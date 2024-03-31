«В запасах осталось немало танков»: опубликованы спутниковые снимки одной из баз хранения ВС РФ

С одной стороны, заметное снижение количества, с другой, еще есть резерв. Можно заметить уменьшение их численности на территории предприятия, но все же у русских осталось немало танков

Т-80 был создан в 1970-х годах, это не такие уж и современные машины, как их «второе поколение» Т-80У/УД. Однако, как показывают военные действия на Украине, лучше иметь старое оборудование, чем не иметь его вообще

На Западе внимательно следят за материальными запасами российских войск, регулярно получая спутниковые данные о количестве техники, находящейся на базах хранения. Это дает ориентировочное представление о мобилизационных возможностях российских войск.На этот раз в сети были опубликованы сделанные из космоса снимки одной из площадок хранения ОБТ Т-80, находящейся на территории 61-го бронетанкового ремонтного завода в Санкт-Петербурге.- говорится в соцсетях, сравнивая изображения, полученные спутниками в марте 2020 года и в 2024 году.Как указывается в издании Defence24, в настоящее время предполагается, что при нынешнем состоянии и запасах военной техники и вооружения «российская армия еще 2-3 года (и даже дольше) сможет вести войну на Украине».Отмечается, что после Т-72 танки Т-80 являются наиболее распространенными в войсках.- говорится в издании.