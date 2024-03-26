Главнокомандующий ВВС США в Европе рассказал, как работает украинская система обнаружения «Гераней»

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Главнокомандующий ВВС США в Европе рассказал, как работает украинская система обнаружения «Гераней»

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые киевский режим упорно продолжает называть иранскими «Шахедами», хотя и знает об их массовом производстве у нас в стране, доставляют немало проблем ВСУ.

Боевая часть беспилотника позволяет наносить серьезные разрушения военным объектам противника, а дальность полета – доставать цели в глубоком тылу украинской армии.



Кроме того, «Герань-2» - это относительно дешевое изделие. Его цена в десятки раз ниже, чем у зенитных ракет (особенно западного производства), которыми потенциально может быть сбит дрон.

Стоит отметить, что в последнее время украинское командование регулярно заявляет о большом проценте уничтоженных «Гераней». В свою очередь, в ходе недавнего интервью, главнокомандующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер рассказал, как именно работает украинская система обнаружения вышеупомянутых беспилотников.

С его слов, по всей территории Украины, на вышках (вероятно, сотовой связи) установлены, как он выразился, телефоны с микрофонами, которые позволяют отслеживать направление и скорость движения дрона.

Напомним, что «Герани» получили прозвище «мопед» из-за характерного звука, который издает ДВС, установленный на дрон. Именно этот звук, видимо, и улавливают микрофоны, о которых говорит американский военачальник.

Затем, со слов Хекера, «специальный человек» следит за движением беспилотников и сообщает об их местоположении войскам ПВО. Последние сбивают их посредством зенитной артиллерии.

Это дешевле, чем «Пэтриотами»

- подытожил военный.
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    22 комментария
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:28
      С его слов, по все й территории Украины, на вышках (вероятно, сотовой связи) установлены, как он выразился, телефоны с микрофонами,

      А если мопеды обзаведутся нормальными глушителями ?
    2. Leon68 Ранг пользователя
      Leon68
      +3
      Сегодня, 15:32
      Большего маразма слушать не приходилось
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 15:38
        Почему? Только сегодня объявили о направлении слухача нашего на передовую.
      2. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        +1
        Сегодня, 15:41
        вы про что?
        вот заголовок от сегодняшнего утра, здесь же - на ВО:
        В России для зоны СВО разработан новый детектор, обнаруживающий все типы беспилотников по звуку

        вы про это ? спустя 2 года СВО?
      3. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 17:10
        Большего маразма слушать не приходилось

        Было
    3. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:37
      Вышки сотовой связи - креативненько.
      Надо бы проредить, есть там микрофоны или нет, но лишним не будет.
    4. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +5
      Сегодня, 15:41
      ... по все й территории Украины, на вышках (вероятно, сотовой связи)

      А вот в этом вижу очевидную недоработку наших.
      И даже не в том дело, стоят там мифические микрофоны или не стоят
      Самих вышек не должно быть! Ни вышек, ни сотовой связи. Что, в принципе, вполне по силам Гераням
      Учим классику!
      "... непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции..." В.И.Ленин
      На сегодня разве что телеграфа нет, а в остальном рекомендация более чем актуальна
      1. Fachmann Ранг пользователя
        Fachmann
        0
        Сегодня, 16:18
        Хотел поставить Вам десять плюсов!
        Абсолютно непонятно, почему связь (любая) и телевидение всё ещё на Украине работает. am
        1. Фразах Ранг пользователя
          Фразах
          +2
          Сегодня, 16:49
          У любого прибыльного бизнеса есть акционэры, которым до звезды чей это бизнес и где. Места, куда не падают ракеты являются законной целью господ акционеров.
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 16:42
        Что, в принципе, вполне по силам Гераням

        У Гераней недостаточно для этого точности.
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 15:41
      Стесняюсь спросить...
      А можно одним цветком вышку завалить?
      1. Normann Ранг пользователя
        Normann
        0
        Сегодня, 15:49
        Ее очень просто и быстро восстановить.
        1. бухач Ранг пользователя
          бухач
          +1
          Сегодня, 16:03
          А что дороже-дешевле новая вышка или "Герань"?
        2. Aerolab Ранг пользователя
          Aerolab
          +2
          Сегодня, 16:18
          А оборудование на вышке? Легко восстановить?
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 16:42
        50кг ВВ в основание вышки должно хватить.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -2
      Сегодня, 16:04
      Телефоны с микрофонами и "специальный человек"-он и на самом деле настолько тупой? winked
      1. Aerolab Ранг пользователя
        Aerolab
        0
        Сегодня, 16:23
        Чем-то Ельцина напоминает. Когда он про снайперов рассказывал (в Буденновске кажется, или в Первомайском) . "Там под каждым кустом снайпер..." И глазами туда-сюда..
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 16:16
      Во первых, нам самим давно стоило начать засекать дроны с вышек/аэростатов микрофоном,локатором, камерой, во вторых меры борьбы с мобильными свинометами продумать. свинометы вблизи земли хороши. М.б. высоту нарастить? Ракеты тратить дорого и жалко. Движок потише типа ланцета тоже интересен как вариант
    8. Sancheas Ранг пользователя
      Sancheas
      +1
      Сегодня, 16:23
      Можно вместе с геранями пускать какие-нибудь совсем дешевые дроны с имитатором звука мотора герани...
    9. Festus Ранг пользователя
      Festus
      +3
      Сегодня, 16:30
      Я не понимаю, почему комментаторы находят эту мысль такой нелепой.

      Что вам нужно для детектора? Микрофон, процессор, питание, связь. Добавьте к этому некоторые знания в области цифровой обработки сигналов, позволяющие выделить характерный шум из окружающего шума.

      Даже в старом смартфоне этого предостаточно. Вы можете установить его на метлу, вышка сотовой связи не требуется.

      Самое дорогое в нем - это SIM-карта. Вся система настолько дешевая, что вы можете установить ее по всей площади. И центральный узел, с которым взаимодействуют отдельные детекторы, позволяет проводить оценку и отслеживание ...

      Для меня это очень креативное решение - сделанное из палочек, но эффективное. Вы действительно не должны недооценивать своего врага.
      1. Alex_Bora Ранг пользователя
        Alex_Bora
        0
        Сегодня, 17:06
        А если добавить в алгоритм обработки сигнала ещё и анализ амплитуды сигналов, да не с одного, а нескольких датчиков, то и параметры движения можно определить: скорость, направление
    10. Alex_Bora Ранг пользователя
      Alex_Bora
      0
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Андрей Москвин
      50кг ВВ в основание вышки должно хватить.

      А точность попадания именно в основание чем обеспечить? Точность наведения, а точнее определения места, по gps +- несколько метров, по ГЛОНАСС в 2-3 раза больше. А ещё есть ошибка органов управления при коррекции траектории из-за инерции движения и прочего. А Вы говорите - в основание столба ...

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