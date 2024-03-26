Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации.За годы службы Мордвичев также был удостоен следующих наград: орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и другими медалями.В 2008 году Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне, где командовал 28-й мотострелковой дивизией. До начала спецоперации на Украине он неоднократно отправлялся в командировки в Сирию, где проявил себя как отважный и компетентный командир.Именно под командованием Мордвичева проходило освобождение Мариуполя. Перед началом мариупольской операции многие эксперты со скепсисом оценивали шансы на успех российской армии, поскольку соотношение сил ВС РФ и ВСУ было приблизительно паритетным, а военная теория предполагала наличие как минимум трехкратного преимущества для осады крупного населенного пункта.Однако, Мордвичев, заранее продумав план, принял решение об освобождении города небольшими частями. В результате Мариуполь был полностью зачищен от боевиков киевского режима.После освобождения Авдеевки стало известно, что битвой за город также руководил генерал-полковник Мордвичев. Он успешно справился с поставленной руководством задачей: сумел выстроить грамотную тактику и организовать планомерное наступление.В 2023 году генерал-полковник Мордвичев был внесен в санкционные списки Евросоюза и Украины, что также является своеобразным признанием заслуг полководца.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»