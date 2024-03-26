Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации.
За годы службы Мордвичев также был удостоен следующих наград: орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и другими медалями.
В 2008 году Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне, где командовал 28-й мотострелковой дивизией. До начала спецоперации на Украине он неоднократно отправлялся в командировки в Сирию, где проявил себя как отважный и компетентный командир.
Именно под командованием Мордвичева проходило освобождение Мариуполя. Перед началом мариупольской операции многие эксперты со скепсисом оценивали шансы на успех российской армии, поскольку соотношение сил ВС РФ и ВСУ было приблизительно паритетным, а военная теория предполагала наличие как минимум трехкратного преимущества для осады крупного населенного пункта.
Однако, Мордвичев, заранее продумав план, принял решение об освобождении города небольшими частями. В результате Мариуполь был полностью зачищен от боевиков киевского режима.
После освобождения Авдеевки стало известно, что битвой за город также руководил генерал-полковник Мордвичев. Он успешно справился с поставленной руководством задачей: сумел выстроить грамотную тактику и организовать планомерное наступление.
В 2023 году генерал-полковник Мордвичев был внесен в санкционные списки Евросоюза и Украины, что также является своеобразным признанием заслуг полководца.
- Минобороны России
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