Старший офицер ВСУ в звании подполковника был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом рассказал украинским СМИ сам глава СБУ Василий Малюк (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).По утверждению руководителя украинской спецслужбы, подполковник ВСУ проходил службу в группировке войск «Хортица». Он якобы вышел добровольно на связь с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации и передавал им информацию различного характера, в том числе и секретную.Украинские спецслужбы установили, что подполковник отказался от денежного вознаграждения. То есть, с российскими спецслужбами он сотрудничал из идейных соображений.Примечательно, что «вычислить» агента российских спецслужб помог сам главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В свое время Сырский отвечал за деятельность группировки «Хортица». Он лично заподозрил старшего офицера в работе на ФСБ, после чего занялся документированием его деятельности. Параллельно за подполковником наблюдали и оперативники украинской контрразведки.Если подозрения СБУ подтвердятся, то офицеру украинской армии грозит очень серьезный срок лишения свободы. Сложно представить, что ему уже приходится переносить в застенках украинской спецслужбы, известной своими зверствами в отношении противников киевского режима.Сам факт сотрудничества из идейных соображений старшего офицера украинской армии с российскими спецслужбами свидетельствует, что даже в рядах ВСУ, причем на высоких должностях, есть люди, понимающие преступный характер киевского режима и готовые в меру своих сил и возможностей с ним бороться, оказывая содействие проведению специальной военной операции ВС РФ.

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