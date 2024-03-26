«Умер в свободное от службы время»: сообщается о неожиданной кончине польского генерала

37
«Умер в свободное от службы время»: сообщается о неожиданной кончине польского генерала

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака, начальника штаба командования союзной операции Althea – возглавляемой ЕС военной миссии в Боснии и Герцеговине. Задействованный в ней польский контингент, насчитывающий до 50 солдат и сотрудников, выполняет учебно-консультационные задачи и дислоцируется в Сараево.

Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время

- заявили в военном ведомстве, указав, что родные и близкие покойного были уведомлены о произошедшем и заверены во всесторонней поддержке.



При этом не сообщается, где именно произошла смерть генерала и какими конкретно причинами она была вызвана.



Генерал Марчак до июля 2021 года являлся главой управления разведки и радиоэлектронной борьбы в генеральном командовании видов вооруженных сил. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде, а затем в штабе управления спецназа. Он также занимал командные должности в миссиях в Боснии и Афганистане. По состоянию на 2017 год он командовал 25-й воздушной кавалерийской бригадой. Окончил высшее офицерское училище механизированных войск в Кракове.
  • Dziennik Lodzki
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Starover_Z Ранг пользователя
    Starover_Z
    +17
    Сегодня, 19:15
    «Умер в свободное от службы время»: сообщается о неожиданной кончине польского генерала

    Не гостевал ли сей генерал в пока украинском Киеве ?
    1. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      +14
      Сегодня, 19:22
      Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время

      Естественно, от циркона это происходит неожиданно.
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +9
        Сегодня, 19:44
        Сердце не выдержало? Циркон он такой.
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          0
          Сегодня, 20:42
          Цитата: Mitos
          Сердце не выдержало?

          Умер от любвис?
    2. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +9
      Сегодня, 19:28
      Не, он ехал с сослуживцами по мосту в Балтиморе.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:36
      И как часто вдруг начали "внезапно умирать "большие натовские чины??? wassat
    4. Черепавлик Ранг пользователя
      Черепавлик
      +5
      Сегодня, 19:42
      Скорее всего в Альпах на вертолете с трамплина прыгал... Не понять мне этих экстремалов...

      На всякий случай, пожелаю ему скорейшего выздоровления.
    5. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +6
      Сегодня, 19:44
      Ну там в Украине все натовцы в свободное от службы время находятся.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +5
        Сегодня, 20:03
        Звучит как в старом анекдоте " Я сидел на скамейке и чистил ножом яблоко. А тут он идет и спотыкается, падает прямо на нож. И так 8 раз" Очередной генерал, в не рабочее время подавился, пивом, сосиськой ........ далее по списку. Правда что там в бункер ему на голову прилетело, но он уже был мёртв и всё в не служебное время.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 20:08
          Натовским воителям пора уже призадуматься, а стоит ли в свободное от службы время отдыхать в других странах. На работе как-то безопаснее...
  2. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    +19
    Сегодня, 19:16
    "По состоянию на 2017 год он командовал 25-й воздушной кавалерийской бригадой".
    Видать где-то, в степях Украины, с лошади упал...
  3. Комментарий был удален.
  4. rusich Ранг пользователя
    rusich
    +9
    Сегодня, 19:19
    В стране 404 нечаянно "Кинжал" упал на бункер. Со страха и умер храбрый пшек
  5. Виталий161 Ранг пользователя
    Виталий161
    +19
    Сегодня, 19:20
    ну вот и последствия вчерашних ударов пошли, думается сейчас повсплывают генералы разных стран к верху брюхом в разных местах
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 19:20
    Да простит меня Господь, но... одним меньше...
  7. Sancheas Ранг пользователя
    Sancheas
    +11
    Сегодня, 19:21
    по естественным причинам
    Ну да, если в тебя попадает ракета, ты естественно умрешь)))
  8. skept Ранг пользователя
    skept
    +3
    Сегодня, 19:21
    Узнал,что на Украину скоро
  9. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +6
    Сегодня, 19:22
    Естественно загнулся. Конечно- конечно. Пистолю неаккуратно чистил или съел Чо. Верим. Скорее всего обычное, вполне естественное дело на Украине. Ракета прилетела и ага! winked
  10. hohol95 Ранг пользователя
    hohol95
    +4
    Сегодня, 19:24
    Просто ТРОМБ оторвался в мизинце левой ноги...
  11. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +8
    Сегодня, 19:25
    Этот в"свободное время",ждём вестей о неудачной рыбалке на акул во Флориде нетрезвых полковников и hi генералов..
    P.S. если бы не упомянули про "свободное время",то можно было БЫ и поверить..
  12. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 19:27
    Вот если бы его бомбой трёхтонной пришибло, это была бы интересная новость! А так....
  13. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 19:27
    Русская ракета, это естественная смерть для польского русофоба в военной форме
  14. Denis812 Ранг пользователя
    Denis812
    +2
    Сегодня, 19:27
    "четыре дырки в голове.
    - какое страшное самоуийство."
  15. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    +1
    Сегодня, 19:29
    Может он самоотверженно, не щадя печени своей, сражался с "российской угрозой" в виде засилья водки на местных прилавках, кто знает?
  16. gurzuf Ранг пользователя
    gurzuf
    +4
    Сегодня, 19:37
    Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время, поперхнулся геранью.
  17. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:40
    Задействованный в ней польский контингент, насчитывающий до 50 солдат и сотрудников, выполняет учебно-консультационные задачи и дислоцируется в Сараево.

    Неожиданная смерть господина генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время
    Босния и Герцеговина, Афганистан. Учитывая социально-экономическое состояние вышеуказанных стран польские миротворцы старались на славу Польши как могли. Кому именно оказывалась учебно-консультационная поддержка полагаю риторический вопрос ...
  18. avianic Ранг пользователя
    avianic
    +1
    Сегодня, 19:42
    Вышел в степь донецкую поляк молодой hi
  19. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 19:46
    мацой подавился не иначе
  20. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:46
    Надеюсь албанские мусульмане и представители афганских активистов от народного хозяйства Афганистана пришлют свой венок польскому генералу.
  21. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:48
    Совпадает с ракетой в Киеве.
  22. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 19:48
    Тоже на яхте в горах разбился?
  23. BABAY22 Ранг пользователя
    BABAY22
    +1
    Сегодня, 19:58
    Вот. Последствия ударов по центрам принятия решений.
    Как никак цельный генерал на удочку попался.
    Продолжаем, братья.
  24. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 20:02
    Очень возможно, чтотнапоролся на "кинжал", неудачно так.
  25. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Сегодня, 20:15
    Ну очень важно-от чего же помер-какой то там-пшекский енерал laughing
  26. Sigure73 Ранг пользователя
    Sigure73
    +1
    Сегодня, 20:23
    может это последствия тех 39 секунд? так сказать острый инспуг...
  27. RoninO Ранг пользователя
    RoninO
    +1
    Сегодня, 20:23
    И пшеки мухлюют , лишь бы страховки не платить ...
  28. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 20:32
    Забрал к себе колченогий очередную к урву. Поздравления ляхам! Догоняйте полководца!
  29. Vadim12 Ранг пользователя
    Vadim12
    0
    Сегодня, 20:33
    Явно не на передовой был, в бункере прятался. Недооценил возможности российских средств поражения, за что и был наказан. Интересно, родственникам части тела какие-нибудь передадут, или там всё сгорело? smile

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»