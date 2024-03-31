Вечная борьба преподавателей, студентов и их родителей



Студенты в Оксфорде

Дорогой папа, пришли денег

Б. своему достопочтенному мастеру А.

Это приветствие, чтобы сообщить тебе, что я учусь в Оксфорде с величайшим усердием, но вопрос денег сильно мешает моему продвижению по службе, поскольку прошло уже два месяца с тех пор, как я потратил последнее из того, что ты мне прислал.

Город дорогой и предъявляет много требований; мне приходится снимать жилье, покупать предметы первой необходимости и обеспечивать многие другие вещи, которые я не могу сейчас указать.

Поэтому я почтительно прошу твоё отцовство, чтобы по побуждению божественного сострадания ты помог мне, чтобы я смог завершить то, что хорошо начал. Ибо ты должен знать, что без Цереры и Вакха Аполлон остывает.



Одна из старейших частей Оксфорда

Очень дорогим и уважаемым родителям М. Матре, рыцарю, и М. его жене, М. и С., их сыновьям, передай привет и сыновнее повиновение.

Это для того, чтобы сообщить тебе, что по божественной милости мы живём в добром здравии в городе Орлеане и полностью посвящаем себя учёбе, помня слова Катона: «Знать что-либо достойно похвалы». Мы занимаем хорошее жилье всего через одну дверь от школ и рыночной площади, так что можем ходить в школу каждый день, не замочив ног.

У нас в доме также есть хорошие товарищи, хорошо продвинувшиеся в учёбе и обладающие отличными привычками – преимущество, которое мы высоко ценим, ибо, как говорит Псалмопевец: «С честным человеком ты покажешь себя честным».

Поэтому, чтобы учёба не прекратилась из-за нехватки материала, мы просим ваше отцовство прислать нам через предъявителя Б. деньги на покупку пергамента, чернил, письменного стола и других вещей, в которых мы нуждаемся, в достаточном количестве, чтобы мы не испытывали нужды из-за вас, закончили учёбу и с честью вернулись домой.

Просим позаботиться о туфлях и чулках, которые ты должен нам прислать.

Возлюбленный отец, у меня нет ни пенни, и я не могу ничего сэкономить, потому что всё в университете так дорого, и я не могу изучать свой Кодекс или свой Сборник (это юридические тексты), потому что их листы поражены падучей болезнью. Более того, я должен десять крон ректору и не могу найти человека, который одолжил бы их мне. Я прошу у тебя денег.



Студент нуждается во многих вещах, если он хочет быть здесь видным; его отец и его родственники должны снабжать его свободно, чтобы он не был вынужден закладывать свою книгу, а имел в кошельке наличные деньги на платья, меха и приличную одежду. Иначе он будет проклят как нищий. Потому, чтобы люди не принимали меня за животное, я прошу у тебя денег.



Вина дорогие, как и общежития и другие хорошие вещи. Я задолжал на каждой улице, и мне трудно выпутаться из таких ловушек. Дорогой папа, соблаговоли мне помочь! Я боюсь быть отлучённым от церкви; на меня уже ссылались, а в моей кладовой нет даже сухой кости. Если я не смогу найти денег до этого праздника Пасхи, двери церкви закроются у меня перед носом; поэтому исполни мою мольбу. Я прошу у тебя денег.



Горячо любимый отец, чтобы облегчить мои долги таверне, пекарне, профессорам, а также оплатить мои абонементы прачке и цирюльнику, я прошу у тебя денег.

Жалобы преподавателей

Некоторые учились просто для получения знаний, что является любопытством; другие для достижения славы, что является тщеславием; третьи все ещё ради выгоды, что является алчностью. Очень немногие учились в назидание себе или другим. Они спорили не только из-за каких-то дискуссий; но различия между странами также вызывали разногласия, ненависть и яростную вражду между ними, и они нагло высказывали всевозможные оскорбления друг против друга.

Тот, кто ленив в своей работе, брат тому, кто также является великим расточителем. Недавно я обнаружил, что вы вели распутный и ленивый образ жизни, предпочитая распущенность ограничениям, игру работе. Бренчали на гитаре, пока другие были заняты учёбой, поэтому так получилось, что вы прочитали один том закона, в то время как ваши более трудолюбивые товарищи прочитали несколько. Поэтому я решил настоящим потребовать от вас полного раскаяния в вашем распутстве и беспечности, чтобы вас больше не называли расточителем, и чтобы ваш позор мог быть обращён к хорошей репутации.

Вы можете случайно увидеть какого-нибудь упрямого юношу, лениво сидящего за учёбой, а когда зимой стоит сильный мороз, у него из носа от пронизывающего холода стекают сопли, и он даже не думает вытирать их носовым платком, пока не обрызгает книгу, лежащую перед ним.



Его ногти покрыты вонючей грязью, чёрной, как смоль. Он оставляет множество соломинок (речь про закладки), которые он вставляет так, чтобы они торчали в разных местах и напоминали ему о том, что он не может сам запомнить. Эти соломинки, поскольку у книги нет желудка, чтобы их переварить, и никто их не вынимает, растягивают книгу, отчего она портится.



Студент любит есть фрукты или сыр над открытой книгой или небрежно подносит чашку ко рту и отнимает её ото рта. Постоянно болтающий, он никогда не устаёт спорить со своими товарищами, и, приводя массу бессмысленных аргументов, он мочит книгу, лежащую открытой у него на коленях, брызжущими струями, или пачкает остатками еды. А затем, поспешно скрестив руки на груди, он наклоняется вперёд над книгой, чтобы вздремнуть.



Чтобы запомнить нужную страницу, он загибает поля, нанося немалый вред книге.



Оксфордская библиотека

Родители требуют от детей разумной траты денег и хорошей успеваемости, преподаватели – успеваемости и уважения. А большинству студентов, как и сейчас, гулянки, игры и развлечения были интереснее самой учёбы.Прочитаем несколько писем, которые показывают отношения студентов с окружающими в Средние века.Хоть и в Средние века, хоть и сейчас, если ваш ребёнок – студент, то он наверняка иногда просит у вас деньги. Вот, например, письмо из начала XIII века:Иногда студенты сначала «красиво стелили» о своей успеваемости, чтобы гладко подвести к прошению денег.Кроме писем домой, до нас дошло несколько ответов родителей, в которых они присылают деньги вместе с предостережениями не тратить их слишком быстро.Прочитаем письмо французского писателя Эсташа Дешана (1346–1406). Сначала он учился в Орлеанском университете, а позже попал на службу к королю Франции. В 1400 году Эсташ написал это воображаемое письмо от студента к своему отцу. Пусть оно и выдуманное, но хорошо отображает реалии тех времён.Часто можно встретить учителей, говорящих о том, какие плохие у них ученики. Однако даже во времена Средневековья было на что жаловаться, когда дело касалось успеваемости.Епископ и теолог XIII века Жак де Витри сказал о студентах в Париже:Тем временем в XIV веке Альваро Пелайо, учившийся в Болонском университете, сокрушался:Они посещают занятия, но не прилагают никаких усилий, чтобы чему-либо научиться… Деньги на расходы, которые они получают от родителей или церквей, они тратят в тавернах, на празднества, игры и другие излишества, и поэтому они возвращаются домой пустыми, без знаний, совести или денег.Когда слухи о плохой успеваемости достигали ушей родителей, они упрекали своих детей. В этом письме из Франции XII века отец по фамилии Бескансон пишет своему сыну, который учился в Орлеане:Даже у средневекового библиотекаря были причины жаловаться на студентов. Примерно в 1345 году Ричард де Бери, который учился в Оксфорде и был наставником юного Эдуарда III, жаловался на то, как студенты обращаются с книгами: