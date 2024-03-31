Решение проблем с неконтролируемой миграцией: баланс между безопасностью граждан и интересами корпораций
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Миграционная экономика
В продолжение материала «МИ-6 и мигранты: не сумев победить Россию на поле боя, Великобритания постарается развалить её изнутри» сегодня поговорим об экономических аспектах миграции.
Сторонники массового завоза мигрантов напирают на то, что экономике России без них не выжить – дескать, работать-то некому, а мигранты трудолюбивые, но соответствует ли это действительности?
Каковы пути решения проблемы дефицита рабочей силы?
Об этом мы поговорим в данной статье.
Для начала разберёмся, а где в России в основном работают мигранты?
Укрупнённо можно разбить выполняемые мигрантами работы на три сегмента – это рынок услуг (такси, магазины, уборка, парикмахерские и т. д.), сельское хозяйство и строительство.
Из трёх указанных сегментов только сельское хозяйство и строительство находятся в сфере интересов крупных корпораций, способных благодаря своим финансовым и политическим возможностям оказывать влияние на принятие решений в сфере миграции.
С другой стороны, именно на рынке услуг чаще всего происходит взаимодействие мигрантов с коренным населением, и именно здесь возникает наибольшее количество конфликтов и преступлений, поэтому с рынка услуг мы и начнём.
Мигранты на рынке услуг
Недалеко от дома автора есть парикмахерская, в которой всегда работали женщины, как русские, так и иных коренных национальностей нашей страны, кто-то приходил и уходил, а кто-то работает там уже на протяжении нескольких десятилетий (мужчины работали крайне редко и недолго). И вот в один «прекрасный» день, в указанной парикмахерской появился «ценный иностранный специалист», плохо говорящий на русском, с характерной ваххабитской бородёнкой.
Вопрос в том, как и зачем он там появился, в России что, женщины-парикмахеры кончились?
Очевидно, что нет, просто владелец парикмахерской решил «чуть-чуть сэкономить», но проблема в том, что он не видит дальше своего носа, не прогнозирует последствия, не понимает принцип функционирования родоплеменных сообществ. Вначале «ценный иностранный специалист» будет один, затем их станет два, три и так далее, пока в парикмахерской не останутся только они, а затем они откроют собственную парикмахерскую, причём на том же месте, а после и сеть парикмахерских, а их бывший «хозяин» пойдёт к ним мыть полы за еду.
Ещё один пример – у знакомого есть дочь, студентка, и она пыталась устроиться на подработку, на сортировку к одному из крупных ритейлеров в Санкт-Петербурге, так вот мигранты там быстро объединяются и всячески препятствуют местным жителям занимать мало-мальски выгодные места, и если бы не один из руководителей участка, вступившийся за девушку, то работы бы ей не видать.
Другой пример – дворники.
Когда-то давно, в СССР, дворниками зачастую подрабатывали пенсионеры, причём работали чаще всего на совесть – летом подметали, зимой чистили снег у подъездов, кололи лёд. А что происходит сейчас? Как только выпал снег, все «ценные иностранные специалисты» мгновенно «испарились», можно не сомневаться, что только когда снег и лёд полностью растают и всё подсохнет, то они снова появятся, будут лениво прохаживаться туда-сюда с метлой, перегоняя пыль с места на место. Работать на совесть мигранты не хотят и не будут, если их не заставлять и не контролировать – нет у них никакого особенного трудолюбия.
Рабочие придомовой территории – то же самое: работают отвратительно, больше вредят, чем строят, делают асфальт – могут сломать детскую площадку, мешает дерево – не обогнут, а сразу спилят, уродуя местность. Им плевать, как будет выглядеть двор или город после их «ремонта», они не чувствуют, что это их страна – они на оккупированной территории.
Ну и наконец, про качество работ, выполняемых мигрантами, наверное, уже только полный кретин возьмёт мигрантов на постройку чего-то сложного, типа дома или бани. Постройка явно долго не простоит, это, конечно, если заказчика не зарежут ещё в процессе строительства, что, судя по криминальной статистике, происходит достаточно регулярно (кстати, зачастую тему национальности преступников стали последнее время как-то затирать, дескать – преступность национальности не имеет – ну да, конечно).
Один из ярких примеров всех преимуществ найма «ценных иностранных специалистов». Источник: tulapressa.ru
Всё вышеперечисленное прекрасно будет функционировать и без мигрантов, тем более что в сфере услуг во многих регионах им уже работать запрещено, например, в некоторых регионах им запрещено трудиться в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, сфере общественного питания, осуществлять пассажирские перевозки на общественном транспорте и работать в такси. Хотя пока закон соблюдается так себе: вызываешь такси, приложение пишет, что приедет «Иван Чехов», приезжает такси – внутри «ценный иностранный специалист». Видно крупнейшим агрегаторам глубоко плевать, как на российское законодательство, так и на безопасность наших граждан.
Убери мигрантов из сферы услуг – и ничего страшного не случится. В парикмахерские вернутся женщины, которые и раньше там работали, в магазинах прекрасно трудятся робокассы, дворниками вполне могут опять начать служить пенсионеры или подрабатывающие студенты: главное – убрать с рынка труда тех, кто сейчас вытесняет с этих мест наших сограждан.
Кстати, в стране происходит бесчисленное количество мелких преступлений, вроде кражи бутылки водки или палки колбасы, которые совершают всякие алкоголики и наркоманы. Вместо наложения на них бесполезных штрафов, которые они не оплатят по причине отсутствия дохода, и мелких сроков, когда всю эту скотобазу надо ещё и кормить, и содержать, гораздо лучше активно привлекать их к отработке трудовой повинности – уборке снега, колке льда, копанию траншей и так далее и тому подобное, всем от этого будет только лучше, включая самих алкоголиков/наркоманов.
Можно упомянуть и ещё один факт – в отрасли промышленности, особенно высокотехнологичных производств, мигрантов не было и практически нет – ни разу не удавалось увидеть хоть кого-нибудь из них за станком или пультом оператора. Способность страны выжить и развиваться сегодня, как никогда, зависит от возможности создания высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, она же является залогом безопасности государства, и здесь от мигрантов нет никакого проку.
Ну и наконец, никто не говорит о том, что депортировать необходимо всех мигрантов без разбора, во-первых, речь идёт о приостановке их массового ввоза без какой-либо системной интеграции и ассимиляции в российское общество, а во-вторых, о значительном повышении требований к соблюдению мигрантами законодательства Российской Федерации и их беспощадной депортации в случае его несоблюдения даже в мелочах – право жить и работать в России надо заслужить, а не получить за взятку мелкому чиновнику миграционной службы.
Речь идёт не о расизме, а о вполне законном отстаивании интересов коренных народностей нашей страны, о праве на получение оплачиваемой работы в первую очередь для граждан России, а уж потом для всех остальных, в порядке очереди.
Другой вопрос – строительство и сельское хозяйство. Конечно, можно не сомневаться, что качество работ, выполняемых мигрантами, и здесь оставляет желать лучшего, но, учитывая объём поставленных задач, выбора у компаний строительного и аграрного секторов может особо и не быть.
ВРП
Существует версия, что одними из основных идеологов массового завоза мигрантов из стран Средней Азии являются крупные строительные и аграрные холдинги, у которых имеется большая потребность в относительно недорогой, пусть и неквалифицированной рабочей силе.
Казалось бы, выхода у нас нет – большой бизнес, большие деньги – они всё равно пропихнут мигрантов в Россию, не мытьём, так катаньем?
Однако решение этой проблемы есть, и оно достаточно простое – это вахтовый метод работы.
Всё очень просто. Работы, выполняемые мигрантами на стройках и на предприятиях аграрного сектора, не требуют их присутствия в российских городах. Работы они выполняют зачастую самые низкоквалифицированные, следовательно и контингент там соответствующий, склонный к совершению преступлений и подверженный влиянию радикальных течений.
Что будет представлять собой работа вахтовым методом?
Заинтересованные предприятия формируют запросы на выделение квоты на использование зарубежной рабочей силы, с приложением соответствующих обоснований. За свой счёт они осуществляет строительство полностью автономных, закрытых вахтовых рабочих посёлков (ВРП), в которых будут проживать работники.
Только не стоит это воспринимать, как строительство каких-то там «концлагерей» для мигрантов, отнюдь нет – ВРП должны быть комфортными, расположенными максимально близко к месту работы, в них могут быть созданы места для проведения досуга, отправления религиозных обрядов и так далее и тому подобное.
Вахтовый рабочий посёлок может быть весьма комфортным для проживания. Изображение modul.org
Создание ВРП должно полностью исключить контакт мигрантов с местным населением, на корню исключив любые возможные конфликты на национальной почве и вероятные преступления.
Предприятие-наниматель должно нести полную ответственность за контроль над соблюдением мигрантами законодательства Российской Федерации и обеспечивать их транспортировку от ВРП до места работы и обратно, самовольное покидание работниками ВРП должно приравниваться к нарушению государственной границы РФ и караться соответствующим образом. При этом предприятие-наниматель должно будет платить за это крупный штраф.
После завершения работ ВРП должны полностью разбираться и перевозиться на новое место.
Для тех, кто едет в Россию работать и зарабатывать, ВРП – это отличный вариант, а если кто-то едет сюда грабить и насиловать, то, понятно, что они в таком формате работы не заинтересованы.
Нужно ли это корпорациям?
На первый взгляд, для предприятий, нанимателей мигрантов, концепция работы вахтовым методом и строительство ВРП – это только лишние хлопоты и дополнительные расходы, однако у такого формата организации труда мигрантов есть и много преимуществ для нанимателей.
Они получают фиксированное количество работников, с жёстко прописанными в трудовых договорах условиями, без риска, что оные работники решат резко поменять работу или уйти в алкогольное/наркотическое опьянение на длительный срок, будут минимизированы риски воровства с объектов.
Сами корпорации не потеряют деньги, а наоборот, получат дополнительный доход.
Проживание в ВРП для работников должно быть не бесплатным – они же снимают жильё, вот и здесь пусть платят, хотят – пусть живут в чём-то типа барака, хотят – в обособленной комнате или даже боксе из нескольких комнат.
Питание – национальная кухня, работники – также из стран ближнего зарубежья, то же самое со сферой развлечений, сами предприятия общепита и сферы развлечений – собственность нанимателя.
Предприятие-наниматель может по своему усмотрению предоставлять доступ к банковским услугам выбранных банков, которые работники будут использовать для перевода денежных средств на родину – за возможность работать в ВРП банки драться будут, да и самим мигрантам польза, меньше шансов проиграть деньги в каких-нибудь игровых автоматах – всё останется семье.
То же самое с сотовой связью, SIM-карты предоставляются работодателем, личные сотовые телефоны сдаются до окончания контракта. Вполне реален вариант даже установки отдельной базовой станции оператором, получившим право работать в ВРП.
Важное условие – никаких женщин и детей – вахтовый метод он и есть вахтовый метод, ничего, русские мужики ездят работать вахтовым методом на север, как-то живут, Россия – это не бесплатный роддом для иностранцев.
Если каким-то предприятиям требуется женский персонал из зарубежных стран, то всё делается аналогичным образом, в виде отдельных ВРП для женщин – заодно будут соблюдены традиции строгих нравов наших гостей. Конечно, единичных случаев беременности не избежать, но это можно прописать в трудовом договоре с мгновенной депортацией на ранних сроках.
Отдельный разговор – религия. Никаких «левых проповедников», только представители Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ России), Совета муфтиев России, Русской православной церкви (РПЦ) и других официально разрешённых религиозных организаций – в общем, всё официально, без риска (или с минимальным риском) распространения радикальных религиозных течений.
Контроль и безопасность
Для государства вахтовый метод работы – это оптимальный способ контроля за иностранными гражданами, минимизация риска конфликтов, роста националистических настроений в стране, подготовки и осуществления террористических актов.
Полный контроль за финансовыми потоками – кто из ВРП на Украину деньги переводит или на какие-то мутные счета. В условиях ВРП можно передавить все террористические ячейки в зародыше, беспощадно выгоняя и сажая их адептов.
Можно не сомневаться, что найдётся некто, пытающийся сделать из ВРП закрытые анклавы и выдавить оттуда гражданские власти РФ и снять контроль силовых структур, пойдут разговоры об «экстерриториальности» ВРП, в том числе и со стороны стран Средней Азии – такие разговоры должны беспощадно пресекаться, любые намёки на экстерриториальность должны рассматриваться либо как государственная измена, либо как внешняя агрессия – покушение на территориальную целостность России.
Организованное перемещение рабочей силы в рамках концепции вахтового метода – это эффективный способ политического влияния на страны региона, в случае каких-то проблем, сотни тысяч – миллионы мигрантов будут отправлены восстанавливать «конституционный порядок» у себя в стране.
Выводы
Организация работ с привлечением мигрантов вахтовым методом – это простой способ снижения социальной напряжённости в нашем обществе и повышения эффективности использования такой рабочей силы, это новые пути развития бизнеса для отечественных крупных корпораций.
Для государства это будет означать значительное сокращение количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами, а также минимизацию рисков совершения террористических актов в стране.
Что касается сектора услуг, то здесь присутствие мигрантов должно быть минимальным – преимущество в трудоустройстве, на мой взгляд, должны иметь граждане России.
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