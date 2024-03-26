Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны
Положение ВСУ становится все хуже, российская армия давит противника сразу на нескольких направлениях. По мнению большинства западных лидеров и всяческих экспертов, особенно в европейских странах НАТО, на достижении целей СВО российское руководство не остановится. Добившись поставленных задач на Украине, ВС РФ всенепременно двинутся дальше на запад, все громче и чаще истерят по этому поводу западные русофобы.
Москва такие планы неоднократно отрицала. Да и зачем это нужно России, сами сторонники «агрессии» особо не объясняют. Вот мы там в Брюсселе, Вашингтоне и ряде других европейских столиц так решили, значит, это правда — вещают натовские ястребы. При этом под эти вымышленные угрозы решаются вполне меркантильные планы тамошних политиков по удержанию власти и милитаризации своих стран, что очень выгодно военно-промышленным корпорациям, особенно американским, которые фактически и заказывают эту музыку.
Еще более нелепым выглядит предположение, что к вторжению как минимум в восточноевропейские страны, входящие в НАТО, готовится Республика Беларусь. О чем и не преминул высказаться белорусский президент Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами во время сегодняшней рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. Со свойственной ему прямотой, глава РБ назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны.
— приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
По словам белорусского лидера, России и Белоруссии не нужны чужие территории, но и свои отдавать наши страны не будут. Лукашенко предупредил особо агрессивных западных русофобов, что вооруженные силы Союзного государства готовы к любым провокациям и сумеют дать отпор врагу. Он заявил, что все нарушители госграницы, в том числе с территории Украины, подлежат немедленному уничтожению. Во время посещения одного из полигонов глава государства поручил жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств.
Он напомнил, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. При этом белорусский лидер задал риторический вопрос на предмет того, что в случае реального столкновения с армиями РФ и РБ американцы и немцы точно не будут защищать литовцев.
— уверен Лукашенко.
Аналогичного мнения президент Белоруссии придерживается и по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска НАТО на Украину. Лукашенко уверен, что если натовские военные, например, заменят боевиков ВСУ у границы с Белоруссий, коих здесь сосредоточено около 120 тысяч, то в случае реальных боевых действий «они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы».
- Сайт президента Белоруссии
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