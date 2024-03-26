Потрачено ракет на сто миллионов долларов: издержки миссии ВМС США в Красном море

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Потрачено ракет на сто миллионов долларов: издержки миссии ВМС США в Красном море

Соединенные Штаты позиционируют себя в качестве мирового гегемона, что обязывает их участвовать прямо или косвенно в любом конфликте, который происходит на планете. Однако данная политика имеет свои издержки.

После начала обстрела торговых судов хуситами в Красном море (в качестве реакции на интервенцию ЦАХАЛ в Газу), Вашингтон не мог позволить себе остаться в стороне и направил в регион корабельную группировку для противодействия данным атакам. В ее задачу входит отражение налетов ракет и беспилотников на суда, работающие в интересах Израиля и поддерживающих его стран.



В качестве основного средства борьбы с угрозами со стороны йеменских повстанцев выступают ракеты корабельного базирования SM-2, отвечающие за перехват воздушных целей. Степень их расхода в ходе выполнения миссии в Красном море отражена в заявке ВМС США, поданной в Конгресс на 2025 финансовый год.

В список включены $92,9 млн на покрытие интенсивного расхода Standard Missile-2 с октября [2023 года], которыми сбивались ракеты и беспилотники, запущенные хуситами из Йемена в Красное море

- отмечается в издании Defense News.

Таким образом, только на ракеты США потратили до ста миллионов долларов, не считая расходов на развертывание корабельной группировки.

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    17 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +5
      Сегодня, 15:34
      Потрачено ракет на сто миллионов долларов: издержки миссии ВМС США в Красном море
      Да какие же это "издержки"?!..
      Это - портфель заказов для предприятий ВПК!
      Это - рост ВВП!
      Это - снижение безработицы!..
      Не надо об этом стонать. Не верю. (с)
      1. Бесконечность Ранг пользователя
        Бесконечность
        +3
        Сегодня, 15:44
        Издержки настоящие будут, если ракета долетит и будет потерян корабль. Тем более для США цена более чем приемлемая, тем более, вы верно написали, деньгу уйдут через ВПК в экономику. Но ВО, видимо, срочно потребовалась статья по типу " вот как у них всё плохо!". Хотя это также глупо, как считать расходы, например, на работу нашего ПВО в пограничной зоне.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 16:43
          Корабли застрахованы. Взамен построят новые. Всё хорошо.
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +3
        Сегодня, 15:56
        Так это идеальный полигон,проверить в бою противокорабельные системы.Противник и не так силен,в то же время не совсем лопух и запускает противокорабельные ракеты,да ещё производства потенциального врага.Лучше учений для ВМС не придумаешь.За сто миллионов,хорошая цена за такой опыт,для них
      3. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        -1
        Сегодня, 16:00
        Вас бы-с такими идеями-в их президенты-писец Штатам laughing
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 16:42
          Идеи?!
          Не.
          Это - реальность.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:35
      «Потрачено ракет на сто миллионов долларов» —

      — Это "статья" расходы,а "доходы"? ...
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +1
        Сегодня, 16:15
        Реальный опыт боевых действий,пусть и с не очень сильным противником. У нас аналогичный хуже получается.
    3. Earl Ранг пользователя
      Earl
      0
      Сегодня, 15:40
      Красное море - идеальное место, чтобы рассчитаться за Крокус, пустив всю эту флотилию на корм акулам.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 15:54
        Цитата: Earl
        Красное море - идеальное место, чтобы рассчитаться за Крокус, пустив всю эту флотилию на корм акулам.

        Кто будет рассчитываться? И чем?
    4. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 15:52
      Говорить однозначно о том, что
      Потрачено ракет на сто миллионов долларов: издержки миссии ВМС США в Красном море
      не совсем корректно. Для налогоплательщиков это издержки, для Raytheon Technologies Corporation это новые заказы
      Raytheon — американская компания, крупный поставщик военного ведомства США. Более 90% доходов компании — от оборонных заказов. Разработчик ЗРК "Пэтриот", производитель КР "Томагавк".
      .
    5. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 16:01
      100 млн. долларов - 1 день боевых действий в СВО, звучало, что со стороны Украины такие затраты во всяком случае. Мизер. Ну и плюс загрузка своего ВПК дополнительная, обновление БК, рабочие места, налоги - эти убытки для США сомнительны, профита больше.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 16:02
      Нормально-ракеты расстреляли-бери их голыми руками laughing
    7. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 16:02
      100 лямов, это не много для такого дела, укорнацистам они лярдами отсыпают
    8. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:15
      Понятно что ещё нарисуют. Но сбивать ракетой за лям полуфанерный б/п за тыс. 50 их же денежков как то накладно. Немчура там тоже погарцевала, в итоге сбили пару хуситфанер, а остались без недешёвого боекомплекта и спешно слиняли.
    9. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 16:25
      Это 100 лямов только на средства ПВО. А сколько потратили на бомбардировку и обстрел хуситов?
    10. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 16:36
      Такие деньги в масштабах их оборонного бюджета - это шутка.

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