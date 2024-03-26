Министр обороны РФ опроверг слухи о новой мобилизации для создания буферной зоны в Харьковскую области

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Министр обороны РФ опроверг слухи о новой мобилизации для создания буферной зоны в Харьковскую области

Сообщения о том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию для пополнения войск с целью наступления на Харьковскую область, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Почвой для таких обсуждений послужили события вокруг Белгородской области. Этот приграничный регион нашей страны в последнее время очень интенсивно обстреливается украинской артиллерией – как раз с территории Харьковщины.



Президент России Владимир Путин ранее делал заявления о том, что для пресечения обстрелов возможно потребуется создать некую «санитарную зону» в Харьковской области Украины. Естественно, после этого и началось обсуждение перспектив новой мобилизации в стране.

Это полная глупость

- прокомментировал слухи о готовящейся мобилизации генерал армии Сергей Шойгу.

О планах проведения какого-либо наступления в Харьковской области глава военного ведомства распространяться не стал. Между тем, сейчас Харьков тоже подвергается регулярным ракетным ударам ВС РФ. Удары наносятся по объектам военной и энергетической инфраструктуры киевского режима.

Одновременно российская армия продолжает наступление на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Пока ситуация для наших войск складывается успешно, что касается мобилизации, то необходимость ее проведения неоднократно отрицалась высокопоставленными лицами российского государства.
  • kremlin.ru
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24 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:31
    У нас только предположения о численности ВС РФ.Мы даже не знаем какая у нас группировка на Украине по численности.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 15:36
      Вот прям сейчас нам все планы МО выложило... Не дождётесь... Если идёт мобилизация, значит готовится наступление... Так что Шойгу до последнего будет отрицать и опровергать слухи о мобилизации... Чего народ заранее пугать, а то опять разбежится в разные стороны... Ну не все конечно... Многие останутся... Но по любому, о мобилизации мы узнаем в последний момент перед самой мобилизацией, а в то что она обязательно будет, лично я не сомневаюсь... Но надеюсь, что ошибаюсь... am
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 15:44
      в военкоматы в месяц приходит добровольцев 30 000 человек
      ВПК дает в месяц как раз техники на эти 30 тысяч - 3 дивизии в месяц = армия
      мобилизация НЕ нужна - под брезентом воевать не акти
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: Romario_Argo
        в военкоматы в месяц приходит добровольцев 30 000 человек
        ВПК дает в месяц как раз техники на эти 30 тысяч - 3 дивизии в месяц = армия
        мобилизация НЕ нужна - под брезентом воевать не акти

        А я верю министру обороны РФ.
        Если он сказал, что Крынки взяли - значит взяли.
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          0
          Сегодня, 16:01
          Зачётный сарказм. Пять баллов!
        2. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 16:28
          Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
          - Финансовый кризис нас не затронет.
          Потому что.
          Я вам точно говорю.

          Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц,
          выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

          На следующий день в телевизоре
          появился смущенный донельзя Министр Торговли
          и сказал:
          - Запасы хлеба и товаров первой необходимости
          позволяют нам с гордостью утверждать,
          что голод и товарный дефицит нам не грозит.
          Вот вам цифры.

          - Ох!
          – сказало население и докупило еще муку и крупы.

          ...

          2008, Михаил Жванецкий ©
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 16:00
      Прилепин говорил народу не хватает. Даже Соловьев заметил, чт перевес в людях на их стороне. У свинарника поставка мяса на потоке, что и понятно - экономика ему не нужна. Вполне возможно что закрывать ХО особо не кем, иначе бы уже закрыли. Проблему надо решать, чтобы не получить вдруг перегруппировку 2.0. Другое дело, не обязательно решать только за счет своих , можно бы и союзников побеспокоить, а то отсиживаются, хитрецы.
    4. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      0
      Сегодня, 16:38
      .Мы даже не знаем какая у нас группировка на Украине по численности.
      Можно ли верить этой инфографике, но других доказательств нет.

  2. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 15:39
    А чего так боятся "мобилизации", идет СВОйна, так-то это нормально.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +3
      Сегодня, 15:51
      говорят будут воссоздавать Погран.войска ФСБ а это еще 350-400 тысяч
      это к ВС 1,5 млн + Росгвардия 350 тысяч
      планомерно ВСРФ выходит за 2 млн
  3. Deon59 Ранг пользователя
    Deon59
    0
    Сегодня, 15:39
    Скажет да ,потом очереди на границе .
  4. Ralex Ранг пользователя
    Ralex
    0
    Сегодня, 15:45
    У нас на работе бухгалтер стала собирать сведения, кто военнообязанный, кто снят с учета. Народ интересуется для чего. Она говорит что требуют такую справку подготовить. Так что дыма без огня не бывает.
    1. Анатоль Клим Ранг пользователя
      Анатоль Клим
      +5
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Ralex
      У нас на работе бухгалтер стала собирать сведения, кто военнообязанный, кто снят с учета.

      У меня на работе кадровик уже давно всё собрал и в военкомате бронь оформил кому надо, но половину бронь не утвердили.
    2. salat Ранг пользователя
      salat
      +3
      Сегодня, 16:00
      Вообще это по закону так и было, просто все на это забивали и сведения не предоставляли, а как мобилизация прошла за всех взялись сейчас при приеме на работу не диплом а военник в первую очередь просят, и подписываешь бумажку что даешь согласие на передачу данных в военкомат.
    3. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +3
      Сегодня, 16:01
      У нас на работе бухгалтер стала собирать сведения, кто военнообязанный, кто снят с учета.

      Поздноватенько . Ждите штраф.
      Это нужно было сделать к 1 октября.
    4. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 16:35
      Ага . Недавно тоже телега прилетела от военкома. Еще блатуют подписывать контракт в резерв с мо РФ . Если Шойгу говорит что мобилы точно не будет значит готовят что то ... Этим веры уже нет после конституции . Солгавший раз , соврёт и дважды
  5. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -2
    Сегодня, 15:48
    Это полная глупость

    Да. Она и не прекращалась.
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:48
    Будет или нет мобилизация ,это является гос тайной .Это Зельц , за пол года рассказал оперативные планы на наступление и потом сильно горевал ,когда ВСУ получили звездюлей
  7. spirit Ранг пользователя
    spirit
    -2
    Сегодня, 15:51
    Шойгу сам озвучил что собирает пару армий и корпус до конца года.А это мобилизация.В то что такое количество можно собрать добровольцами сейчас,когда все кто хотел уехать уже там,лично я не верю.
    1. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 16:02
      Конечно не будет мобилизации. Верим. Почему-ж, не верить( что, был приказ об окончании предыдущей?).... Вот тут, многие ожидали возрождение СССР 2.0.... Вот и ответ подоспел:
      Путин: ни о какой деприватизации речь не идет

      https://finance.mail.ru/2024-03-26/putin-ni-o-kakoy-deprivatizacii-rech-ne-idet-60390276/
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 15:58
    Ну и зря-стоило из этих либерастных СМИ-мобилизовать-ну там-минные поля-разминировать tongue
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      0
      Сегодня, 16:12
      У нас остались либеральные СМИ? Это какие, если не секрет?
  9. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +2
    Сегодня, 16:08
    Глупость там или не глупость, а посчитают нужным и объявят. Если бы они не делали глупостей то, возможно, они вообще бы ничего не делали.
  10. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 16:31
    Глупость это было назначить Шойгу министром обороны . А не заявление о мобилизации

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