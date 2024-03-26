Потрачено ракет на сто миллионов долларов: издержки миссии ВМС США в Красном море
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Соединенные Штаты позиционируют себя в качестве мирового гегемона, что обязывает их участвовать прямо или косвенно в любом конфликте, который происходит на планете. Однако данная политика имеет свои издержки.
После начала обстрела торговых судов хуситами в Красном море (в качестве реакции на интервенцию ЦАХАЛ в Газу), Вашингтон не мог позволить себе остаться в стороне и направил в регион корабельную группировку для противодействия данным атакам. В ее задачу входит отражение налетов ракет и беспилотников на суда, работающие в интересах Израиля и поддерживающих его стран.
В качестве основного средства борьбы с угрозами со стороны йеменских повстанцев выступают ракеты корабельного базирования SM-2, отвечающие за перехват воздушных целей. Степень их расхода в ходе выполнения миссии в Красном море отражена в заявке ВМС США, поданной в Конгресс на 2025 финансовый год.
В список включены $92,9 млн на покрытие интенсивного расхода Standard Missile-2 с октября [2023 года], которыми сбивались ракеты и беспилотники, запущенные хуситами из Йемена в Красное море
- отмечается в издании Defense News.
Таким образом, только на ракеты США потратили до ста миллионов долларов, не считая расходов на развертывание корабельной группировки.
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