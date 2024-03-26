Украинские источники утверждают, что российская армия начала масштабное наступление на Северск силами 15 бригад

31
Украинские источники утверждают, что российская армия начала масштабное наступление на Северск силами 15 бригад

Вооруженными силами Российской Федерации якобы начата масштабная наступательная операция по освобождению города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР, РФ), на ее оккупированной ВСУ части. Это следует из сообщений украинских источников.

По утверждению украинских военных ресурсов, ВС РФ осуществляют масштабное наступление на Северск силами 15 бригад. Более точная информация пока не приводится. Но если эта информация соответствует действительности, то остается лишь пожелать успеха нашим воинам в благом деле освобождения очередного русского города в оккупированной части Донбасса.



Тем временем, украинские СМИ сообщают, что в самом Северске и его окрестностях занимают оборону находящиеся там подразделения и части ВСУ. По некоторым данным, в городе находится восемь бригад и батальонов украинской армии. Именно им, судя по всему, и предстоит понести очень внушительные потери в ходе штурма города российскими войсками, прежде чем придется отступить.


То, что отступление из Северска будет неизбежным, свидетельствуют многочисленные примеры куда более серьезных укрепленных районов ВСУ, например – Артёмовска (Бахмута) или Авдеевки. Из обоих городов украинские формирования в конечном итоге были выбиты, такая же судьба ждет и «защитников» Северска. Тем более, что положение украинских формирований на фронте сейчас еще хуже, чем было во время штурмов Артемовска и Авдеевки соответственно.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    31 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +8
      Сегодня, 14:48
      Ещё бы пароллельно начать наступление на Белгородчине!!!Мечты,мечты.....
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +6
        Сегодня, 14:51
        Будем надеяться что началось...
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +3
          Сегодня, 14:57
          Цитата: фигвам
          Будем надеяться что началось...

          Нет там никакого наступления. Второй год на одном месте стоим. Под многострадальной Белогоровкой идут позиционные бои. С севера Северск прикрывают Серебрянское лесничество и Северский Донец.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 15:01
          Будем надеяться что началось...

          Представил как маршал Жуков воспринял бы такое сообщение, что ВС РФ осуществляют масштабное наступление на Северск силами 15 бригад. Впрочем, времена сегодня не те, да и масштабы совершенно иные... Работайте, братья!!!
          1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
            Лт. запаса ВВС
            +1
            Сегодня, 15:10
            Цитата: Lev_Russia
            масштабное наступление на Северск силами 15 бригад

            В Великую Отечественную было тех же истребителей десятки тысяч, танков десятки тысяч, сейчас нереально столько техники произвести и поставить на вооружение.
      2. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +2
        Сегодня, 14:51
        И на Сумы и Херсон. Харьков и Славянск.
      3. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +4
        Сегодня, 14:52
        Так Белгородчина же наша!

        Вы, наверное, имели в виду Харьеовщину -Слобожанщину?
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 15:11
          Ilya-spb- я имел ввиду через Белгород на Сумы и Чернигов идти! hi
      4. rubator Ранг пользователя
        rubator
        +4
        Сегодня, 14:55
        Некоторые военкоры намекают, что по Харькову идет массированная арт. и ракет подготовка. Свет выключили полностью. так что может дело к этому и идет. Успехов нашим воинам и вернуться живыми и здоровыми.
        1. WBond Ранг пользователя
          WBond
          +1
          Сегодня, 14:58
          ...будем надеяться...успехов нашим войнам!
        2. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 15:18
          В западных СМИ сейчас пишут про Купянск.
      5. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        -1
        Сегодня, 14:57
        Цитата: Бережливый
        Ещё бы пароллельно начать наступление на Белгородчине!!!Мечты,мечты....

        Высадить десант на Приднестровье и ударить с Сувалкинского коридора. Делофф то. Вот это мечты
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -2
          Сегодня, 15:02
          Какой десант, когда у нас планомерно выбивают десантные корабли? У Украины налажена массовая сборка морских дронов. В первые дни СВО это надо было делать. Сейчас уже нечем и оборона стала намного сильнее
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 15:07
            а что на украине свет - дали (?) - интернет появился (?)
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              0
              Сегодня, 15:09
              Не знаю, вам лучше знать
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:49
      посмотрим,
      устоит ли фронт, и если устоит то с какими потерями для ВСУ
      и долго ли потом простоит, прежде чем рухнет
    3. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      +3
      Сегодня, 14:53
      Мужики, берегите себя!
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 14:56
      Что-то я совсем, совсем сомневаюсь. Там Белогоровку еще не взяли(по крайней мере я об этом не слышал). Серебярнное лесничество не зачищено. Серебрянка не взята. Да и вообще, Северск находится далеко от наших позиций
    5. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Serhio250381
      Северск находится далеко от наших позиций

      Главное, чтобы ФАБы долетали yes
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 15:00
        уже подвезли в Балтимор и Морозовск УПАБ-3000
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 15:06
        Круто, что они долетят, но штурмовать, как?
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          -1
          Сегодня, 15:14
          после прилета 2-х УПАБ-3000 и 2-х ОДАБ-1500 по ротному опорнику
          то по фронту в 1 км даже контуженных уже не будет
          а по фронту в 4-5 км - у мобиков ВСУ мотивация на шесть часов
          - не подумай что утра
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Сегодня, 15:16
            Ппц, мамким штурмовик. Бросил бомбу и всеХ убил. Да послушайте хоть тех кто там воюет, как все реально происходит и не пишите тут свои фантазии.
    6. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +2
      Сегодня, 14:59
      Население Северска - 11231 житель (перепись 1 янв.2020).
      Площадь - 12 км2. (почти что прямоугольник 4 на 3 км) - небольшой городишко.
      Наших солдат пусть хранит Бог, поставленная задача будет выполнена, даже не сомневаюсь
    7. alexandreII Ранг пользователя
      alexandreII
      0
      Сегодня, 15:02
      Я вот одного не пойму,почему Бахмут пишут что это украинское название,вообще то насколько я знаю это исконно русское название города основанного в 1500 - тые годы русскими
      1. Andriuha077 Ранг пользователя
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 15:08
        Тут кому что ближе, кому товарищ Артём, а кому ближе низкорослая лошадь тюрок.

        Фёдор Андре́евич Серге́ев (более известен как «товарищ Артём»).
        С 2015 года согласно закону о декоммунизации на Украине идёт переименование объектов, названных в честь Сергеева, в том числе улиц в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье и т. д.
        Активный сторонник идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и возглавил Донецко-Криворожскую советскую республику, 14 февраля избран председателем СНК и народным комиссаром народного хозяйства, затем наркомом иностранных дел Республики. Один из организаторов борьбы против войск Центральной рады, казаков атамана Каледина, австро-венгерских и германских оккупантов.

        В середине XVI века возникла крепость Бахмут (по другим данным в 1571 году), своё название получило от реки Бахмут.
        Название реки связывают с тюркским словом бахмат — низкорослая степная лошадь.
        Однако не менее вероятно и другое объяснение, что в основе названия речки лежит тюркское личное имя Махмут — вариант имени Мухаммад.
        Бахмут возникает из словосочетания Махмут су, то есть Махмутова речка, вода. Такого же происхождения название речки Айдар, левого притока Северского Донца, соотносимое с тюркским личным именем Айдар (сначала Айдар су).

        По мне, лошадь та не прикольная и не русская.

        «Воровское местечко Багмут взято и сожжено, а жители переколоты и перебиты до смерти», рапортовали по результатам Петру I.
    8. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      +3
      Сегодня, 15:06
      "Когда дрогнет враг проклятый -
      Отдышаться не давай.
      Бей его штыком, гранатой
      И прикладом добивай!" (с)
    9. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 15:11
      Украинские источники утверждают, что российская армия начала масштабное наступление на Северск

      Подождём когда, это, будут утверждать российские источники, тогда можно будет обсуждать.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:12
      То, что отступление из Северска будет неизбежным, свидетельствуют
      Понятно, что их от туда выбьет... вопрос в том, как быстро и с какими потерями?
      Когда появятся примеры полного окружения противника и последующего уничтожения сопротивляющихся, это будет пример назидание все остальным!!!
      Закоренелые нацики, нелюдь, таких не так много осталось, а мобилизанты, контингент не такой отмороженый... будут бежать или сдаваться, чаще чем раньше
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 15:16
        основная цель сточить там под ноль 8-мь украинских бригад - а фронт сам потом рухнет
    11. Bianconeri Ранг пользователя
      Bianconeri
      -1
      Сегодня, 15:15
      Ого..15 бригад.. Это минимум 30 000 наших Воинов. Или бригада еще как-то интерпретируется?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»