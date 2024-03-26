Wirbeiwind: что представляла собой ЗСУ вермахта, построенная на основе Panzerkampfwagen IV

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Wirbeiwind: что представляла собой ЗСУ вермахта, построенная на основе Panzerkampfwagen IV

В 1944 году в нацистской Германии началась разработка зенитной самоходной установки с башней, которая могла бы вращаться на 360 градусов. При этом своей броней машина должна была защищать экипаж.

Требования к новой ЗСУ сформулировал генерал-полковник вермахта Хайнц Гудериан. Основными из них были: небольшая высота, открытая сверху башня, где могли бы поместиться три бойца и высокая плотность огня.



Для производства вышеупомянутых ЗСУ было решено использовать поступающие из ремонта средние танки Panzerkampfwagen IV. При этом особой переделке сама машина не подвергалась. С нее, если утрировать, снимали старую башню и ставили новую.

Всего до января 1945 года было собрано 105 таких «зенитных танков». ЗСУ получили название Wirbeiwind («Вихрь»).

Касательно характеристик машины. Как уже было сказано, в ее основе лежал танк Panzerkampfwagen IV. В свою очередь, на него устанавливали девятигранную башню с толщиной бронелистов 16 мм.

Как и было предписано, в башне располагались три человека – наводчик в корме и два заряжающих по бокам. В качестве орудия использовалась FlaK-Vierling 38 – 20-мм счетверенная автоматическая пушка.

Данное орудие могло доставать авиацию на высоте до 3,5 км. При этом его скорострельность составляла 600-700 выстрелов в минуту.

Боепитание осуществлялось магазинами на 20 выстрелов. Общий боекомплект – 3200 снарядов. Боеприпасы использовались двух типов: осколочные и бронебойные.

  • архивное фото
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8 комментариев
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  1. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 17:37
    "ходовая" как будто у "КВ" украдена.
    1. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 17:53
      Шаровая молния
      у фрицев была вообще, за пределами ожиданий. Слава богу построить их не сумели в серии...
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Аэродромный
      "ходовая" как будто у "КВ" украдена.

      Да ладно, у КВ ведущее колесо на корме, у немчуры традиционно впереди. Отсюда карданы через все БО через коробку отбора мощности, КПП впереди.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 18:10
        согласен. но конфигурация то... не то что у т4 . у т 3 похожая была да. хотя.... школа есть школа... у пантеры был ужас.
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          0
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Аэродромный
          согласен. но конфигурация то...

          Ну как бы все друг у друга что то подсматривают. Но с четверкой и КВ врядли. О наших КВ они имели весьма смутное представление, если вообще имели.))
          1. Monster_Fat Ранг пользователя
            Monster_Fat
            +1
            Сегодня, 18:19
            Обожаю, смотреть фильмы от "Старина".
  2. Essex62 Ранг пользователя
    Essex62
    0
    Сегодня, 18:33
    На базу четверки не только Flak38х4 ставили но и 3.7см сериийно. Но там башни не было . Только щит, самой Flak43.Зато борта толстенные по периметру. Они вообще на всё ,что каталось, навьючивали зенитки. Войсковое ПВО лучшее в WW ll по оснащению.
  3. ln_ln Ранг пользователя
    ln_ln
    0
    Сегодня, 18:45
    А что мешало при калибре 20 использовать ленточное питание?
    И вместо 2-х заряжающих поставить второго наводчика и дальномерщика?

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