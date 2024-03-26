Wirbeiwind: что представляла собой ЗСУ вермахта, построенная на основе Panzerkampfwagen IV
В 1944 году в нацистской Германии началась разработка зенитной самоходной установки с башней, которая могла бы вращаться на 360 градусов. При этом своей броней машина должна была защищать экипаж.
Требования к новой ЗСУ сформулировал генерал-полковник вермахта Хайнц Гудериан. Основными из них были: небольшая высота, открытая сверху башня, где могли бы поместиться три бойца и высокая плотность огня.
Для производства вышеупомянутых ЗСУ было решено использовать поступающие из ремонта средние танки Panzerkampfwagen IV. При этом особой переделке сама машина не подвергалась. С нее, если утрировать, снимали старую башню и ставили новую.
Всего до января 1945 года было собрано 105 таких «зенитных танков». ЗСУ получили название Wirbeiwind («Вихрь»).
Касательно характеристик машины. Как уже было сказано, в ее основе лежал танк Panzerkampfwagen IV. В свою очередь, на него устанавливали девятигранную башню с толщиной бронелистов 16 мм.
Как и было предписано, в башне располагались три человека – наводчик в корме и два заряжающих по бокам. В качестве орудия использовалась FlaK-Vierling 38 – 20-мм счетверенная автоматическая пушка.
Данное орудие могло доставать авиацию на высоте до 3,5 км. При этом его скорострельность составляла 600-700 выстрелов в минуту.
Боепитание осуществлялось магазинами на 20 выстрелов. Общий боекомплект – 3200 снарядов. Боеприпасы использовались двух типов: осколочные и бронебойные.
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