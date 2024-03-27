Комплексы «Берег» для Днепровской речной флотилии
Всего несколько дней назад стало известно о формировании Днепровской речной флотилии, которая должна будет усилить нашу группировку войск на важных участках фронта. Теперь появляются первые подробные сведения о структуре, возможностях и оснащении нового объединения. Как и ожидалось, в составе флотилии будут собственные береговые войска. В частности, ей придадут артиллерийские подразделения, оснащенные комплексами А-222 «Берег».
По новым данным
О формировании Днепровской речной флотилии 20 марта официально объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал, что в состав этого объединения военно-морского флота включена бригада катеров, но прочие подробности остались неизвестными. Вскоре в прессе появилась новая информация о структуре и возможностях флотилии.
22 марта издание «Известия» со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве сообщило о формировании береговых подразделений. Днепровская флотилия будет иметь собственную морскую пехоту и спецназ. Кроме того, она получит артиллерийские подразделения, оснащенные береговыми артиллерийскими комплексами (БАК) А-222 «Берег».
Количество и состав артиллерийских батарей флотилии не сообщаются. Вероятно, источники «Известий» не располагают такой информацией или не могут раскрывать ее. При этом издание приводит оценку профильных специалистов, которые указывают на правильность оснащения береговых войск артиллерией и потенциал такого решения.
Ожидается, что Днепровская речная флотилия начнет полноценную службу и приступит к решению боевых задач в самое ближайшее время. Соответственно, можно ожидать новости о начале боевой работы артиллеристов и о поражении целей противника. Очевидно, что привлечение «Берега» улучшит ситуацию на Днепровском направлении и внесет определенный вклад в достижение общих целей Спецоперации.
Предсказуемый шаг
Следует напомнить, что береговые части разного рода существуют в составе всех оперативно-стратегических объединений ВМФ России, вне зависимости от их размеров и дислокации. Береговые войска четырех флотов и одной флотилии включают морскую пехоту, танковые подразделения, артиллерию и ракетные системы, противовоздушную оборону и т.д.
На вооружении существующих береговых частей состоят артиллерийские системы разных типов практически всех основных калибров. Имеются как 82-мм минометы 2Б14 «Поднос», так и 152-мм буксируемые орудия 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б». Широко представлена самоходная артиллерия – от 120-мм систем семейства «Нона» до 152-мм самоходок 2С19 «Мста-С». Отдельную нишу в этой номенклатуре занимает БАК А-222 «Берег», созданный для решения специфического круга задач.
Текущие процессы создания новой Днепровской речной флотилии ведутся в соответствии с установленными нормативами и принципами. Как следствие, это объединение, подобно прочим, должно иметь береговые части, в т.ч. артиллерию. По этой причине последние новости не являются неожиданными и не вызывают вопросов.
В то же время, можно обратить внимание на тип выбранной артиллерийской системы. Из всего многообразия орудий и САУ на вооружении береговых войск для Днепровской флотилии выбрали БАК А-222. Причиной такого выбора могло стать особое сочетание тактико-технических характеристик и боевых качеств комплекса. При этом нельзя исключать, что вместе с ним на вооружение флотилии поступят и другие образцы.
Так или иначе, очевидно, что Минобороны при формировании новой флотилии и береговых войск рассчитывает на максимальный результат. Войска в целом должны будут усилить группировку на Днепровском направлении, а комплексы «Берег» усилят ее общую огневую мощь и дадут некоторые специальные возможности.
Следует напомнить, что береговых частях российского ВМФ имеется не более 5-6 дивизионов «Берега». Вся эта техника в прошлом поступила в береговые войска Черноморского флота. Развертывание изделий А-222 в частях других флотов тогда не посчитали ненужным. Теперь же решили, что техника этого типа необходима новой Днепровской речной флотилии. По всей видимости, БАК для флотилии возьмут из состава береговых войск КЧФ.
Специализированный образец
Артиллерийская система береговой обороны с шифром «Берег» разрабатывалась с конца семидесятых годов в ОКБ-2 завода «Баррикады» (г. Волгоград). В конце восьмидесятых первый опытный комплекс вышел на испытания, и через несколько лет изделие приняли на вооружение. Испытания и подготовка серийного производства велись в тяжелый период, что негативно сказалось на сроках. Первый серийный комплекс передали ВМФ только в 2003 г.
В состав БАК «Берег» входят центральный пост, шесть САУ и одна-две машины обеспечения боевого дежурства, а также различные вспомогательные средства. Организационно все средства комплекса сводятся в артиллерийский дивизион с тремя батареями по две самоходки в каждой. Дивизион является самостоятельной боевой единицей, способной перемещаться по театру и реагировать на угрозы.
Все средства БАК выполнены на колесном шасси МАЗ-543М, дающем высокую подвижность на дорогах и на местности. ЦП и МОБД оснащаются фургонами-кунгами с необходимым оснащением, а САУ на той же базе несут боевое отделение башенного типа.
Центральный пост «Берега» имеет радиолокатор и оптико-электронную станцию для освещения обстановки, засечки и сопровождения надводных целей на дальностях 35 км. Также осуществляется расчет данных для стрельбы и управление огневыми установками.
САУ несет поворотную башню с доработанным 130-мм орудием от корабельной установки АК-130. Конструкция боевого отделения допускает горизонтальную наводку в пределах 120° вправо и влево от нейтрального положения и углы возвышения от -5° до +50°. Нарезное 130-мм орудие использует унитарные выстрелы со снарядами разного назначения. Основным является фугасный боеприпас Ф-44 массой 33,4 кг. Боекомплект включает 40 выстрелов; заряжание ручное с механическим досылателем. Скорострельность – до 10 выстр./мин. Максимальная дальность – 20-23 км.
БАК А-222 «Берег» способен вести огонь по неподвижным и движущимся надводным или наземным объектам. При возможности сопровождения цели, постоянно вносятся поправки и ведется коррекция огня. За счет этого достигается высокая вероятность поражения мало- или среднеразмерной цели по типу катера или корабля. При этом 130-мм фугасный снаряд имеет достаточное могущество для уничтожения или повреждения типовых целей.
Будущие задачи
Основной задачей БАК А-222 является обеспечение противодесантной обороны побережья. В опасной ситуации комплекс должен выйти в заданный район и встречать корабли и десантно-высадочные средства противника плотным огнем. Одно-два попадания в надводную цель заставят ее экипаж прекратить выполнение своей боевой задачи и перейти к борьбе за живучесть, если она возможна после полученного урона.
Кроме того, «Берег» может использоваться для нанесения огневого поражения высадившимся силам противника. В этом случае он должен работать как «обычные» сухопутные САУ – вести огонь по площадям и уничтожать живую силу или технику.
Нетрудно заметить, что в составе береговых войск Днепровской речной флотилии БАК А-222 сможет использовать обе свои функции и показывать хорошие результаты. Так, с прошлого года противник регулярно предпринимает попытки пересечения Днепра и высадки на нашем берегу. Подобные попытки пресекаются разными средствами, в т.ч. артиллерией, применяющей управляемые снаряды.
«Берег» отличается от других САУ особой системой управления огнем, оптимизированной для работы по надводным целям. Такая артиллерийская система сможет самостоятельно искать и поражать катера и лодки, без привлечения сторонней разведки и целеуказания, а также с применением штатного неуправляемого боеприпаса. При этом специфика решаемых задач и особенности ожидаемых целей нивелируют отставание от сухопутных САУ в калибре и дальности огня.
При необходимости, А-222 сможет вести огонь и по целям на противоположном берегу Днепра. В таком случае БАК дополнит другую артиллерию и поможет решать общие задачи. Впрочем, необходимость привлечения специализированного комплекса к такой боевой работе под вопросом. Буксируемые орудия и САУ сухопутных войск, а также фронтовая авиация и так справляются с уничтожением объектов в глубине порядков противника.
На ответственном направлении
Таким образом, в соответствии с наблюдаемыми изменениями обстановки и существующими стратегическими планами, вооруженные силы России формируют на ответственном направлении новое флотское объединение. Вновь созданная Днепровская речная флотилия не будет отличаться размерами, но должна получить все необходимые силы и средства, включая береговую артиллерию.
Теперь известно, что в состав артиллерийских частей флотилии войдет некоторое количество береговых комплексов А-222 «Берег» с особыми функциями и возможностями. Они позволят нашим войскам эффективнее бороться с противником на Днепре и за ним. Уже в ближайшем будущем наши вооруженные силы могут использовать этот потенциал и показать желаемые результаты.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ, Wikimedia Commons
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