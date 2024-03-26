Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией

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Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией

Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что считает необходимым признание СБУ террористической организацией. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов по итогам расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Бортников также отметил, что, по имеющимся в распоряжении ФСБ данным, украинские спецслужбы способствовали подготовке и осуществлению радикалами-исламистами теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл".



В частности, известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории стран ближневосточного региона. После осуществления нападения террористы собирались сбежать на Украину, однако спецслужбы РФ сделали все, чтобы этого не произошло

Несмотря на то, что непосредственный заказчик теракта в настоящее время еще не установлен, доподлинно известно, кто занимался организацией нападения и вербовкой террористов. В настоящее время делается все, чтобы выявить конкретных заказчиков и организаторов.

Теракт в "Крокусе" был выгоден прежде всего Киеву и западным спецслужбам, рассчитывающим использовать его для дестабилизации ситуации и создания паники в российском обществе.

Глава ФСБ также добавил, что руководитель ГУР МО Украины Буданов является законной целью для российской армии, равно как и все, кто совершают преступления против РФ.

Ранее сообщалось, что глава СБУ Малюк (внесён в список террористов и экстремистов) напрямую указал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.
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32 комментария
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +15
    Сегодня, 16:19
    Давайте уже не отрезать хвост по кускам. Украину признать террористом, запад - их спонсорами. Тем более, что это чистая правда. По возможности, провести через оон, пока тема горячая, чтоб ни китай ни индия от признания не отвертелись.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +5
      Сегодня, 16:31
      Через ООН вряд ли что то удастся провести. Но объявить в ООН скакуанию государством террористом стоит. И соответственно так и относиться далее, уничтожая центры принятия решений, а так же всех эмиссаров с коллективного гейропейства, включая матрасов.
    2. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +4
      Сегодня, 16:33
      Цитата: ИванИванов
      запад - их спонсорами.

      Все им Крымский мост не нравился, вот, лишились моста Вашингтон-Новый Йорк wassat
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 16:35
        Жаль не наших рук дело, очень мы любим чтобы "сама-сама", развалилась/утомилась/прозрела
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 16:40
          Сейчас чаще не лоцманы (кормщик Рябов - морской Сусанин), а автопилоты с Джиписом ведут суда. Есть методы этого Скайнета обдурить ....
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ИванИванов
      Давайте уже не отрезать хвост по кускам. Украину признать террористом, запад - их спонсорами.

      Нас Америка без всяких оснований, ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЗАХОТЕЛОСЬ, признала спонсором терроризма. По ей же придуманным причинам.
      Украину признать страной-террористом? Так она сама признаётся, вода-то в седалище ни у них, ни у их хозяев не держится.

      Да только на нас за это можно полмиллиона санкций накидать, а Украина - это западный цепной пёс. Поэтому толку особого от того, что МЫ хоть СБУ, хоть ВСУ, хоть весь киевский режим оптом признаем террористами, думаю, не будет. Чистая формальность.
      Всё, чем мы можем вредить Западу, нужно делать и без этого - он с нами воюет. Да только никто сверху донизу не понимает или не желает понять, почему ничего не делается. Почему идёт торговля, почему по Москве по либерастическим тусовкам гуляют их дипломаты, игнорируя вызовы в МИД. Почему, в конце-концов, открыты границы (тот самый "безвиз" с нашей бывшей Азией). Никто не знает ответа. А кто знает - не сознаются.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +5
        Сегодня, 16:41
        Во первых относиться к ним как к террористам а не потенциальным переговорщикам уже будет шагом вперед. Во вторых имеем право и основание требовать признания в ООН, отмахнуться нашим хитрозадым партнерам будет сложнее, все карты открыты.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:56
          Цитата: ИванИванов
          Во вторых имеем право и основание требовать признания в ООН, отмахнуться нашим хитрозадым партнерам будет сложнее, все карты открыты.

          В том-то и дело, что ООН - карманная собачка Америки. И никогда ничего не признает из того, что мы предложим.
          А потому на уровне ООН признана Украина страной-террористом не будет до тех пор, пока эта изжившая себя как белая слепая кобра в "Маугли" контора существует.

          Потому отмахиваться Западу будет не от чего. Потому то, что МЫ признаем - исключительно для нас и исключительно для морального удовлетворения.
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 17:11
            Не факт. Против реабилитации нацизма многие голосуют, подавляющее большинство, обратить их внимание с трибуны ООН, что насупил тот самый случай быть последовательными в решениях. Вот нацисты-террористы, вот их спонсоры, вот данные. вот свидетельства. Пока народ не остыл и в шоке, надо пользоваться. Население может не понять свои элиты. Ясно что все это без гарантий, но колебания создать должно.
    4. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      +2
      Сегодня, 16:43
      А как тогда с террористами газ прокачивать в Европу ?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 16:44
        Соотв и прокачка газа должна начать вызывать ломку, если признание закрепить.
    5. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: ИванИванов
      Давайте уже не отрезать хвост по кускам. Украину признать террористом, запад - их спонсорами. Тем более, что это чистая правда. По возможности, провести через оон, пока тема горячая, чтоб ни китай ни индия от признания не отвертелись.

      Поддерживаю.
      Нужно в лицо, на заседании Совбеза ООН объявить нацистскую Украину страной-террористом, п США и весь Запад - спонсором и идейным вдохновителем терроризма и неофашизма.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 16:55
        Тогда, по крайне мере, есть все основания для призыва создать антитеррористическую, антифашистскую коалицию. Прятать глаза некоторым хитрожопым азиатам будет куда сложнее, появится некая определенность в отношениях как с западом так и с т.н. партнерами, а рассуждения о переговорах могут иметь совсем другие последствия для инициаторов внутри страны. Проставки киевскому режиму чего либо, которыми сейчас занят китай, а.з.е.р.ы, турки, казахи и другие наши типа друзья могут быть охарактеризованы однозначно.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 17:04
          Какое либо общение со свинарником и свиноводами нужно попытаться сделать максимально токсичным. Уверен именно так поступили бы США с нами, будь у них малейший подобный повод.
    6. dauria Ранг пользователя
      dauria
      0
      Сегодня, 17:03
      Украину признать террористом, запад - их спонсорами


      А может ,войну войной хотя бы назвать наконец ? Со всеми вытекающими ...Не было в 39-м ООН . И в 41-м не было . И никто Германию террористом официально не признавал . Японию тем более . Она на СССР не нападала . Просто воевали . Потому что нужно было воевать .
  2. Равик Ранг пользователя
    Равик
    +13
    Сегодня, 16:21
    Там не только СБУ террористы, там все государство этим измазано...
  3. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 16:26
    Директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос, почему глава военной разведки Украины Буданов до сих пор жив.
    "Все впереди"
  4. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +10
    Сегодня, 16:27
    Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией©
    Так блин признавайте!!!! Или кто это должен сделать за вас ? Мы во Владивостоке ? Или город Чита ? Или Красный крест ? Что за детский сад
  5. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +8
    Сегодня, 16:28
    Этот теракт не панику посеял, а обнажил множество проблем, связанных с мигрантами, которые последние годы тщательно пытались замести под ковёр.
  6. Aleksandr21 Ранг пользователя
    Aleksandr21
    +3
    Сегодня, 16:28
    По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев

    Александр Бортников
    директор ФСБ (с)


    Теперь надо "наградить" всех причастных к этому теракту, уже не знаю искандером/кинжалом или где нибудь в туалете, но руководство ГУР/СБУ надо ликвидировать.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 16:55
      Теперь надо "наградить" всех причастных к этому теракту
      Ответственных за иммиграционную политику тоже?
  7. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +2
    Сегодня, 16:30
    Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что считает необходимым признание СБУ террористической организацией. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов по итогам расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

    Не знаю, чего РФ с этим чешется what Тем более так оно и есть. Ушлёпки типа Буданова открыто об этом заявляют
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 16:30
    Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией

    О наше признание Запад ноги вытрет. А что изменится в ходе боевых действий? А что изменится на границах с Украиной. Россия перейдёт на антитеррористический режим? Закроют ночные клубы? Ограничат работу развлекательных учреждений и ТРЦ? Перейдём на дистанционное образование? Станем работать в три смены ВЕЗДЕ?
    Что изменится от того, что мы признаем это?
    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 16:43
      Изменится юридический статус: можно будет мочить в сортире.
  9. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 16:35
    А может дедушку Сашу на пенсию. А то вместо того, чтобы предупреждать теракт играет в слова.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 16:56
      А может дедушку Сашу на пенсию.
      Проверим наличие совести.
  10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 16:40
    Вот и славно: а теперь замочите их в ближайшем сортире.
  11. acetophenon Ранг пользователя
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 16:46
    Странно... Почему он это заявляет журналистам, а не рапортует главнокомандующему?
  12. Vyacheslav P Ранг пользователя
    Vyacheslav P
    -1
    Сегодня, 16:47
    Ну вот и переход от СВО к КТО. Давно пора было
  13. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:48
    Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией
    Ну и?.. (все посмотрели друг на друга... кто первым вызовется признать?!)
    Простите, тов. начальник, Вы нам эту задачу ставите?.. belay
    Понимаю, Вас на работу брали не заявления говорить. Не Цицерон...
    Ну, так делайте, то что можете - ДЕЙСТВУЙТЕ!
    Можно даже молча.
  14. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 16:49
    Начинать нужно с тётки что ходит с булкой на голове Тимошенко, она призывала расстреливать русских на Окраине 2014году. При наших продажных политиках, а воз и ныне там.
  15. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:49
    Почему опять половинчатое решение? Почему не Украину? Которой правят пришедшие к власти в результате госпереворота. Что уже неоднократно подтверждал сам президент.

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