообще не о том думают - недоразвитые
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 14:25
            Хорошо бы еще научиться продавать вменяемым, а подонков отсеивать, а так палка о двух концах - у кого реакция лучше, тот и молодец.
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              +1
              Сегодня, 14:27
              легализация короткоствола это отправная точка к отмене моратория на смертную казнь в РФ
              есть над чем подумать
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                +2
                Сегодня, 14:30
                легализация сама по себе ни чего не даст, преступники защищены статьей о допустимой самообороне
                1. Romario_Argo Ранг пользователя
                  Romario_Argo
                  0
                  Сегодня, 14:35
                  есть над чем подумать

                  преступники защищены статьей о допустимой самообороне

                  поэтому Техас отменяется
                  у нас и так в Иркутске все со стволами на трассах
                  а преступников по тиху прикапывают вдоль трассы
    2. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +4
      Сегодня, 14:21
      Враги попытались на волне теракта в Красногорске поднять национальный и религиозный вопрос, но столкнулись с «серьезным народным единством, присущим нашей стране», заметил парламентарий.
      Это какие же нехорошие враги пытались "поднять национальный и религиозный вопрос"? И с чем они, окаянные, так столкнулись?
      По моему убеждению, враги - это те, кто всеми силами замалчивали и замыливали этот вопрос, в результате чего и имеем то, что имеем.
      "Выступать - не мешки ворочать!"(С)
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:08
    Фракция «Единая Россия» постоянно занимается корректировкой законодательства в этом направлении.

    Оу, единороссы на выдумку хитры... Они нам сейчас такого надумают... laughing Впрочем, думать и менять что-то нужно... Очень не хочется, чтобы подобные теракты повторились... am
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:13
    Ничего придумывать не надо ! Только скрупулезное выполнение закона ,все уже придумано. Как они получают гражданство не зная языка ? Или почему приезжая работать в промышленность они идут на рыки ,кафе ,такси,парикмахерские .
    У нас не хватает таксистов ,парикмахеров прямо катастрофа ?
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: APASUS
      Как они получают гражданство не зная языка ?

      как они патенты получают не зная языка, как умудряются будучи в розыске шляться по Москве?!!!!
      строительные компании и дальше будут набивать мошну за счет проблем создаваемых для государства и граждан
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 14:29
      Реально не понимаю чем их проектный подход не устраивает? Остро нуждаешься - привез, отработал, увез. Гражданство только лояльным господам давать, тем более в ближайшем зарубежье остались миллионы русскоязычных и вполне себе работящих. Одна из проблем переезда - финансовая. Дайте жилье, хотя бы временное, обеспечьте работой, приедут и поправят демографию правильными гражданами,
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:57
        Цитата: ИванИванов
        Остро нуждаешься - привез, отработал, увез.

        а зачем им это надо, это доп расходы, а так набрал, не заплатил, набрал следующих и ни какой ответсвенности
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: APASUS
      Или почему приезжая работать в промышленность они идут на рыки ,кафе ,такси,парикмахерские
      Потому что ничего другого делать не умеют. Да и не хотят
    4. N-W Ранг пользователя
      N-W
      0
      Сегодня, 14:45
      Как они получают гражданство не зная языка ?

      Язык мало что меняет. Все арабы во Франции знают французский, но это отдельная страта. Важна этно-культурная самоидентификация. С этим по многим причинам проблемы. Особенно во втором поколении - оно, как правило, настроено протестно/враждебно.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: APASUS
      Или почему приезжая работать в промышленность они идут на рыки ,кафе ,такси,парикмахерские

      во первых, они приезжают бабки заколачивать, а не поднимать промышленность РФ
      во вторых, приезжают те кто реально ни черта не умеют, а уж если брать менталитет СА, то самые главные бездельники там как раз в таджикистане и сидели, даже при Союзе бабы у них работали мужики целыми днями в чайхане торчали
  5. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:14
    не уж то трудовые визы введут?!
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:20
      нет, новые рабочие места в ВСРФ
      создадут "Дикие дивизии" из масульман в каждой армии и армейском корпусе - и шашки выдадут
      а то всё кортик - кортик, коротковат для джигитов
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Romario_Argo
        создадут "Дикие дивизии" из масульман

        правды ради в свое время дикая дивизия осталась единственная кто не изменил присяге Императору
        более того, уверен, что если бы михаил решил турнуть "временных" и сесть на престол, то она пошла бы за ним, а эти могут только разбойничьи шайки создать
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 15:02
          дикая дивизия осталась единственная кто не изменил присяге Императору

          так нужно продолжить доблестную традицию
  6. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 14:16
    Как до жирафов доходит. Прибыль прибылью, но когда масса достигает критической отметки, обычно начинаются хаос и разрушения. На мигрантах конечно зарабатывать хорошо, но меру надо знать. Иначе будет скоро как в чёрной Франции или Германии. Ничем не лучше. Со всеми вытекающими.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:23
      проблема в том, что прибыль получают ЧАСТНЫЕ компании, а проблемы государство в целом
      1. МятныйПряник Ранг пользователя
        МятныйПряник
        +3
        Сегодня, 14:31
        Было бы желание, сверху бы дали приказ на облавы и прикрытие потоков, но этого нет, значит проблемы создаёт само государство, своим дозволением. Логично?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:35
          Цитата: МятныйПряник
          значит проблемы создаёт само государство, своим дозволением. Логично?

          нууу
          в какой-то мере, по сути чинуши в доле от всего этого безобразия - в строительных компаниях, коммунальных работах и т.д.
          если мы говорим о государстве, то наверное нет, а вот если говорим о чиновничьем аппарат то да они создают проблемы
          государству (стране) кастрики не нужны от слова совсем
  7. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 14:29
    по словам другого депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина, за десятки лет наша страна, сталкиваясь постоянно с террористическими угрозами, выработала соответствующую законодательную базу и механизмы обеспечения безопасности

    Да три14здят по-полной, как горели стены и всё вокруг, так и горит, стоит вспомнить зимнюю вишню, дома престарелых и т.д. все экономят на материалах, экономят начиная с проекта, а потом и проект не исполняют, главное кое-как собрать и деньги поделить.... А единоросы все это одобрям. Не зря ВВП не связывался с ними по выборам
  8. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 14:30
    Но это очень подвижная тема, которая связана и с миграционным потоком, и с необходимостью наличия трудовых ресурсов в условиях активного экономического развития
    Вообще-то, в условиях активного экономического развития, надо воспитывать собственных специалистов, а не одних экономистов с юристами. Поднимать престиж именно рабочих профессий, организовывать профессиональное обучение, вносить в законы корректировки так, чтобы слесарь, или, к примеру, токарь, получали не меньше менеджеров, которые только бумажки с места на место перекладывают.
  9. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +1
    Сегодня, 14:34
    У меня много вопросов к парламентариям.Первый :нужно обьязательно ждать когда случится трагедия?Почему законадательная база не изменилась?Обстрелы приграничья,вновь вошедших территорий,атаки бпла и ракет,террористические угрозы.Депутаты очень важно заявляют себя патриотами,но при этом невыполняют свою не посредственную работу.Простой вопрос,кто из депутатов курирует Белгородскую обл.,а кто Курскую,а кто Запорожскую?
  10. miry_mir Ранг пользователя
    miry_mir
    0
    Сегодня, 14:42
    мигранты прошлых лет и мигранты последних 10 лет-это совсем разные люди, молодые мигранты уже воспитанные на ненависти и экстремизме,а наша власть живет все в розовом мире,где все братья и сестры. Чиновники! очнитесь,никто не пытается раскачать страну,ее уже разрушают ,кто привозит их работать как ценных специалистов. кто раздает гражданство налево и направо,кто не осуществляет контроль за их нахождением в стране.
  11. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 14:46
    Корректировки надо начинать с посадок чиновников из ФМС. С массовых проверок всех понаехавших, всех у кого есть нарушения пинком под зад навсегда!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:56
      Цитата: al3x
      с посадок чиновников из ФМС

      только ли?!
      а участковые, а владельцы строительных компаний?!
  12. N-W Ранг пользователя
    N-W
    0
    Сегодня, 14:53
    Фракция «Единая Россия» постоянно занимается корректировкой законодательства в этом направлении

    Так и занимается... Шаг вперёд, два шага назад.
  13. Shelest2000 Ранг пользователя
    Shelest2000
    0
    Сегодня, 15:18
    Враги попытались на волне теракта в Красногорске поднять национальный и религиозный вопрос, но столкнулись с «серьезным народным единством, присущим нашей стране», заметил парламентарий.

    Ну да, ну да... Все, кто говорит, что бармалеев завезли сотни тысяч и миллионы,что они ведут себя в русских городах,даже не хамски, а как завоеватели,что они получают гражданство и регистрацию практически мгновенно ,даже не говоря по русски - все враги...
    А фактически, враги - это вот такие "парламентарии" распахнувшие двери в Россию для абсолютно бесконтрольной миграции абсолютно чуждых гражданам людей. Враги - это те,кто прикрываясь "бизнесом" завозят в Россию этих "импортозаместителльных" безнационалов. Враги - это те, кто постоянно покрывает совершаемые ими преступления.
    Вот есть таджик. Приехал в Россию, совершил преступление и всё - он уже без национальности. Он уже "безнационал" . Красиво , правда, хаспадин "парламентарий"
    ИМХО, но такие "парламентарии" , отмазывающие и покрывающие этнические преступные группировки и диаспоры, должен нести самую жЕсткую ответственность.

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