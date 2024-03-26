Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны

Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди

При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат

Положение ВСУ становится все хуже, российская армия давит противника сразу на нескольких направлениях. По мнению большинства западных лидеров и всяческих экспертов, особенно в европейских странах НАТО, на достижении целей СВО российское руководство не остановится. Добившись поставленных задач на Украине, ВС РФ всенепременно двинутся дальше на запад, все громче и чаще истерят по этому поводу западные русофобы.Москва такие планы неоднократно отрицала. Да и зачем это нужно России, сами сторонники «агрессии» особо не объясняют. Вот мы там в Брюсселе, Вашингтоне и ряде других европейских столиц так решили, значит, это правда — вещают натовские ястребы. При этом под эти вымышленные угрозы решаются вполне меркантильные планы тамошних политиков по удержанию власти и милитаризации своих стран, что очень выгодно военно-промышленным корпорациям, особенно американским, которые фактически и заказывают эту музыку.Еще более нелепым выглядит предположение, что к вторжению как минимум в восточноевропейские страны, входящие в НАТО, готовится Республика Беларусь. О чем и не преминул высказаться белорусский президент Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами во время сегодняшней рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. Со свойственной ему прямотой, глава РБ назвал «полной дурью» заявления о планах России и Белоруссии напасть на западные страны.— приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.По словам белорусского лидера, России и Белоруссии не нужны чужие территории, но и свои отдавать наши страны не будут. Лукашенко предупредил особо агрессивных западных русофобов, что вооруженные силы Союзного государства готовы к любым провокациям и сумеют дать отпор врагу. Он заявил, что все нарушители госграницы, в том числе с территории Украины, подлежат немедленному уничтожению. Во время посещения одного из полигонов глава государства поручил жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств.Он напомнил, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. При этом белорусский лидер задал риторический вопрос на предмет того, что в случае реального столкновения с армиями РФ и РБ американцы и немцы точно не будут защищать литовцев.— уверен Лукашенко.Аналогичного мнения президент Белоруссии придерживается и по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска НАТО на Украину. Лукашенко уверен, что если натовские военные, например, заменят боевиков ВСУ у границы с Белоруссий, коих здесь сосредоточено около 120 тысяч, то в случае реальных боевых действий «они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы».