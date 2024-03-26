Глава киевского режима Зеленский уволил секретаря СНБО и назначил на его место шефа внешней разведки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский, который подписал указ об отставке секретаря СНБО.На место секретаря СНБО назначен Александр Литвиненко. Ранее 51-летний чиновник возглавлял Службу внешней разведки Украины, имеет воинское звание генерал-майора запаса. В прошлом Литвиненко учился в Высшей школе КГБ СССР им Ф. Э. Дзержинского, затем работал в структурах правительственной связи Украины.С 2014 по 2019 гг. Литвиненко занимал пост заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем возглавлял Национальный институт стратегических исследований. В 2021-2023 гг. Литвиненко был директором Службы внешней разведки Украины.С чем связано важное кадровое решение украинского лидера, пока не очень понятно. Можно предположить, что поводом послужило его нелитературное выражение в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя, который высказывается за переговоры между Киевом и Москвой.Данилов был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 3 октября 2019 года. Политик отметился крайне агрессивными высказываниями и ярой русофобией, несмотря на свою русскую фамилию.Поэтому Данилов считался одним из наиболее одиозных персонажей в украинской политической элите. Дополнительный «шарм» его фигуре придавало криминальное прошлое – в девяностые годы прошлого века он был достаточно заметной личностью в организованных преступных сообществах Луганска, главой администрации которого являлся в 1994-1997 гг.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»