Генштаб ВСУ подтвердил возможность призыва в действующую армию с 18 лет в новом законопроекте о мобилизации

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Генштаб ВСУ подтвердил возможность призыва в действующую армию с 18 лет в новом законопроекте о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации на Украине, вынесенный на рассмотрение Верховной Рады, действительно включает норму о возможности призыва в действующую армию граждан страны по достижении ими 18-летнего возраста. Об этом заявляет украинская пресса, ссылаясь на подтверждение этой нормы со стороны генерального штаба ВСУ.

Мобилизовать на фронт украинца начиная с 18-летнего возраста смогут в том случае, если он пройдет базовую военную подготовку. После этого он будет зачислен в реестр военнообязанных, что снимает любые препятствия для его последующей мобилизации и отправки на фронт.

Об этом знает президент, Кабмин, монобольшинство, профильный комитет и Генеральный штаб, о чем он сегодня признал на заседании Комитета. И когда мы ставили правку о том, чтобы убрать эту позорную, абсолютно нелогичную и неправильную вещь, за это не проголосовал комитет, не отдав надлежащее количество голосов

- рассказал украинским СМИ депутат Рады Дмитрий Разумков.

Таким образом, возраст потенциальных призывников в действующую армию максимально снижается. Вплоть до последнего времени мобилизации подлежали военнообязанные украинцы начиная с 27 лет, затем предложили снизить возрастную планку до 25 лет – в том случае, если человек не проходил срочную службу в рядах ВСУ.

Между тем, по мнению многих аналитиков, фактическое снижение возрастной планки мобилизации до 18 лет приведет к дальнейшему оттоку за пределы украинского государства семей с детьми подросткового возраста. Пытаясь спасти сыновей от мобилизации, матери начнут вывозить из страны юношей 14-17 лет. Это, в свою очередь, приведет к еще большему оттоку населения и демографическим проблемам на Украине в настоящем и будущем.
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    16 комментариев
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    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +3
      Сегодня, 14:22
      Разнарядку получили из Вашингтонского обкома, вуаля, сделано в кратчайшие сроки. Молодцы, надеюсь, каждому по печенюшки выдали!
      1. Pavel73 Ранг пользователя
        Pavel73
        +4
        Сегодня, 14:33
        Сомневаюсь, что это вашингтонский обком. Американцы их лишь легонько подтолкнули в 2014. Всё остальное украинцы сделали сами. У них своей собственной дуpи более, чем достаточно.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 14:46
          Цитата: Pavel73
          Американцы их лишь легонько подтолкнули
          Подсказали в каком направлении идти wink
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 14:27
      Гитлерюгент на подходе. Все по заветам Третьего Рейха. До этого Украина и власовскую РОА создала. Вообще ничего нового
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Serhio250381
        Гитлерюгент на подходе. Все по заветам Третьего Рейха. До этого Украина и власовскую РОА создала. Вообще ничего нового

        Можно подумать, что гитлерюгенд будут долго готовить: неделя на изучение автомата, присяга, в окопы и к Бандере. am
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 14:58
          Чтобы умереть во славу бЕндере большего и не надо
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 14:28
      Те кто скакал, в окопы и пойдут. С чем их и поздравляем.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 14:41
        Те кто скакал на майдане, по большей части уже умерли или сбежали в Европу. Сейчас на убой идут те, кто был взращен бандеровской хунтой
      2. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 14:41
        вы не понимаете - это украинский путь к самоопределению и исключительности
        laughing
    4. fsvlad Ранг пользователя
      fsvlad
      +1
      Сегодня, 14:33
      Это, в свою очередь, приведет к еще большему оттоку населения и демографическим проблемам на Украине..


      Запад рационален до мозга костей. Поэтому, не к "демографическим проблемам", а к естественному освобождению территорий от ненужного населения..
    5. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +2
      Сегодня, 14:43
      Интересно, если бахнуть парой-тройкой Искандеров по раде, собравшейся на заседание для обсуждения / принятия этого закона, чтоб его некому было принимать, какие последствия будут?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Пуз Большой
        если бахнуть парой-тройкой Искандеров по раде, собравшейся на заседание для обсуждения / принятия этого закона, чтоб его некому было принимать, какие последствия будут

        Вот тогда матери вас с цветами встретят !!!!!!!!!! laughing
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Пуз Большой
        Интересно, если бахнуть парой-тройкой Искандеров по раде, собравшейся на заседание для обсуждения / принятия этого закона, чтоб его некому было принимать, какие последствия будут?

        Никаких.
        Выборы презика Украины отменили.
        Зеленский уже официально укрофюрер, диктатор.
        Войны - нет, диктатор - есть.
        1. Пуз Большой Ранг пользователя
          Пуз Большой
          -1
          Сегодня, 14:56
          Если ты было так - этот закон бы в раде не мусолили, зеля бы просто издал соответствующий указ и всё.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 15:01
            Цитата: Пуз Большой
            Если ты было так - этот закон бы в раде не мусолили, зеля бы просто издал соответствующий указ и всё.

            Ну, так через Раду протащили самый жёсткий вариант могилизации. Рада для виду повизжала и всё удобрила. laughing
            1. Пуз Большой Ранг пользователя
              Пуз Большой
              0
              Сегодня, 15:15
              Никто ещё ничего не протащил, оно в работе на очередной итерации.

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