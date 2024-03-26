Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации

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Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации.

За годы службы Мордвичев также был удостоен следующих наград: орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и другими медалями.



В 2008 году Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне, где командовал 28-й мотострелковой дивизией. До начала спецоперации на Украине он неоднократно отправлялся в командировки в Сирию, где проявил себя как отважный и компетентный командир.

Именно под командованием Мордвичева проходило освобождение Мариуполя. Перед началом мариупольской операции многие эксперты со скепсисом оценивали шансы на успех российской армии, поскольку соотношение сил ВС РФ и ВСУ было приблизительно паритетным, а военная теория предполагала наличие как минимум трехкратного преимущества для осады крупного населенного пункта.

Однако, Мордвичев, заранее продумав план, принял решение об освобождении города небольшими частями. В результате Мариуполь был полностью зачищен от боевиков киевского режима.

После освобождения Авдеевки стало известно, что битвой за город также руководил генерал-полковник Мордвичев. Он успешно справился с поставленной руководством задачей: сумел выстроить грамотную тактику и организовать планомерное наступление.

В 2023 году генерал-полковник Мордвичев был внесен в санкционные списки Евросоюза и Украины, что также является своеобразным признанием заслуг полководца.
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8 комментариев
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  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 14:39
    Награда нашла героя. А какой подвиг интресно совершил Шойгу ?
    1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 14:42
      Цитата: FoBoss_VM
      Награда нашла героя. А какой подвиг интресно совершил Шойгу ?

      Недавно узнал что борец Карелин Герой России.
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        -2
        Сегодня, 14:50
        Звание Героя Росси обесценно и девальвировано. Как и российский паспорт и гражданство ..
      2. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 15:02
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Недавно узнал что борец Карелин Герой России.

        Надеюсь узнали и за что он награжден.
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:56
      В МЧС удачно подвигался recourse request
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: oppozite28
        В МЧС удачно подвигался

        Шойгу фактически создал МЧС на базе ГО, МЧС в 90-х наверное лучшее министерство в России, в других разруха полная творилась.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 15:09
          Шойгу фактически создал МЧС на базе ГО, МЧС в 90-х наверное лучшее министерство в России, в других разруха полная творилась.
          Вот я и говорю что удачно подвигался в МЧС в хорошем понимании. А не то о чём Вы могли подумать.
  2. Evgesha Ранг пользователя
    Evgesha
    +1
    Сегодня, 15:03
    Молодец генерал.
    Но вот чисто моё мнение - звание Героя надо давать за какой-то личный подвиг.
    Но уж никак не по совокупности действий.
    и как бы у генералов есть свои ордена, полководческие, которые недоступны ни офицерам ни нижним чинам.
    в тут те более - разработал и провёл военную операцию, которая привела к достижению цели.
    Орден Суворова - тут в самый раз
    Хотя тут два ордена можно давать - за Мариуполь один а за Авдеевку второй
    Орден Св.Георгия 4 ст. и Орден Св.Георгия 3 ст. (или орден Суворова)

    Ну хотя я много не знаю.
    Руководству наверное виднее.

    Удачи этому генералу!!!!!

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