Об этом знает президент, Кабмин, монобольшинство, профильный комитет и Генеральный штаб, о чем он сегодня признал на заседании Комитета. И когда мы ставили правку о том, чтобы убрать эту позорную, абсолютно нелогичную и неправильную вещь, за это не проголосовал комитет, не отдав надлежащее количество голосов

Новый законопроект о мобилизации на Украине, вынесенный на рассмотрение Верховной Рады, действительно включает норму о возможности призыва в действующую армию граждан страны по достижении ими 18-летнего возраста. Об этом заявляет украинская пресса, ссылаясь на подтверждение этой нормы со стороны генерального штаба ВСУ.Мобилизовать на фронт украинца начиная с 18-летнего возраста смогут в том случае, если он пройдет базовую военную подготовку. После этого он будет зачислен в реестр военнообязанных, что снимает любые препятствия для его последующей мобилизации и отправки на фронт.- рассказал украинским СМИ депутат Рады Дмитрий Разумков.Таким образом, возраст потенциальных призывников в действующую армию максимально снижается. Вплоть до последнего времени мобилизации подлежали военнообязанные украинцы начиная с 27 лет, затем предложили снизить возрастную планку до 25 лет – в том случае, если человек не проходил срочную службу в рядах ВСУ.Между тем, по мнению многих аналитиков, фактическое снижение возрастной планки мобилизации до 18 лет приведет к дальнейшему оттоку за пределы украинского государства семей с детьми подросткового возраста. Пытаясь спасти сыновей от мобилизации, матери начнут вывозить из страны юношей 14-17 лет. Это, в свою очередь, приведет к еще большему оттоку населения и демографическим проблемам на Украине в настоящем и будущем.