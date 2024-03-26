Вторая за три дня пара стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США «перехвачена» российским МиГ-31 над Баренцевым морем
12
Американские стратегические бомбардировщики снова попытались приблизиться к российским рубежам, пара B-1B Lancer ВВС США была обнаружена над акваторией Баренцева моря. В воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО, перехвативший американцев. Об этом сообщает Минобороны.
Вторая за последние три дня попытка американских ракетоносцев пройти у российской границы провалилась, поднятый в воздух МиГ-31 ВКС РФ ясно дал понять экипажам самолетов ВВС США, что им здесь не рады. Бомбардировщикам пришлось ложиться на обратный курс и уйти в противоположную сторону от границы РФ.
Как пояснили в военном ведомстве, российский истребитель из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух после того, как средства воздушного контроля засекли пару воздушных целей, полным ходом двигавшихся к российским рубежам. Подлетев ближе, экипаж МиГ-31 идентифицировал цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Возможно, что эта та же пара, что пыталась подобраться к границе 24 марта.
При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации
- говорится в сообщении.
Отметим, что авиация НАТО активизировалась на всех направлениях, самолеты западных стран постоянно висят в воздухе над Черным морем, кружат рядом с Калининградской областью, пытаются прощупать систему ПВО на северном направлении. Теперь добавилось и восточное. ВВС США периодически размещает стратегические бомбардировщики в Японии, откуда они "инспектируют" российскую систему ПВО.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация