Вторая за три дня пара стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США «перехвачена» российским МиГ-31 над Баренцевым морем

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Вторая за три дня пара стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США «перехвачена» российским МиГ-31 над Баренцевым морем

Американские стратегические бомбардировщики снова попытались приблизиться к российским рубежам, пара B-1B Lancer ВВС США была обнаружена над акваторией Баренцева моря. В воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО, перехвативший американцев. Об этом сообщает Минобороны.

Вторая за последние три дня попытка американских ракетоносцев пройти у российской границы провалилась, поднятый в воздух МиГ-31 ВКС РФ ясно дал понять экипажам самолетов ВВС США, что им здесь не рады. Бомбардировщикам пришлось ложиться на обратный курс и уйти в противоположную сторону от границы РФ.



Как пояснили в военном ведомстве, российский истребитель из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух после того, как средства воздушного контроля засекли пару воздушных целей, полным ходом двигавшихся к российским рубежам. Подлетев ближе, экипаж МиГ-31 идентифицировал цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Возможно, что эта та же пара, что пыталась подобраться к границе 24 марта.

При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации

- говорится в сообщении.

Отметим, что авиация НАТО активизировалась на всех направлениях, самолеты западных стран постоянно висят в воздухе над Черным морем, кружат рядом с Калининградской областью, пытаются прощупать систему ПВО на северном направлении. Теперь добавилось и восточное. ВВС США периодически размещает стратегические бомбардировщики в Японии, откуда они "инспектируют" российскую систему ПВО.
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    12 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -2
      Сегодня, 15:38
      И?..
      Когда их со дна доставать будем?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:48
        Когда их со дна доставать будем?

        Когда прямая война с НАТО начнётся... Надеюсь, что не скоро... Кто хочет побыстрей третью мировую... И не нужно надеяться что Запад струсит... Им тоже терять нечего, а на кону весь их "гегемонизм" со всей их "исключительностью" и неплохим, за счёт стран третьего мира, благосостоянием... Вот только мы для них как заноза в заднице и мириться со всем этим (с таким неравенством...) не намерены... am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 16:10
          Цитата: Lev_Russia
          Когда их со дна доставать будем?

          Когда прямая война с НАТО начнётся... Надеюсь, что не скоро... Кто хочет побыстрей третью мировую... И не нужно надеяться что Запад струсит... Им тоже терять нечего, а на кону весь их "гегемонизм" со всей их "исключительностью" и неплохим, за счёт стран третьего мира, благосостоянием... Вот только мы для них как заноза в заднице и мириться со всем этим (с таким неравенством...) не намерены... am

          Так уж и перехватили.
          Прочитал заголовок - обрадовался, что реально сбили. А там.... request
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 16:26
          Цитата: Lev_Russia
          И не нужно надеяться что Запад струсит... Им тоже терять нечего, а на кону весь их "гегемонизм" со всей их "исключительностью" и неплохим, за счёт стран третьего мира, благосостоянием...

          Надеялся, что вы немного рассудительнее...
          Ситуация №1. Объявляем закрытое воздушное пространство, где шныряют натовские разведчики и сбиваем первый же разведчик, вошедший в зону. Кто начнёт ТМВ из-за сбитого дрона или разведчика? Мы же не начали...Но полёты стопроцентно прекратятся.
          Ситуация №2. Продолжается поставка ракет для ВСУ. Наносим удар по заводу их производящему. Кто рискнёт начать ТМВ из-за завода, поставляющего вооружение нацистам, которые убивают граждан РФ? Кто рискнёт?
          И никто в Европе не осмелится начать войну с Россией.
          И США не предпримут ничего существенного, кроме визга...
          * * *
          Если ТМВ неизбежна и что-то полетело к нам, цели известны. Бить без сожаления...
          Надеюсь, и наши АПЛ на дежурстве.
          1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
            Смею_заметить_
            +1
            Сегодня, 16:38
            Чётко. Доступно.
            По полочкам! good
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              0
              Сегодня, 16:59
              Может проще было подождать, а залетят -сбивать? Над нейтральными водами Чёрного моря объявить бесполётную зону. В случае появления-сбивать.
    2. WBond Ранг пользователя
      WBond
      -3
      Сегодня, 15:38
      ...я бы дал залететь и подом сбил...а так летать только топливо тратить
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:39
      ВВС США периодически размещает стратегические бомбардировщики в Японии, откуда они "инспектируют" российскую систему ПВО.
      Ребята хотят получить информацию с целью просчитать возможности своих ВВС по прорыву ПВО России. Нам видимо ничего не остаётся как только чаще менять позиции и наращивать количество систем.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 15:55
      А почему "вторая"-может та же самая?
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:11
      А чего без прикрытия то летают? Где фы 35 стран наты? Я уж не говорю про фы 16 и остальную кодлу.
      1. Fachmann Ранг пользователя
        Fachmann
        0
        Сегодня, 16:21
        Границу пересекать не собираются, от наших реальной угрозы нет, вот и летят без прикрытия.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:26
      Давненько этот самолётик не висел у Кольского п-ова. bully

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