В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих
В армии Соединённых Штатов наблюдаются проблемы с пополнением личного состава новыми кадрами. Кроме того, есть и дисбаланс относительно заполняемости тех или иных военно-профессиональных специальностей – где-то переизбыток, а где-то значительная нехватка кадров.
Чтобы решить эту проблему, командование запустило специальную программу для содействия переходу военнослужащих из одних военных специальностей в другие, более востребованные. Например, предлагается перевести часть военнослужащих военной полиции в другие рода войск.
Эта программа действует с прошлого года и, по словам сержанта Джонатана Урибе-Хьюитрона, курирующего кадровую политику в одной из армейских частей, в течение 2023 года ею удалось охватить около 3000 солдат.
Изменение стратегии американской армии привело к пересмотру и структурной составляющей. Так, планируется сократить около 3000 рабочих мест в сфере борьбой с терроризмом и так называемыми повстанцами, но создать 7500 новых рабочих мест в сфере обеспечения противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.
- заявила ранее министр армии Кристин Вормут.
По некоторым данным, в ближайшее время планируется перераспределить в другие рода войск около 10 000 человек. Попавшие под сокращение военнослужащие будут после переподготовки направляться в другие части и выполнять уже другие функции.
Чтобы мотивировать военнослужащих пойти на переподготовку и не оставлять службу в армии, предусмотрены финансовые бонусы, которые варьируются в зависимости от ряда факторов, включая стаж службы (выслугу лет), звание и то, на сколько лет он планирует повторно поступить на службу. Так, при переходе на должность оператора ЗРК Patriot предлагается заработок до 72000 долларов в год.
- Википедия/US Army
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