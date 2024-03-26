«Умер в свободное от службы время»: сообщается о неожиданной кончине польского генерала

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака, начальника штаба командования союзной операции Althea – возглавляемой ЕС военной миссии в Боснии и Герцеговине. Задействованный в ней польский контингент, насчитывающий до 50 солдат и сотрудников, выполняет учебно-консультационные задачи и дислоцируется в Сараево.- заявили в военном ведомстве, указав, что родные и близкие покойного были уведомлены о произошедшем и заверены во всесторонней поддержке.При этом не сообщается, где именно произошла смерть генерала и какими конкретно причинами она была вызвана.Генерал Марчак до июля 2021 года являлся главой управления разведки и радиоэлектронной борьбы в генеральном командовании видов вооруженных сил. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде, а затем в штабе управления спецназа. Он также занимал командные должности в миссиях в Боснии и Афганистане. По состоянию на 2017 год он командовал 25-й воздушной кавалерийской бригадой. Окончил высшее офицерское училище механизированных войск в Кракове.

Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»