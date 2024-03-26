Украинские источники утверждают, что российская армия начала масштабное наступление на Северск силами 15 бригад
Вооруженными силами Российской Федерации якобы начата масштабная наступательная операция по освобождению города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР, РФ), на ее оккупированной ВСУ части. Это следует из сообщений украинских источников.
По утверждению украинских военных ресурсов, ВС РФ осуществляют масштабное наступление на Северск силами 15 бригад. Более точная информация пока не приводится. Но если эта информация соответствует действительности, то остается лишь пожелать успеха нашим воинам в благом деле освобождения очередного русского города в оккупированной части Донбасса.
Тем временем, украинские СМИ сообщают, что в самом Северске и его окрестностях занимают оборону находящиеся там подразделения и части ВСУ. По некоторым данным, в городе находится восемь бригад и батальонов украинской армии. Именно им, судя по всему, и предстоит понести очень внушительные потери в ходе штурма города российскими войсками, прежде чем придется отступить.
То, что отступление из Северска будет неизбежным, свидетельствуют многочисленные примеры куда более серьезных укрепленных районов ВСУ, например – Артёмовска (Бахмута) или Авдеевки. Из обоих городов украинские формирования в конечном итоге были выбиты, такая же судьба ждет и «защитников» Северска. Тем более, что положение украинских формирований на фронте сейчас еще хуже, чем было во время штурмов Артемовска и Авдеевки соответственно.
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