Глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией
Глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что считает необходимым признание СБУ террористической организацией. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов по итогам расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Бортников также отметил, что, по имеющимся в распоряжении ФСБ данным, украинские спецслужбы способствовали подготовке и осуществлению радикалами-исламистами теракта в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл".
В частности, известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории стран ближневосточного региона. После осуществления нападения террористы собирались сбежать на Украину, однако спецслужбы РФ сделали все, чтобы этого не произошло
Несмотря на то, что непосредственный заказчик теракта в настоящее время еще не установлен, доподлинно известно, кто занимался организацией нападения и вербовкой террористов. В настоящее время делается все, чтобы выявить конкретных заказчиков и организаторов.
Теракт в "Крокусе" был выгоден прежде всего Киеву и западным спецслужбам, рассчитывающим использовать его для дестабилизации ситуации и создания паники в российском обществе.
Глава ФСБ также добавил, что руководитель ГУР МО Украины Буданов является законной целью для российской армии, равно как и все, кто совершают преступления против РФ.
Ранее сообщалось, что глава СБУ Малюк (внесён в список террористов и экстремистов) напрямую указал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.
- kremlin.ru
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