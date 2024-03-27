В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих

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В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих

В армии Соединённых Штатов наблюдаются проблемы с пополнением личного состава новыми кадрами. Кроме того, есть и дисбаланс относительно заполняемости тех или иных военно-профессиональных специальностей – где-то переизбыток, а где-то значительная нехватка кадров.

Чтобы решить эту проблему, командование запустило специальную программу для содействия переходу военнослужащих из одних военных специальностей в другие, более востребованные. Например, предлагается перевести часть военнослужащих военной полиции в другие рода войск.

Эта программа действует с прошлого года и, по словам сержанта Джонатана Урибе-Хьюитрона, курирующего кадровую политику в одной из армейских частей, в течение 2023 года ею удалось охватить около 3000 солдат.



Изменение стратегии американской армии привело к пересмотру и структурной составляющей. Так, планируется сократить около 3000 рабочих мест в сфере борьбой с терроризмом и так называемыми повстанцами, но создать 7500 новых рабочих мест в сфере обеспечения противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.

Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям

- заявила ранее министр армии Кристин Вормут.

По некоторым данным, в ближайшее время планируется перераспределить в другие рода войск около 10 000 человек. Попавшие под сокращение военнослужащие будут после переподготовки направляться в другие части и выполнять уже другие функции.

Чтобы мотивировать военнослужащих пойти на переподготовку и не оставлять службу в армии, предусмотрены финансовые бонусы, которые варьируются в зависимости от ряда факторов, включая стаж службы (выслугу лет), звание и то, на сколько лет он планирует повторно поступить на службу. Так, при переходе на должность оператора ЗРК Patriot предлагается заработок до 72000 долларов в год.
  • Википедия/US Army
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5 комментариев
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  1. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 07:15
    планируется сократить около 3000 рабочих мест в сфере борьбой с терроризмом и так называемыми повстанцами, но создать 7500 новых рабочих мест в сфере обеспечения противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.
    Кто мне расскажет, насколько что первое, что второе актуально для самих США, если они будут сидеть на своём "авианосце", а не совать своё грязное рыло по всему миру?
    По-моему, и тех, и других на территории США можно вобще сократить за ненадобностью. Если, повторюсь, не совать своё жало куда попало.
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:27
      если они будут сидеть на своём "авианосце", а не совать своё грязное рыло по всему миру?
      Это вы покусились на святое. Как тогда контролировать мир "гегемону" и разжигать новые вооруженные конфликты? Без контроля и свои "союзники" могут начать рыло воротить. Вот и приходится им заниматься "Тришкиным кафтаном".
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:28
      Понятно, что военные отслеживаю изменение военной стратегии в мире и пытаются реагировать. Понятно, что политики на верху, дубы ещё те и живут в своём, придвманном, мире...
      Несостыковки будут обязательно.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:25
    Так то они и должны реагировать на изменения происходящие в методах и тактике ведения боевых действий.
    Большими полицейскими, карательными силами, мало кого можно напугать, а вести боевые действия по новому, они не приспособлены вообще.
    В общем, процесс изменений, логичный...
  3. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 07:49
    В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих
    recourse Это просто, "Хотим как у Путина"? feel

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