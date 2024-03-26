«Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений

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«Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений

В настоящее время принимать Украину в Североатлантический альянс никто не собирается. Это следует из выступления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сделал ряд важных заявлений по вопросам внешней политики.

Как отметил руководитель польского дипломатического ведомства, когда в НАТО пригласили Швецию и Финляндию, то в их отношении уже применялись гарантии безопасности со стороны военно-политического блока. У Киева, стало быть, таких гарантий нет, поскольку их наличие означало бы прямую конфронтацию с Россией.



В июле на саммите НАТО приглашения в альянс Киева не планируется. Если бы Украина была приглашена, и у нее уже были бы гарантии безопасности, это было бы приглашением пойти на войну с Россией. Я сомневаюсь, что общественность в большинстве европейских стран, включая Польшу, готова к этому

- подчеркнул глава МИД Польши.

Кроме того, Сикорский напомнил, что сейчас Евросоюз уже передал Украине вооружений и средств в два раза больше, чем США. Американские политики, по его словам, должны это понимать. Глава МИД Польши намекнул и на то, что США были осведомлены о диверсии на «Северных потоках». Но препятствовать ей они не стали. Что касается стран Евросоюза, то Сикорский назвал их все еще зависимыми от американского ядерного оружия, выступающего в качестве гарантии безопасности.

Сделал польский министр и интересное заявление по поводу прошедших в России президентских выборов и вопроса о признании их результатов западными странами.

Польша признает не правительства или президентов, а только государства. Государственность России мы, конечно, признаем. Более того, у нас с ней пока дипломатические отношения. И даже есть полномочные послы

- отметил министр иностранных дел Польши.

Нет сомнений, что заявления руководителя польского дипломатического ведомства вряд ли можно назвать приятными для украинской стороны, как и для Соединенных Штатов. Варшава в очередной раз пытается показать, что имеет амбиции и даже некоторые возможности проводить якобы независимую внешнюю политику. В отношении Украины это вполне удается, если вспомнить историю с украинской сельскохозяйственной продукцией и протестами польских фермеров.
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    9 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:36
      «Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений

      Да приглашайте скорее. Может быть тогда захреначим всех гамбузом, чтобы не зловонили...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:36
        «Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»: глава МИД Польши сделал ряд важных заявлений

        Ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью... Кто захочет, чтобы рядом с ним на одной лестничной клетке не адекватный и неуравновешенный Сосед жил, стреляющий каждое утро и вечер деньги на опохмелку, да ещё и упрекающий соседей в жадности...??? Ну а кто решил, что страны ЕС об этом мечтают...??? Вот только сама Украина из своих грёз никак не выберется... am
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 16:47
      Сколько могил для кастрюлеголовых выкопали, а до НАТО так и не докопали.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:53
      Лучше бы Львовскую область " пригласили" в Польшу. Они давно это ждут.
    4. Flashpoint Ранг пользователя
      Flashpoint
      0
      Сегодня, 16:54
      «Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»

      Вечное лето!
    5. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 16:54
      "Морковку" для того подвешивают перед мордой ослов, чтобы видели, а не съели.
    6. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 16:54
      Могут приглашать когда угодно.
      Украина в НАТО это третья мировая война. Если НАТО это нужно - вперёд.
    7. Злой_Советский_Зионист Ранг пользователя
      Злой_Советский_Зионист
      0
      Сегодня, 17:09
      "«Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»"

      ...Значит планируется реальная аннексия некоторых приграничных западных и южных территорий бывшей УССР - некоторыми известными странами - членами НАТО!..))))))
    8. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 17:10
      «Приглашать Украину в НАТО летом не планируется»

      Украина? Летом? Ну-ну... winked

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