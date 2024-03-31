Вечная борьба преподавателей, студентов и их родителей
Студенты в Оксфорде
Родители требуют от детей разумной траты денег и хорошей успеваемости, преподаватели – успеваемости и уважения. А большинству студентов, как и сейчас, гулянки, игры и развлечения были интереснее самой учёбы.
Прочитаем несколько писем, которые показывают отношения студентов с окружающими в Средние века.
Дорогой папа, пришли денег
Хоть и в Средние века, хоть и сейчас, если ваш ребёнок – студент, то он наверняка иногда просит у вас деньги. Вот, например, письмо из начала XIII века:
Это приветствие, чтобы сообщить тебе, что я учусь в Оксфорде с величайшим усердием, но вопрос денег сильно мешает моему продвижению по службе, поскольку прошло уже два месяца с тех пор, как я потратил последнее из того, что ты мне прислал.
Город дорогой и предъявляет много требований; мне приходится снимать жилье, покупать предметы первой необходимости и обеспечивать многие другие вещи, которые я не могу сейчас указать.
Поэтому я почтительно прошу твоё отцовство, чтобы по побуждению божественного сострадания ты помог мне, чтобы я смог завершить то, что хорошо начал. Ибо ты должен знать, что без Цереры и Вакха Аполлон остывает.
Одна из старейших частей Оксфорда
Иногда студенты сначала «красиво стелили» о своей успеваемости, чтобы гладко подвести к прошению денег.
Это для того, чтобы сообщить тебе, что по божественной милости мы живём в добром здравии в городе Орлеане и полностью посвящаем себя учёбе, помня слова Катона: «Знать что-либо достойно похвалы». Мы занимаем хорошее жилье всего через одну дверь от школ и рыночной площади, так что можем ходить в школу каждый день, не замочив ног.
У нас в доме также есть хорошие товарищи, хорошо продвинувшиеся в учёбе и обладающие отличными привычками – преимущество, которое мы высоко ценим, ибо, как говорит Псалмопевец: «С честным человеком ты покажешь себя честным».
Поэтому, чтобы учёба не прекратилась из-за нехватки материала, мы просим ваше отцовство прислать нам через предъявителя Б. деньги на покупку пергамента, чернил, письменного стола и других вещей, в которых мы нуждаемся, в достаточном количестве, чтобы мы не испытывали нужды из-за вас, закончили учёбу и с честью вернулись домой.
Просим позаботиться о туфлях и чулках, которые ты должен нам прислать.
Кроме писем домой, до нас дошло несколько ответов родителей, в которых они присылают деньги вместе с предостережениями не тратить их слишком быстро.
Прочитаем письмо французского писателя Эсташа Дешана (1346–1406). Сначала он учился в Орлеанском университете, а позже попал на службу к королю Франции. В 1400 году Эсташ написал это воображаемое письмо от студента к своему отцу. Пусть оно и выдуманное, но хорошо отображает реалии тех времён.
Студент нуждается во многих вещах, если он хочет быть здесь видным; его отец и его родственники должны снабжать его свободно, чтобы он не был вынужден закладывать свою книгу, а имел в кошельке наличные деньги на платья, меха и приличную одежду. Иначе он будет проклят как нищий. Потому, чтобы люди не принимали меня за животное, я прошу у тебя денег.
Вина дорогие, как и общежития и другие хорошие вещи. Я задолжал на каждой улице, и мне трудно выпутаться из таких ловушек. Дорогой папа, соблаговоли мне помочь! Я боюсь быть отлучённым от церкви; на меня уже ссылались, а в моей кладовой нет даже сухой кости. Если я не смогу найти денег до этого праздника Пасхи, двери церкви закроются у меня перед носом; поэтому исполни мою мольбу. Я прошу у тебя денег.
Горячо любимый отец, чтобы облегчить мои долги таверне, пекарне, профессорам, а также оплатить мои абонементы прачке и цирюльнику, я прошу у тебя денег.
Жалобы преподавателей
Часто можно встретить учителей, говорящих о том, какие плохие у них ученики. Однако даже во времена Средневековья было на что жаловаться, когда дело касалось успеваемости.
Епископ и теолог XIII века Жак де Витри сказал о студентах в Париже:
Тем временем в XIV веке Альваро Пелайо, учившийся в Болонском университете, сокрушался:
Они посещают занятия, но не прилагают никаких усилий, чтобы чему-либо научиться… Деньги на расходы, которые они получают от родителей или церквей, они тратят в тавернах, на празднества, игры и другие излишества, и поэтому они возвращаются домой пустыми, без знаний, совести или денег.
Когда слухи о плохой успеваемости достигали ушей родителей, они упрекали своих детей. В этом письме из Франции XII века отец по фамилии Бескансон пишет своему сыну, который учился в Орлеане:
Даже у средневекового библиотекаря были причины жаловаться на студентов. Примерно в 1345 году Ричард де Бери, который учился в Оксфорде и был наставником юного Эдуарда III, жаловался на то, как студенты обращаются с книгами:
Его ногти покрыты вонючей грязью, чёрной, как смоль. Он оставляет множество соломинок (речь про закладки), которые он вставляет так, чтобы они торчали в разных местах и напоминали ему о том, что он не может сам запомнить. Эти соломинки, поскольку у книги нет желудка, чтобы их переварить, и никто их не вынимает, растягивают книгу, отчего она портится.
Студент любит есть фрукты или сыр над открытой книгой или небрежно подносит чашку ко рту и отнимает её ото рта. Постоянно болтающий, он никогда не устаёт спорить со своими товарищами, и, приводя массу бессмысленных аргументов, он мочит книгу, лежащую открытой у него на коленях, брызжущими струями, или пачкает остатками еды. А затем, поспешно скрестив руки на груди, он наклоняется вперёд над книгой, чтобы вздремнуть.
Чтобы запомнить нужную страницу, он загибает поля, нанося немалый вред книге.
Оксфордская библиотека
- Зотов Сергей
- Wikipedia.org, ru.pinterest.com, www.whatsoninoxford.net
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