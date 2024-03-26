Генпрокуратура РФ вернула государству контроль над стратегическими активами стоимостью в триллион рублей
Генпрокуратуре России в результате судебных процессов удалось добиться возвращения в государственную собственность активов ряда стратегических промышленных предприятий, совокупная стоимость которых оценивается более чем в один триллион рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
В ходе своего выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы за прошлый год Краснов отметил, что под контроль государства возвращены десятки компаний, выпускающие продукцию, имеющую критическое значение для экономического развития и укрепления обороноспособности страны. Ранее эти активы в результате противозаконных, в том числе коррупционных действий были выведены из собственности государства. Более того, имеется информация, что часть этих средств направлялась в том числе на финансирование террористической деятельности со стороны киевского режима.
Генеральный прокурор подчеркнул, что основной целью возврата в госсобственность утраченного имущества является укрепление экономического фундамента России. Он также поручил прокурорам инициировать тщательный разбор каждого случая незаконного отчуждения предприятий и недвижимости с целью последующего вывода активов за границу, в том числе путем банкротства.
Сделки, имеющие признаки нарушения законодательства, согласно поручению Краснова, будут оспариваться прокурорами. При этом действиям управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей будет даваться соответствующая правовая оценка.
- kremlin.ru
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