СБУ задержала подполковника группировки ВСУ «Хортица» по подозрению якобы в работе на ФСБ РФ

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СБУ задержала подполковника группировки ВСУ «Хортица» по подозрению якобы в работе на ФСБ РФ

Старший офицер ВСУ в звании подполковника был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом рассказал украинским СМИ сам глава СБУ Василий Малюк (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По утверждению руководителя украинской спецслужбы, подполковник ВСУ проходил службу в группировке войск «Хортица». Он якобы вышел добровольно на связь с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации и передавал им информацию различного характера, в том числе и секретную.



Украинские спецслужбы установили, что подполковник отказался от денежного вознаграждения. То есть, с российскими спецслужбами он сотрудничал из идейных соображений.

Примечательно, что «вычислить» агента российских спецслужб помог сам главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В свое время Сырский отвечал за деятельность группировки «Хортица». Он лично заподозрил старшего офицера в работе на ФСБ, после чего занялся документированием его деятельности. Параллельно за подполковником наблюдали и оперативники украинской контрразведки.

Если подозрения СБУ подтвердятся, то офицеру украинской армии грозит очень серьезный срок лишения свободы. Сложно представить, что ему уже приходится переносить в застенках украинской спецслужбы, известной своими зверствами в отношении противников киевского режима.

Сам факт сотрудничества из идейных соображений старшего офицера украинской армии с российскими спецслужбами свидетельствует, что даже в рядах ВСУ, причем на высоких должностях, есть люди, понимающие преступный характер киевского режима и готовые в меру своих сил и возможностей с ним бороться, оказывая содействие проведению специальной военной операции ВС РФ.
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    14 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 15:45
      Если подозрения СБУ подтвердятся, то офицеру украинской армии грозит очень серьезный срок лишения свободы.
      Если всё сказанное правда то до суда он скорее всего вряд ли доживет, замучают в застенках. Но могут устроить и какую ни будь провокацию, или шоу как с Медведчуком.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:52
        Ух ты... Если на нас уже полковники работают, то там и до генералов не далеко... Пусть подтягиваются... fellow
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 15:59
          Цитата: Lev_Russia
          Ух ты... Если на нас уже полковники работают, то там и до генералов не далеко... Пусть подтягиваются... fellow

          Чушь собачья.
          Скорее поверю, что Сырский глаз на жену подполковника положил. Или имущество хотят отжать.
          Чтоб лохол, да за бесплатно что-то делал. Ни в жизнь не поверю.
          Сам командующий, лично вражину вычислил. laughing Бдительный какой. Может ему в Гестапо перейти? laughing lol wassat
          1. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            +8
            Сегодня, 16:16
            Цитата: Бородач
            Чтоб лохол, да за бесплатно что-то делал.

            А если он русский? "Фактическая война" во многом похожа на войну гражданскую. С нашей стороны так же есть такие "инициативники", вот осенью на ту сторону перебежал офицер из нашей группировки на Днепре, принес украинцам "в клювике" много секретных сведений, что позволило противнику успешно осуществить форсирование реки Днепр и долго удерживать плацдарм на нашей стороне
        2. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +1
          Сегодня, 16:26
          Я думаю, генералы у бандеровцев предпочитают наличные.

          И много.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +6
        Сегодня, 16:13
        Не удивлюсь,если подполковник что то узнал о делишках Сырского.
      3. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 16:21
        Цитата: ВАМ
        Если подозрения СБУ подтвердятся, то офицеру украинской армии грозит очень серьезный срок лишения свободы.
        Если всё сказанное правда то до суда он скорее всего вряд ли доживет, замучают в застенках. Но могут устроить и какую ни будь провокацию, или шоу как с Медведчуком.

        Не повезло мужику, и при том очень крупно! И конечно жалко его и его семью. Сейчас эти бандерофашисты отыграются и на его близких.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +5
      Сегодня, 15:45
      Примечательно, что «вычислить» агента российских спецслужб помог сам главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

      Ну замечательно ,ну просто чудненько ,сам Сырский занимался разоблачением шпиона .А фронтом в это время кто занимается ?
      Что то говорит мне ,что нужна хоть малейшее оправдание проигрыша ВСУ и вот ,сам Сырский вычислил шпиёна .Сам вел оперативную разработку шпиона ,сам провел анализ переписки ,служку за объектом
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 15:51
      А сам то Сырский не наш агент? tongue
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 16:59
        Сырский свой чел. Тоже идейный
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +5
      Сегодня, 15:59
      ""В свое время Сырский отвечал за деятельность группировки «Хортица». Он лично заподозрил старшего офицера в работе на ФСБ"" - т.е. Сырский убрал не нравящегося лично ему человека. Скорее всего у них был конфлик
    5. Мекей Иптышев Ранг пользователя
      Мекей Иптышев
      +1
      Сегодня, 16:50
      Может Сырский работает на ФСБ России? hi Полковник узнал о его делишках, но Сырский опередил его lol
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 16:52
      Примечательно, что «вычислить» агента российских спецслужб помог сам главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В свое время Сырский отвечал за деятельность группировки «Хортица». Он лично заподозрил старшего офицера в работе на ФСБ, после чего занялся документированием его деятельности.

      Удивительная прозорливость у Сырского. Заподозрить и всего делов то.
      А вдруг этот полковник сам вел наблюдение за министром-мясником? Это ведь тоже наводит на определенные мысли?
    7. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:59
      Если "наш" то надо стараться выменять этого подполковника. Не "наш" - минус один бандерлог (в СБУ долго не протянет).

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