Депутат Госдумы: В связи с терактом в «Крокус Сити» будут продуманы корректировки законодательства
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По словам замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева, после недавнего чудовищного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» будут сделаны определенные выводы и продумана возможная корректировка некоторых сфер российского законодательства.
Депутат отметил, что это касается не в последнюю очередь и миграционной сферы, которая очень непростая и в которой надо действовать аккуратно.
Фракция «Единая Россия» постоянно занимается корректировкой законодательства в этом направлении. Но это очень подвижная тема, которая связана и с миграционным потоком, и с необходимостью наличия трудовых ресурсов в условиях активного экономического развития
- сказал Шхагошев.
Враги попытались на волне теракта в Красногорске поднять национальный и религиозный вопрос, но столкнулись с «серьезным народным единством, присущим нашей стране», заметил парламентарий.
А по словам другого депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина, за десятки лет наша страна, сталкиваясь постоянно с террористическими угрозами, выработала соответствующую законодательную базу и механизмы обеспечения безопасности. Он добавил, что нужно дождаться результатов работы компетентных органов и уже на основе этого делать какие-либо выводы, включая и изменения в законодательстве.
Телеграм-канал СК РФ/скриншот видео
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