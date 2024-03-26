«Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений

В июле на саммите НАТО приглашения в альянс Киева не планируется. Если бы Украина была приглашена, и у нее уже были бы гарантии безопасности, это было бы приглашением пойти на войну с Россией. Я сомневаюсь, что общественность в большинстве европейских стран, включая Польшу, готова к этому

Польша признает не правительства или президентов, а только государства. Государственность России мы, конечно, признаем. Более того, у нас с ней пока дипломатические отношения. И даже есть полномочные послы