«Объекты поражены, цели достигнуты»: Минобороны подтвердило удары по центрам принятия решений и объектам СБУ
Министерство обороны подтверждает нанесение в течение суток групповых ударов высокоточными ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. При этом типы ракет не называются, хотя в Киеве уже волнуются, точно по ним "Циркон" прилетел, или это что-то другое из гиперзвукового оружия.
Как подчеркивается, удары наносились по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям украинского ВПК и местам дислокации ВСУ и наемников. Все объекты поражены, цели удара достигнуты.
На линии боевого соприкосновения без больших изменений, но продвижение имеется. На Купянском имеется движение по переднему краю, вероятно в районе Терны, там наши практически вышли на окраины данного населенного пункта. На Донецком российские войска заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Клещеевка и Верхнекаменское. Также идет наступление на Часов Яр между Клещеевкой и Ивановским.
На Авдеевском направлении наши снова продвинулись вперед, обойдя Бердычи справа. Сообщается о начале штурма Семеновки, штурмовые группы вошли в село с юга. Пока там все скрыто туманом войны, поэтому новостей нет. Противник контратакует в районах Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи.
На Южно-Донецком направлении наши продвигаются к Старомайорскому, противник контратакует, пытаясь остановить продвижение. На Херсонском улучшено положение по переднему краю в районах Работино и Новоселовка.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составляют: по личному составу - 880 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, четыре бронемашины, 23 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777, две FH-70, одна САУ "Гвоздика", а также четыре станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, САУ AS-90, гаубица Д-20 и САУ "Гвоздика".
Средствами ПВО уничтожен 131 украинский беспилотник, сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
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