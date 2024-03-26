«Объекты поражены, цели достигнуты»: Минобороны подтвердило удары по центрам принятия решений и объектам СБУ

10
«Объекты поражены, цели достигнуты»: Минобороны подтвердило удары по центрам принятия решений и объектам СБУ

Министерство обороны подтверждает нанесение в течение суток групповых ударов высокоточными ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. При этом типы ракет не называются, хотя в Киеве уже волнуются, точно по ним "Циркон" прилетел, или это что-то другое из гиперзвукового оружия.

Как подчеркивается, удары наносились по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям украинского ВПК и местам дислокации ВСУ и наемников. Все объекты поражены, цели удара достигнуты.

На линии боевого соприкосновения без больших изменений, но продвижение имеется. На Купянском имеется движение по переднему краю, вероятно в районе Терны, там наши практически вышли на окраины данного населенного пункта. На Донецком российские войска заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Клещеевка и Верхнекаменское. Также идет наступление на Часов Яр между Клещеевкой и Ивановским.



На Авдеевском направлении наши снова продвинулись вперед, обойдя Бердычи справа. Сообщается о начале штурма Семеновки, штурмовые группы вошли в село с юга. Пока там все скрыто туманом войны, поэтому новостей нет. Противник контратакует в районах Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи.

На Южно-Донецком направлении наши продвигаются к Старомайорскому, противник контратакует, пытаясь остановить продвижение. На Херсонском улучшено положение по переднему краю в районах Работино и Новоселовка.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составляют: по личному составу - 880 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, четыре бронемашины, 23 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777, две FH-70, одна САУ "Гвоздика", а также четыре станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, САУ AS-90, гаубица Д-20 и САУ "Гвоздика".

Средствами ПВО уничтожен 131 украинский беспилотник, сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:44
      Я всё верно понимаю что в киеве уничтожен офис сбу со всеми сотрудниками которые там были в момент прилёта ракеты?Или....?????
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:54
        Я всё верно понимаю что в киеве уничтожен офис сбу со всеми сотрудниками которые там были в момент прилёта ракеты?Или....?????

        Возникает законный вопрос, а почему мы раньше эти объекты СБУ не трогали...??? И почему сейчас трогаем...??? Скаклы, нарушили условия какого то договорняка или это просто случайное совпадение (с терактом в "Крокус-Сити")... Ну и почему здание "Рады" до сих пор стоит, а "слуги народа" не в подвале собираются... Почему офис Зеленского на Банковой до сих пор существует...??? am
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Бережливый
        Или....?????

        В Киеве "рыдают" над школой искусств, говоря хорошо, что детей там не было". Долбанули бы по ул. Владимирской, где Главное управление с американским этажом, вот тогда было бы не "или"
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 15:01
          Разведка и контрразведка тоже искусство laughing
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +3
      Сегодня, 14:44
      ну понеслась,
      началось наступление на Северск, еще и 1 км до Часова Яра
    3. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:53
      Ну хоть одна говорящая голова пострадала? Или как обычно никого старше полковников?
    4. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      +1
      Сегодня, 15:03
      Тарасы должны ответить, и за Белгород, и за "Крокус".
    5. Грица Ранг пользователя
      Грица
      +1
      Сегодня, 15:09
      Я так понимаю, что здания Мин. обороны, Ген. штаба, СБУ, МВД, офиса президента, Верховной Рады и прочих в центре Киева из списка "центров принятия решений" исключены и ударов по ним мы все равно не дождемся?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 15:14
        Грица-в качестве "примерной порки "что то из вами перечисленного могут навернуть ракетами,но только что-то одно!
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          0
          Сегодня, 15:17
          Цитата: Бережливый
          в качестве "примерной порки "что то из вами перечисленного могут навернуть ракетами,но только что-то одно!

          Дык, хоть что то... Уже была бы какая то приятная тенденция.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»