«Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений
В настоящее время принимать Украину в Североатлантический альянс никто не собирается. Это следует из выступления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сделал ряд важных заявлений по вопросам внешней политики.
Как отметил руководитель польского дипломатического ведомства, когда в НАТО пригласили Швецию и Финляндию, то в их отношении уже применялись гарантии безопасности со стороны военно-политического блока. У Киева, стало быть, таких гарантий нет, поскольку их наличие означало бы прямую конфронтацию с Россией.
- подчеркнул глава МИД Польши.
Кроме того, Сикорский напомнил, что сейчас Евросоюз уже передал Украине вооружений и средств в два раза больше, чем США. Американские политики, по его словам, должны это понимать. Глава МИД Польши намекнул и на то, что США были осведомлены о диверсии на «Северных потоках». Но препятствовать ей они не стали. Что касается стран Евросоюза, то Сикорский назвал их все еще зависимыми от американского ядерного оружия, выступающего в качестве гарантии безопасности.
Сделал польский министр и интересное заявление по поводу прошедших в России президентских выборов и вопроса о признании их результатов западными странами.
- отметил министр иностранных дел Польши.
Нет сомнений, что заявления руководителя польского дипломатического ведомства вряд ли можно назвать приятными для украинской стороны, как и для Соединенных Штатов. Варшава в очередной раз пытается показать, что имеет амбиции и даже некоторые возможности проводить якобы независимую внешнюю политику. В отношении Украины это вполне удается, если вспомнить историю с украинской сельскохозяйственной продукцией и протестами польских фермеров.
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