Министр обороны РФ опроверг слухи о новой мобилизации для создания буферной зоны в Харьковскую области
Сообщения о том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию для пополнения войск с целью наступления на Харьковскую область, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Почвой для таких обсуждений послужили события вокруг Белгородской области. Этот приграничный регион нашей страны в последнее время очень интенсивно обстреливается украинской артиллерией – как раз с территории Харьковщины.
Президент России Владимир Путин ранее делал заявления о том, что для пресечения обстрелов возможно потребуется создать некую «санитарную зону» в Харьковской области Украины. Естественно, после этого и началось обсуждение перспектив новой мобилизации в стране.
- прокомментировал слухи о готовящейся мобилизации генерал армии Сергей Шойгу.
О планах проведения какого-либо наступления в Харьковской области глава военного ведомства распространяться не стал. Между тем, сейчас Харьков тоже подвергается регулярным ракетным ударам ВС РФ. Удары наносятся по объектам военной и энергетической инфраструктуры киевского режима.
Одновременно российская армия продолжает наступление на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Пока ситуация для наших войск складывается успешно, что касается мобилизации, то необходимость ее проведения неоднократно отрицалась высокопоставленными лицами российского государства.
- kremlin.ru
Информация