Что ждёт после суда исполнителей теракта в «Крокус Сити» на примере ранее осужденных боевиков

22
Что ждёт после суда исполнителей теракта в «Крокус Сити» на примере ранее осужденных боевиков

Пока что все задержанные и арестованные фигуранты по делу о теракте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» имеют статус обвиняемых или подозреваемых. Степень их ответственности и меры наказания после окончания следственных действий определит суд.

С учетом того, что четверо непосредственных исполнителей этого чудовищного преступления дали признательные показания, всем им грозит пожизненное заключение. Резонансная акция в подмосковье вновь подняла тему выхода РФ из моратория на смертную казнь. Но даже если это и случится, для чего потребуется менять в том числе Конституцию, этим выродкам высшая мера не грозит, так как закон обратной силы не имеет.





Впрочем, рассчитывать на то, что убийцы десятков ни в чем неповинных людей будут спокойно доживать свой век в колонии тоже не стоит. Наша страна в новейшей истории не в первый раз сталкивается с террором. В 90-е годы прошлого века и в начале нынешнего кровавые преступления против мирных граждан организовывали и проводили чеченские сепаратисты и радикальные исламисты из других стран.

Большинство из них ликвидированы российскими военными и спецслужбами. Некоторых удалось поймать и довести до суда. Однако жизнь за решеткой и для них комфортной точно не стала, даже с учетом того, что это определение вообще сложно применить к заключенным. Достаточно пары примеров, чтобы понять, какая судьба ждет и нынешних исполнителей, организаторов и заказчиков теракта в «Крокус Сити».

В настоящее время в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», расположенной за полярным кругом в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, отбывает наказание уроженец одного из селений Чечено-Ингушской АССР Нурпаша Кулаев. Этот боевик вместе с братом в составе банды, возглавляемой ингушским террористом Русланом Хучбаровым, 1 сентября 2004 года участвовал в захвате школы в Беслане.

Правда, в отличие от остальных террористов он сумел выжить и пытался спастись бегством, выпрыгнув из окна школы. Однако был опознан и задержан. К пожизненному сроку Кулаев был приговорен 26 мая 2006 года судом в Северной Осетии.



Колония «Полярная сова», помимо расположения на Крайнем Севере, в принципе считается самой строгой тюрьмой в России. Пребывание здесь Кулаева не задалось с первых дней. Вначале его поместили в одну камеру с серийным убийцей Александром Пичушкиным. Однако вскоре террориста пришлось перевести, поскольку маньяк, как только узнал, за что отбывает наказание сокамерник, поклялся расправиться с ним.

Вообще, администрации оказалось непросто найти Кулаеву сокамерников. Даже самые матерые преступники, отбывающие пожизненное за множество злодеяний, отказывались становиться его соседями. Преступники предупреждали, что не смогут удержаться, чтобы не отправить на тот свет убийцу детей. Так что террористу приходится отбывать наказание в одиночной камере. С родными Кулаев, которому в этом году исполнится 44 года, не переписывается. На воле у него остались жена и двое, теперь уже взрослых, детей.

Поначалу Кулаев пытался, что называется, качать права, но администрация колонии быстро с ним справилась. Сейчас у «гордого кавказца» главное занятия в одиночке — уборка камеры, от чего он в первое время категорически отказывался. Это занятие стало и основным развлечением заключенного.

Впрочем, Кулаев не теряет оптимизма и регулярно пишет прошения о помиловании, отказываясь признавать себя виновным. Согласно Конституции РФ, исключительное право на осуществление помилования принадлежит президенту России, так что оказаться на свободе террористу точно не удастся. Но даже если гипотетически такое и случится, то на воле Кулаева ждет еще более незавидная судьба. Жители Северной Осетии грозят бывшему боевику, если он вдруг каким-то чудом выйдет из тюрьмы, самосудом.

Еще более незавидной оказалась судьба другого известного чеченского террориста Салмана Радуева, также уроженца ЧИ АССР. Это один из наиболее известных чеченских полевых командиров времен первой и начального этапа второй чеченской войны. Он был одним из главных организаторов ряда громких терактов на территории России.

Известность к Радуеву пришла после на самом деле неудачной операции отряда чеченских боевиков, в январе 1996 года совершивших вылазку в Дагестан. Тогда отряд в количестве 256 человек под командованием Радуева был разгромлен российскими войсками, большинство боевиков были уничтожены или попали в плен. Перед этим террористы пытались оборонятся в Кизляре, взяли сотни заложников, десятки мирных дагестанцев погибли от их рук.

Радуеву тогда удалось скрыться в Чечне, в России он был объявлен террористом номер один. Пережив несколько покушений, после одного из которых ему якобы вживили титановые платины в голову, чеченский террорист на протяжении 1996—1997 годов неоднократно брал на себя ответственность за все теракты, совершенные на территории России, угрожая при этом новыми нападениями и требуя вывода подразделений федеральных сил с территории Чечни.

В начале второй чеченской кампании возглавляемый Радуевым отряд был разгромлен Объединенной группировкой российских сил. 12 марта 2000 года террорист был арестован ночью в туалете в городе Ойсхара Гудермесского района Чечни сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в ходе проведения спецоперации. Предположительно, о местонахождении Радуева сообщили местные жители.

В августе 2000 года уголовное дело Радуева было передано из ФСБ в Главное управление Генеральной прокуратуры России по Северному Кавказу, а сам он был этапирован в Махачкалинский СИЗО № 1. В начале октября 2000 года в ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой Радуев признан вменяемым.

Судебный процесс над Салманом Радуевым начался в Махачкале 15 ноября 2001 года, со стороны обвинения выступал лично генеральный прокурор РФ Владимир Устинов. В последний раз такое было в 1960 году в СССР на процессе по делу американского пилота Гэри Пауэрса. 25 декабря 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил Радуева к пожизненному сроку.

В начале августа 2002 года бывший боевик был этапирован в исправительную колонию особого режима (учреждение ВК-240/2) Главного управления исполнения наказаний по Пермской области, известную как «Белый лебедь». Кассационные жалобы адвокатов Радуева о пересмотре приговора в сторону смягчения были отклонены.

По неофициальной информации, публикуемой в прессе, по прибытию в колонию Радуева каждый день избивали. В середине декабря 2002 года он был переведен в областную больницу УТ 389/9 ГУИН по Пермской области с диагнозом геморрагический васкулит (воспаление стенок мелких кровеносных сосудов) неясного генеза и множественными кровоизлияниями во внутренние органы. Утром 14 декабря 2002 года Радуев умер в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска в результате обширных внутренних кровотечений. При вскрытии в его голове не было обнаружено знаменитых титановых пластин — только металлическая скобка.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 14:28
      — Пожизненный срок может быть очень коротким ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +8
        Сегодня, 14:30
        Надеюсь, что ни хрена хорошего их по любому не ждёт... Самый длинный срок (пожизненный), самая страшная тюрьма в России "ИК-6" или "Черный дельфин"... Если их там и не грохнут, то они там точно сдохнут... Только от старости... Надеюсь, что эта мразь ещё сто раз пожалеет, что её не грохнули при задержании...am
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 14:34
          статья про чо ? ставки делать будем ?или СМ ввели ? нет ведь. и так ясно, что пропадут где нибудь в "дельфине",если на этапе не прибьют что желательно.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 14:43
            Цитата: Аэродромный
            если на этапе не прибьют что желательно.
            Если их не съедят какие-нибудь людоеды, так же отбывающие пожизненный срок wink
        2. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 14:36
          Цитата: Lev_Russia
          ни хрена хорошего их по любому не ждёт

          Пусть спросят у Радуева....
        3. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +3
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Lev_Russia
          Надеюсь, что ни хрена хорошего их по любому не ждёт... Самый длинный срок (пожизненный), самая страшная тюрьма в России "ИК-6" или "Черный дельфин"... Если их там и не грохнут, то они там точно сдохнут... Только от старости... Надеюсь, что эта мразь ещё сто раз пожалеет, что её не грохнули при задержании...am

          Сотрудники колонии тоже люди с нормальными человеческими качествами. Что им помешает каждый день дезинфицировать парашу хлоркой для поддержания безмикробной жизни террористов?
        4. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          +1
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Lev_Russia
          Надеюсь, что эта мразь ещё сто раз пожалеет, что её не грохнули при задержании...

          Эта мразь, может быть, и пожалеет, но у других, потенциальных кандидатов на пожизненное, будет надежда: не расстреляют, буду сидеть в тюрьме, а там или УДО (да, для пожизненных тоже есть), или амнистия, или власть сменится... Поэтому, я - за высшую меру, тем более, содержать их в том числе и за мои налоги, не хочу. Кстати, был в Дербенте, там есть крепость Нарын-кала. Ходили по ней и увидели какие-то дыры в земле, как колодцы. Спросили у гида, что такое, она рассказала, что в те времена простым преступникам тупо рубили головы, а для предателей была такая казнь: предателя сажали в эту яму-колодец, давали краюху хлеба и кувшин воды и закрывали. Через 40 дней открывали, вытаскивали то, что осталось, и яма готова для приема следующего.
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +1
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Пожизненный срок может быть очень коротким ...

        Главное, чтобы потом не было амнистии ко дню Победы.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:32
      Ну ушей у них ещё достаточно...
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 15:21
        Ну ушей у них ещё достаточно...


        Никто из этой компании не попадет в рай. Пока только один точно не попадет..
    3. ALEXX. Ранг пользователя
      ALEXX.
      +3
      Сегодня, 14:35
      Этих упырей к стенке ставить сразу.
    4. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      -1
      Сегодня, 14:37
      Хохлосасков Мочить ..!!! хе хе
    5. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +4
      Сегодня, 14:38
      Как по мне так Агаларов лично плюс пяток ответственных лиц должны сидеть сейчас на скамье за решеткой рядом со зверьём. Жадность и алчность Агаларова убила людей больше чем пули террористов , при чем сделано это умышленно , по предварительному сговору и группой лиц . Но я что то его не наблюдаю за решеткой. ... Дружбан Путина , как же
    6. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +7
      Сегодня, 14:39
      Я может излишне эмоционален, но мне кажется, тут ситуация такая, что просто куда то закрыть и человек умрёт от условий содержания, не тот вариант. Иногда надо прилюдно бить, чтобы видели все вокруг. Даже если ты не хочешь, надо показывать силу решений и последствия.
    7. AKuzenka Ранг пользователя
      AKuzenka
      -2
      Сегодня, 14:40
      Впрочем, рассчитывать на то, что убийцы десятков ни в чем неповинных людей будут спокойно доживать свой век в колонии тоже не стоит.
      И что?! Автор хочет нас успокоить, что всё будет с ними сделано как надо и они не уйдут от возмездия?! Автор в этом уверен? Владимир Владимирович, это вы? Так вы уже много что обещали, только ваши нерадивые подчинённые не выполнили ваши обещания.
    8. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 14:46
      Вспомним, как сидит брейвик. У нас тоже есть правозащитники, мы тоже слишком сильно проповедуем гуманизм. А потом таджикский президент попросит российского президента... Лучше уж сразу, как говорят, лоб зеленкой намазать, оно вернее.
    9. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +1
      Сегодня, 14:47
      Эти четверо ков на фото уже похожи на трупы. Недолго им осталось. Как известно, близкая смерть накладывает свой отпечаток на человека, здесь это заметно в полной мере.
    10. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 14:48
      Уже сейчас на западе плачут,что "негуманно"арестовывали,морды слегка подрихтованы,а скоро начнут требовать им условия как у Брейвика....книги писать,кино смотреть.......болт железный пообещать западу можно...
    11. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      0
      Сегодня, 15:01
      Ну посадить их с тем же Пичушкиным, набор ножей ему выдать, и пусть устраивает зверюгам фигурное кромсание))
    12. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 15:09
      Резонансная акция в подмосковье вновь подняла тему выхода РФ из моратория на смертную казнь. Но даже если это и случится, для чего потребуется менять в том числе Конституцию, этим выродкам высшая мера не грозит, так как закон обратной силы не имеет.
      - уже давно пора снять этот позорный мараторий и вернуть смертную казнь, и это единственная уважительная причина для изменения Конституции!
    13. Altmann Ранг пользователя
      Altmann
      +1
      Сегодня, 15:10
      В случае теракта, повлекшего за собой гибель женщин и детей, я циник. Я думал, что им следует немедленно приговорить к смертной казни. Но прочитав обсуждение я понял, что наказание может быть ужасным, что его можно начинать каждый день, что его можно есть. Конечно, это бесчеловечно, это жестоко, но я это одобряю. am
    14. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 15:18
      С учетом того, что четверо непосредственных исполнителей этого чудовищного преступления дали признательные показания, всем им грозит пожизненное заключение.

      А поскольку им всем меньше тридцати лет, то кормить их нам лет 40-50., плюс бесплатная мед помощь!!!
      Да вы там вообще в верхах не думаете, что пора смертную казнь, ВЫСШУЮ МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ вводить ?
      Вы людей должны защищать максимально возможными средствами! Максимальными!! А не кормить утырков десятилетиями за счёт тех, кого они готовы убивать за деньги, просто им пообещанные!
      Где она высшая мера защиты? am

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»