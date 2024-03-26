Что ждёт после суда исполнителей теракта в «Крокус Сити» на примере ранее осужденных боевиков
Пока что все задержанные и арестованные фигуранты по делу о теракте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» имеют статус обвиняемых или подозреваемых. Степень их ответственности и меры наказания после окончания следственных действий определит суд.
С учетом того, что четверо непосредственных исполнителей этого чудовищного преступления дали признательные показания, всем им грозит пожизненное заключение. Резонансная акция в подмосковье вновь подняла тему выхода РФ из моратория на смертную казнь. Но даже если это и случится, для чего потребуется менять в том числе Конституцию, этим выродкам высшая мера не грозит, так как закон обратной силы не имеет.
Впрочем, рассчитывать на то, что убийцы десятков ни в чем неповинных людей будут спокойно доживать свой век в колонии тоже не стоит. Наша страна в новейшей истории не в первый раз сталкивается с террором. В 90-е годы прошлого века и в начале нынешнего кровавые преступления против мирных граждан организовывали и проводили чеченские сепаратисты и радикальные исламисты из других стран.
Большинство из них ликвидированы российскими военными и спецслужбами. Некоторых удалось поймать и довести до суда. Однако жизнь за решеткой и для них комфортной точно не стала, даже с учетом того, что это определение вообще сложно применить к заключенным. Достаточно пары примеров, чтобы понять, какая судьба ждет и нынешних исполнителей, организаторов и заказчиков теракта в «Крокус Сити».
В настоящее время в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», расположенной за полярным кругом в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, отбывает наказание уроженец одного из селений Чечено-Ингушской АССР Нурпаша Кулаев. Этот боевик вместе с братом в составе банды, возглавляемой ингушским террористом Русланом Хучбаровым, 1 сентября 2004 года участвовал в захвате школы в Беслане.
Правда, в отличие от остальных террористов он сумел выжить и пытался спастись бегством, выпрыгнув из окна школы. Однако был опознан и задержан. К пожизненному сроку Кулаев был приговорен 26 мая 2006 года судом в Северной Осетии.
Колония «Полярная сова», помимо расположения на Крайнем Севере, в принципе считается самой строгой тюрьмой в России. Пребывание здесь Кулаева не задалось с первых дней. Вначале его поместили в одну камеру с серийным убийцей Александром Пичушкиным. Однако вскоре террориста пришлось перевести, поскольку маньяк, как только узнал, за что отбывает наказание сокамерник, поклялся расправиться с ним.
Вообще, администрации оказалось непросто найти Кулаеву сокамерников. Даже самые матерые преступники, отбывающие пожизненное за множество злодеяний, отказывались становиться его соседями. Преступники предупреждали, что не смогут удержаться, чтобы не отправить на тот свет убийцу детей. Так что террористу приходится отбывать наказание в одиночной камере. С родными Кулаев, которому в этом году исполнится 44 года, не переписывается. На воле у него остались жена и двое, теперь уже взрослых, детей.
Поначалу Кулаев пытался, что называется, качать права, но администрация колонии быстро с ним справилась. Сейчас у «гордого кавказца» главное занятия в одиночке — уборка камеры, от чего он в первое время категорически отказывался. Это занятие стало и основным развлечением заключенного.
Впрочем, Кулаев не теряет оптимизма и регулярно пишет прошения о помиловании, отказываясь признавать себя виновным. Согласно Конституции РФ, исключительное право на осуществление помилования принадлежит президенту России, так что оказаться на свободе террористу точно не удастся. Но даже если гипотетически такое и случится, то на воле Кулаева ждет еще более незавидная судьба. Жители Северной Осетии грозят бывшему боевику, если он вдруг каким-то чудом выйдет из тюрьмы, самосудом.
Еще более незавидной оказалась судьба другого известного чеченского террориста Салмана Радуева, также уроженца ЧИ АССР. Это один из наиболее известных чеченских полевых командиров времен первой и начального этапа второй чеченской войны. Он был одним из главных организаторов ряда громких терактов на территории России.
Известность к Радуеву пришла после на самом деле неудачной операции отряда чеченских боевиков, в январе 1996 года совершивших вылазку в Дагестан. Тогда отряд в количестве 256 человек под командованием Радуева был разгромлен российскими войсками, большинство боевиков были уничтожены или попали в плен. Перед этим террористы пытались оборонятся в Кизляре, взяли сотни заложников, десятки мирных дагестанцев погибли от их рук.
Радуеву тогда удалось скрыться в Чечне, в России он был объявлен террористом номер один. Пережив несколько покушений, после одного из которых ему якобы вживили титановые платины в голову, чеченский террорист на протяжении 1996—1997 годов неоднократно брал на себя ответственность за все теракты, совершенные на территории России, угрожая при этом новыми нападениями и требуя вывода подразделений федеральных сил с территории Чечни.
В начале второй чеченской кампании возглавляемый Радуевым отряд был разгромлен Объединенной группировкой российских сил. 12 марта 2000 года террорист был арестован ночью в туалете в городе Ойсхара Гудермесского района Чечни сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в ходе проведения спецоперации. Предположительно, о местонахождении Радуева сообщили местные жители.
В августе 2000 года уголовное дело Радуева было передано из ФСБ в Главное управление Генеральной прокуратуры России по Северному Кавказу, а сам он был этапирован в Махачкалинский СИЗО № 1. В начале октября 2000 года в ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой Радуев признан вменяемым.
Судебный процесс над Салманом Радуевым начался в Махачкале 15 ноября 2001 года, со стороны обвинения выступал лично генеральный прокурор РФ Владимир Устинов. В последний раз такое было в 1960 году в СССР на процессе по делу американского пилота Гэри Пауэрса. 25 декабря 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил Радуева к пожизненному сроку.
В начале августа 2002 года бывший боевик был этапирован в исправительную колонию особого режима (учреждение ВК-240/2) Главного управления исполнения наказаний по Пермской области, известную как «Белый лебедь». Кассационные жалобы адвокатов Радуева о пересмотре приговора в сторону смягчения были отклонены.
По неофициальной информации, публикуемой в прессе, по прибытию в колонию Радуева каждый день избивали. В середине декабря 2002 года он был переведен в областную больницу УТ 389/9 ГУИН по Пермской области с диагнозом геморрагический васкулит (воспаление стенок мелких кровеносных сосудов) неясного генеза и множественными кровоизлияниями во внутренние органы. Утром 14 декабря 2002 года Радуев умер в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска в результате обширных внутренних кровотечений. При вскрытии в его голове не было обнаружено знаменитых титановых пластин — только металлическая скобка.
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