Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны

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Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны

Положение ВСУ становится все хуже, российская армия давит противника сразу на нескольких направлениях. По мнению большинства западных лидеров и всяческих экспертов, особенно в европейских странах НАТО, на достижении целей СВО российское руководство не остановится. Добившись поставленных задач на Украине, ВС РФ всенепременно двинутся дальше на запад, все громче и чаще истерят по этому поводу западные русофобы.

Москва такие планы неоднократно отрицала. Да и зачем это нужно России, сами сторонники «агрессии» особо не объясняют. Вот мы там в Брюсселе, Вашингтоне и ряде других европейских столиц так решили, значит, это правда — вещают натовские ястребы. При этом под эти вымышленные угрозы решаются вполне меркантильные планы тамошних политиков по удержанию власти и милитаризации своих стран, что очень выгодно военно-промышленным корпорациям, особенно американским, которые фактически и заказывают эту музыку.



Еще более нелепым выглядит предположение, что к вторжению как минимум в восточноевропейские страны, входящие в НАТО, готовится Республика Беларусь. О чем и не преминул высказаться белорусский президент Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами во время сегодняшней рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. Со свойственной ему прямотой, глава РБ назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны.

Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди

— приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По словам белорусского лидера, России и Белоруссии не нужны чужие территории, но и свои отдавать наши страны не будут. Лукашенко предупредил особо агрессивных западных русофобов, что вооруженные силы Союзного государства готовы к любым провокациям и сумеют дать отпор врагу. Он заявил, что все нарушители госграницы, в том числе с территории Украины, подлежат немедленному уничтожению. Во время посещения одного из полигонов глава государства поручил жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств.

Он напомнил, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. При этом белорусский лидер задал риторический вопрос на предмет того, что в случае реального столкновения с армиями РФ и РБ американцы и немцы точно не будут защищать литовцев.

При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат

— уверен Лукашенко.

Аналогичного мнения президент Белоруссии придерживается и по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска НАТО на Украину. Лукашенко уверен, что если натовские военные, например, заменят боевиков ВСУ у границы с Белоруссий, коих здесь сосредоточено около 120 тысяч, то в случае реальных боевых действий «они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы».
  • Сайт президента Белоруссии
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16 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:21
    Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны

    Правильно назвал... Пусть хотя бы для начала объяснят, а для чего нам на них нападать...???
    Ну чего нам у них можно было бы взять (отнять, забрать), чего у нас нет или не хватает... Про СССР они говорили, что там не хватает демократии, но нам в РФ в 90-е её навезли столько, что не знаем куда и девать... Можем им одолжить...
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 16:32
      Расчет в инфовойне как обычно на то, что их обыватель слушком глуп и неграмотен чтобы задавать подобные вопросы.
    2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:40
      Ну чего нам у них можно было бы взять

      Своё, отцами, дедами - прадедами добытое.
      Может полякам принадлежит по-праву 2/3 Восточной Пруссии, нашей земли с 1758 года? Или Белостокская область и Виленский край - это не Белоруссия?
      600 тысяч наших солдат лежат в земле на нынешней территории Польши, а по факту в основном на территории бывшей Германии. Так что есть, что им предъявить, и что с них взять.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:00
        Так что есть, что им предъявить, и что с них взять.

        Думаете они вот так вот просто всё это отдадут, а жители бывшей Восточной Пруссии, Белостокского региона (Obwód białostocki) и Виленского края спят и видят как бы оказаться жителями России или Белоруссии... Я и сам бываю "ура патриотом", но не до такой же степени... Нам бы со своей землей, которой у нас больше всех в мире, разобраться и её благоустроить, а вы собрались европейскую (пусть и нашу бывшую) силой отбирать... А у самих жителей этих регионов спросить, хотят ли они этого, не желаете...??? Я знаю сколько солдат захоронено в Польше и очень не хочу, чтобы это число ещё и выросло... am
        1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 17:04
          Я знаю сколько солдат захоронения в Польше и очень не хочу, чтобы это число ещё выросло...

          Будем пятиться - вырастет многократно. Сперва от Бреста к Москве, потом - обратно до Одера.
    3. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 16:41
      В Польше есть огромные запасы картофеля, немного угля и яблок и 40 миллионов русофобов. Чехия тоже не очень интересна, пивные бочки и 10 миллионов русофобов. Мечта любого оккупанта.
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 17:01
        В Белоруссии вообще ископаемых - кот наплакал. Но есть нормальный трудолюбивый народ, и есть страна. При правильной расстановке приоритетов - любая земля расцветёт.
        А насчёт русофобов - поинтересуйтесь, откуда пошло даурские казаки. Да и соседа по даче (приятеля моего отца) командира СУ-85 Армии Людовой иначе как добрым словом не поминаю.
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Lev_Russia
      Правильно назвал...

      Чем мне Грыгорыч всегда нравился, так это тем, что не заигрывается в дипломатические формулировки. Говорит так, как есть.
      Сергей Викторович наш один раз случайно сказал так, как с ними нужно разговаривать - и то даже здесь за цитату банят.

      Моё мнение - весь наш дипломатический корпус, кто работает с Западом можно отправлять в отпуск, оставив только тех, кто работает с дружественными странами. Война идёт, а не какая-то СВО. Вот закончится война - ваш выход, товарищи дипломаты! Разные-всякие договоры на основе капитуляции сочинять...
    5. СербскийЧетник Ранг пользователя
      СербскийЧетник
      +1
      Сегодня, 16:59
      Надо нападать. А то они нападут.

      И ещё, ЕС и НАТО завоевали Балкан, а это православная земля и она им не принадлежит. Надо выжеч коридор до Сербии через Румынию ядерним оружием и даст нам ядерку чтобы мы замочили осталной НАТО. Всех замочим, только дайте ядерку.
  2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 16:22
    Какой грозный тиран, однако!
    Прямо подлежат уничтожению, Хотя бы пару уже холодных диверсантов предъявили бы по ТВ.
    1. Lako Ранг пользователя
      Lako
      0
      Сегодня, 16:36
      Ну так одного целую неделю по телевизору показывали. Он там с помощью коптера российский самолёт поцарапал. Каялся, плакал. Заплачешь тут, когда вышка светит за теракт. Счас не знаю, может уже и остыл. Второго украинского диверсанта, в Гродно, КГБ, на месте, как собаку пристрелила. Ну и ещё парочка на границе попалась. Там какие то зачуханные люди их даже пристрелить и то жалко.
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 16:42
        Про одного - согласен, но я же написал про ПАРУ.
        1. Lako Ранг пользователя
          Lako
          0
          Сегодня, 16:46
          Ну так оне, косяками не ходят. Да и на вышку надо ещё раскрутится. Теракт, в Беларуси, однозначно, смертная казнь. А так, при оказании сопротивления прищучить могут. Если у кого то есть желание, его оказывать.
          1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 16:54
            Теракт, в Беларуси, однозначно,смертная казнь.

            Да я только за! Это у вас там правильно поставлено. Просто последнее время Батька (которого есть за что уважать) что-то часто стал врагов пугать словесно, как будто сам боится. Во всяком случае ляхи так и думают - и наглеют. Про соседей с юга - вообще молчу, эти просто спятили. А так, агентурной работой спровоцировать групповой переход, да и всех положить для наглядности. Очень отрезвляет!
  3. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 16:23
    Заметим, что запад использует любой повод, любую чушь, чтобы создать шум, истерику с беготней по миру, многочисленными конференциями, высосанными из пальца коалициями. Мы же, находясь в своем праве, стесняемся
  4. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 17:01
    Председатель колхоза ошибается. Окраина уже давно стала прокси запада с большим земельным активом.Слюни текут у многих транснациональных компаний пинdoстана.
    Новый актив который на нужно завоёвывать, а просто защищать, благодаря продажности политиков.

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