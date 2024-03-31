«В запасах осталось немало танков»: опубликованы спутниковые снимки одной из баз хранения ВС РФ

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«В запасах осталось немало танков»: опубликованы спутниковые снимки одной из баз хранения ВС РФ

На Западе внимательно следят за материальными запасами российских войск, регулярно получая спутниковые данные о количестве техники, находящейся на базах хранения. Это дает ориентировочное представление о мобилизационных возможностях российских войск.

На этот раз в сети были опубликованы сделанные из космоса снимки одной из площадок хранения ОБТ Т-80, находящейся на территории 61-го бронетанкового ремонтного завода в Санкт-Петербурге.



С одной стороны, заметное снижение количества, с другой, еще есть резерв. Можно заметить уменьшение их численности на территории предприятия, но все же у русских осталось немало танков

- говорится в соцсетях, сравнивая изображения, полученные спутниками в марте 2020 года и в 2024 году.


Как указывается в издании Defence24, в настоящее время предполагается, что при нынешнем состоянии и запасах военной техники и вооружения «российская армия еще 2-3 года (и даже дольше) сможет вести войну на Украине».

Отмечается, что после Т-72 танки Т-80 являются наиболее распространенными в войсках.

Т-80 был создан в 1970-х годах, это не такие уж и современные машины, как их «второе поколение» Т-80У/УД. Однако, как показывают военные действия на Украине, лучше иметь старое оборудование, чем не иметь его вообще

- говорится в издании.
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    49 комментариев
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    1. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +9
      Сегодня, 08:55
      Ну так логично,- завод-то ремонтный. Отремонтировали и отправили. Сколько-то разобрали на запчасти....
      В идеале, на ремонтном заводе площадка хранения должна быть пустая.
      1. михаил3 Ранг пользователя
        михаил3
        -3
        Сегодня, 09:05
        В идеале площадка должна быть забита отремонтированными и поставленными на хранение танками.
        1. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          +1
          Сегодня, 09:09
          В идеале площадка должна быть забита отремонтированными и поставленными на хранение танками.

          Ни в коем случае! Всё, что отремонтировано, должно быть отгружено в войска.
          Кстати, не наблюдаю жд путей и кранов на сей площадке. Наводит на мысль...
          1. михаил3 Ранг пользователя
            михаил3
            -4
            Сегодня, 09:11
            Ой как плохо... В войсках танков должен быть комплект. А на танкоремонтных заводах должен быть запас, для оперативной замены комплекта. Хороший у вас ник. Говорящий...))
            1. Керенский Ранг пользователя
              Керенский
              +4
              Сегодня, 09:56
              А на танкоремонтных заводах должен быть запас, для оперативной замены комплекта.

              Если танк находится на площадке ремзоны, то он числится в ремонте и на него открыт заказ-наряд. Отремонтированный танк должен быть принят и отгружен заказчику. Без этого ЗН не закрыть! И не оплатить, и запчасти не списать. То, что находится на площадке ремзоны, скорее всего упало в тяжёлый ремонт и стоит в ожидании запчастей. И чем меньше таких бортов, - тем лучше заводу.
              P.S.
              Хороший у вас ник. Говорящий...))

              А про ник пишут, когда по делу сказать нечего...
              1. U-58 Ранг пользователя
                U-58
                0
                Сегодня, 10:42
                По Гугл- картам (спутник) железка электрофицированная рядом проходит. И подъезные пути аккурат на завод заходят.
          2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 10:16
            Кстати, не наблюдаю жд путей и кранов на сей площадке. [i][/i]
            Кирилл, а вы откуда ведете наблюдение? Я сейчас "сгонял туда" через Викимапию и сделал такой снимок. Как видим, все там есть и ЖД пути и цеха завода рядом с площадкой.
            1. Керенский Ранг пользователя
              Керенский
              +1
              Сегодня, 10:21
              Я сейчас "сгонял туда" через Викимапию и сделал такой снимок:

              Александр! Вот ответственный подход! А я, честно говоря, поленился проверить, так, на фотку глянул и ладно. Моя вина.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 09:46
          Цитата: михаил3
          В идеале площадка должна быть забита отремонтированными и поставленными на хранение танками.

          А отремонтированные и законсервированные танки ТОЧНО ХРАНЯТСЯ НА ПЛОЩАДКАХ РЕМОНТНОГО ЗАВОДА А НЕ НА БАЗАХ ХРАНЕНИЯ?
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        0
        Сегодня, 09:38
        Почему? Танки привезли, нужно время на ремонт и модернизацию.
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 10:40
        Вы видимо не знаете что такое 61 ремонтный завод
        А увидели только слово ремонтный
    2. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      +3
      Сегодня, 08:59
      И запас есть, и новые производят, и старые модернизируют. И,да, выведенные из строя вытаскивают, ремонтируют и в порядок приводят.
      Военная машина в нашей Стране работает. Так победим!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 09:00
      «В запасах осталось немало танков» —

      — "Танков лишних не бывает" ...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:02
      все же у русских осталось немало танков
      Это только на хранении и без учета того, что производится ежедневно. На вас уж точно хватит, не беспокойтесь. Вы лучше свои запасы подсчитайте после передачи киеву сотен танков, БМП, БТР.
    5. Эль Чувачино Ранг пользователя
      Эль Чувачино
      +5
      Сегодня, 09:02
      Предки наши позаботились и оставили запасы на всякий случай. Завтра следует так же подстраховаться на будущее
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 10:39
        Предки наши позаботились

        Это благодаря Коммунистам
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 09:05
      Так это только одно место хранения танков,а сколько их по всей стране ?
    7. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 09:05
      Т 55 ещё не израсходованы am
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 09:27
        А и не надо их все расходовать, атомная война ещё впереди.
      2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        +5
        Сегодня, 09:37
        Закон современной войны: войны начинаются супер современным оружием, а заканчиваются простым, но массовым.
    8. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +20
      Сегодня, 09:06
      Да кляты коммуняки столько после себя добра оставили, что даже опосля 30 лет панувания буржуев вполне на войну против всего Запада хватает... Но как нам все эти годы лили в уши об ужасной неэффективной милитаризованной советской экономике, только и производящей никому не нужные горы отвратительного оружия.. А как Жаренный Кур в морщинистую гузку клюнул - так и выясняется, что выжить можем только благодаря наследию великого Советского Союза-то..

      Может - хоть сейчас у набольшего хватит совести публично сказать ему за это спасибо? И в знак благодарности - скажем не завешивать стыдливо Мавзолей на 9-ое мая тряпочками? Уж молчу про портрет на нём нашего настоящего и единственного Верховного? Хотя - о чём это я...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 09:13
        Цитата: paul3390
        И в знак благодарности - скажем не завешивать стыдливо Мавзолей на 9-ое мая тряпочками? Уж молчу про портрет на нём нашего настоящего и единственного Верховного?

        Хоть помечтать-то можно?! drinks
      2. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +3
        Сегодня, 09:28
        И в знак благодарности - скажем не завешивать стыдливо Мавзолей на 9-ое мая тряпочками?

      3. MinskFox Ранг пользователя
        MinskFox
        -9
        Сегодня, 09:43
        Потому что люди не доедали, вот и наклепали столько оружия, плохо это или хорошо, не мне судить. Однако, где Советское государство? Нет его, люди не защитили его, а значит оно было неэффективным. Вот и весь сказ.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +2
          Сегодня, 09:47
          Потому что люди не доедали

          Как же обожаю, когда нонешняя поросль рассказывает мне как я ужасно жил, страдал и недоедал в проклятом СССР!! Мммммм... Кстати - возможно что некоторые из этих танков делал я в молодости..
          1. MinskFox Ранг пользователя
            MinskFox
            -1
            Сегодня, 10:03
            Я не имел ввиду что голод был или еще что. Но советский человек мог жить богаче, банально с более высоким уровнем жизни. Поэтому жвачка джинсы и макдональдс победили Непобедимую армию. Народ морально разложили, в том числе, это получилось из-за талонов и очередей на все.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +5
          Сегодня, 09:56
          Цитата: MinskFox
          Однако, где Советское государство? Нет его, люди не защитили его, а значит оно было неэффективным.

          Советское государство в последние годы правления извратило все принципы социализма, и народ его возненавидел. Только за своими кастрюлями и поиском средств к существованию люди наивно предположили, что захват власти и криминальный передел собственности будет по принципам социальной справедливости. Хрен там.
          Их надули самым бессовестным образом, точно так же, как надували лохов «напёрсточники» на вокзалах...С той разницей, что освещение процесса происходило через СМИ и властные структуры.
          А, если бы экономика СССР была неэффективной, то мы бы ещё при ЕБН доели этот хрен без соли...
          1. MinskFox Ранг пользователя
            MinskFox
            0
            Сегодня, 10:00
            Поймите, что советское государство закончилось вместе с Иосифом Виссарионовичем, потом было не пойми что, и это СССР хрущева и прочих доедал "Сталинские" запасы, и я не про материальные активы.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +2
              Сегодня, 10:02
              Цитата: MinskFox
              Поймите, что советское государство закончилось

              Жил, видел, мог предполагать, убедился...
          2. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +1
            Сегодня, 10:52
            Советское государство в последние годы правления извратило все принципы социализма

            Я бы сказал - не Советское государство, а партийная верхушка. В полном соответствии предупреждениям всех основоположников.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 10:54
              Цитата: paul3390
              Я бы сказал - не Советское государство, а партийная верхушка.

              Можно и так...все они члены и кандидаты одного ЦК.
        3. Третий район Ранг пользователя
          Третий район
          +1
          Сегодня, 10:01
          ««Потому что люди не доедали, вот и наклепали столько оружия»»
          Чем моложе человек , тем больше он пострадал от репрессий и голодомора. У-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у laughing
          1. MinskFox Ранг пользователя
            MinskFox
            -3
            Сегодня, 10:06
            Я не про голодомор и прочее, выше я ответил на ваше не пойми какое восклицание "Чем моложе человек , тем больше он пострадал от репрессий и голодомора. У-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у у-у-у." Выставляя кого-то дураком, не станьте сами дураком.
          2. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            +1
            Сегодня, 10:47
            Чем моложе человек , тем больше он пострадал от репрессий и голодомора.

            Дело не в возрасте.
            Дело в кругозоре.
            Чем шире кругозор, тем более "коммунистическим" человек становиться.
            И наоборот чем кругозор уже тем сильнее человек подвержен внешнему влиянию.
            Среди молодых тоже есть коммунисты.
      4. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 09:48
        Цитата: paul3390
        А как Жаренный Кур в морщинистую гузку клюнул -

        Не во что там клевать - зализали!!!
      5. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:44
        А я Вас поддерживаю, а почему бы и нет?
    9. отважный Ранг пользователя
      отважный
      +1
      Сегодня, 09:10
      Это они обсуждают только одну площадку у конкретного ремонтного завода. А таких площадок хранения по стране много разбросано. Плюс заводы в ускоренном темпе производятся новые машины. Так что пусть не переживают, на их век точно хватит!
    10. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +1
      Сегодня, 09:14
      Кашу танком не испортишь. чем больше танков тем лучше.
    11. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 09:15
      . указывается в издании Defence24, в настоящее время предполагается, что при нынешнем состоянии и запасах военной техники и вооружения «российская армия еще 2-3 года (и даже дольше) сможет вести войну на Украине».

      Странно , что уменьшение количества техники на ДХ связывают только с потерями . В гораздо большей степени это связано с формированием и укомплектованием новых частей и соединений.
    12. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      -1
      Сегодня, 09:16
      Нужно не просто ремонтировать, а модернизировать эти танки с учётом наработок омского завода "Трансмаш" по проекту танка "Чёрный орёл".
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Тихонов_Александр
        Нужно не просто ремонтировать, а модернизировать эти танки с учётом наработок омского завода "Трансмаш" по проекту танка "Чёрный орёл".

        Да вроде все танки сейчас проходят модернизацию ..Читал интервью танкиста ,так вот говорит что внешне вроде старые танки а внутри много чего поменяли и РЭБ устанавливают и связь новую ..
    13. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +14
      Сегодня, 09:24
      Эти неисчислимые табуны боевой техники и автотранспорта, а так же горы Б/К и ЗИПа~создавалось теми- кто прошел настоящую войну и знал, что надо для Победы. А уничтожали те, кто принялся создавать игрушечную армию для парадов.
      Огромное спасибо Великим прадедам и дедам, что наклепали столько, что и за 30 лет не смогли все уничтожить ельцинско-путинские сердюковцы.
      И да же сейчас еще есть запас, что можно взять.
    14. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 09:24
      лучше иметь старое оборудование, чем не иметь его вообще

      Абсолютно верно.
      Это кстати и поставок западного оружия Украине касается.
    15. Shumi2010 Ранг пользователя
      Shumi2010
      +3
      Сегодня, 09:28
      Спутники надо сгонять с орбиты. Подглядывать не хорошо!
    16. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 09:35
      У России десятки тысяч. Нужно время для реанимации, переоборудования, модернизации.
    17. Заступник Ранг пользователя
      Заступник
      0
      Сегодня, 09:57
      "восьмидесятый"мне больше нравится чем "шестьдесятчетверка"
      .Они, только старый считают,а мы и новые получаем . Например:
      Наш батальон, весь пересадили на новенькие Б3. Игрушка,а не машины .
      Познакомился с Леопардом, Правда, модель, уже не новая,но арендная . Правда, против Т-72 Ь3,слабак
    18. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 09:59
      Однако, как показывают военные действия на Украине, лучше иметь старое оборудование, чем не иметь его вообще
      Потому поляки как и ранее укрепляют промышленность союзных себе стран типа Южной Кореи, да к тому же в кредит. Молодцы ! И сталкивают лбами союзников по старой доброй привычке после чего территория Польши подлежит разделу согласно кулинарных предпочтений. Виной чему оставленные грабли под яблоней. good drinks
    19. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      0
      Сегодня, 10:12
      Об этом заводе на ВО была статья : https://topwar.ru/9949-pohod-na-61-bronetankovyy-remontnyy-zavod.html
    20. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      0
      Сегодня, 10:38
      Настолько изменилась территория ха это время? belay

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