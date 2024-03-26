Генпрокуратура РФ вернула государству контроль над стратегическими активами стоимостью в триллион рублей

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Генпрокуратура РФ вернула государству контроль над стратегическими активами стоимостью в триллион рублей

Генпрокуратуре России в результате судебных процессов удалось добиться возвращения в государственную собственность активов ряда стратегических промышленных предприятий, совокупная стоимость которых оценивается более чем в один триллион рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В ходе своего выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы за прошлый год Краснов отметил, что под контроль государства возвращены десятки компаний, выпускающие продукцию, имеющую критическое значение для экономического развития и укрепления обороноспособности страны. Ранее эти активы в результате противозаконных, в том числе коррупционных действий были выведены из собственности государства. Более того, имеется информация, что часть этих средств направлялась в том числе на финансирование террористической деятельности со стороны киевского режима.



Генеральный прокурор подчеркнул, что основной целью возврата в госсобственность утраченного имущества является укрепление экономического фундамента России. Он также поручил прокурорам инициировать тщательный разбор каждого случая незаконного отчуждения предприятий и недвижимости с целью последующего вывода активов за границу, в том числе путем банкротства.

Сделки, имеющие признаки нарушения законодательства, согласно поручению Краснова, будут оспариваться прокурорами. При этом действиям управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей будет даваться соответствующая правовая оценка.
  • kremlin.ru
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22 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +16
    Сегодня, 17:12
    Хорошее дело начали,наконец зацепили непотляемого Лазарева во Владивостоке.Пусть теперь в СИЗО посидит с компанией. goodИ Владимир Владимирович упомянул казнокрадов сегодня.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +10
      Сегодня, 17:19
      Цитата: tralflot1832
      Хорошее дело начали

      Десять лет как начали, многие и не помнят даже «ЮКОС».
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:40
        Генпрокуратуре России в результате судебных процессов
        кого с кем что о чем ? нельзя ли подробнее, чтоб до нас тупых дошло ?
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +1
          Сегодня, 17:45
          Цитата: Аэродромный
          нельзя ли подробнее, чтоб до нас тупых дошло

          Я уверен не дойдёт.
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            -1
            Сегодня, 17:46
            ну да..ну да... главное чтоб вам хватило.
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 18:53
      лучше бы они ТАРК Лазарев зацепили - до уровня Нахимова
  2. T-100 Ранг пользователя
    T-100
    -2
    Сегодня, 17:14

    Генпрокуратуре России в результате судебных процессов удалось добиться возвращения в государственную собственность активов ряда стратегических промышленных предприятий, совокупная стоимость которых оценивается более чем в один триллион рублей.

    Ага, а правительство все планирует новую приватизацию проаести или уже отдает
  3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
    Лт. запаса ВВС
    +3
    Сегодня, 17:14
    Уже есть перегибы, о чём сообщила Набиуллина, обычный человек купил на свои деньги через брокера на Мосбирже акции завода, он не знал что он приватизирован незаконно, если столько лет не было претензий к владельцам и акции торговались на Мосбирже значит всё нормально и теперь деньги по сути отходят государству.
    Поводом для этого иска стало признание незаконной приватизации СМЗ в 1992 году. По результатам решения пермского арбитража в пользу государства была изъята доля в 89,4% у мажоритарных акционеров компании — Игоря Пестрикова, Тимура Старостина, Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева. Остальные 10,6% акций миноритариев были размещены на Московской бирже, после прекращения торгов бумаги остались у инвесторов. В связи с этим прокуратура потребовала изъять и их.
    https://www.rbc.ru/finances/22/03/2024/65fd7dc69a79470a438b9f97
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:21
      Есть такое дело с Набиулиной ,она выразила озабоченность. laughing
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +10
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      он не знал что он приватизирован незаконно, если столько лет не было претензий к владельцам и акции торговались на Мосбирже значит всё нормально и теперь деньги по сути отходят государству

      Есть суд, этот простой гражданин - добросовестный приобретатель. Продавец/владелец акций оказался мошенником. Обратиться в суд по взысканию ущерба с недобросовестного продавца/владельца.
      Да, нужно запастись терпением. Возможно, что к моменту выигрыша гражданином дела на эти деньги можно будет только поляну накрыть, чтобы отметить победу в суде. Но это дело десятое, к тому же по сумме иска могут быть нюансы.

      У меня юридический отдел такие вопросы на раз щёлкает - сам как-то купил огромную партию ворованного кирпича, а к моменту, когда это выяснилось, кирпич уже лежал на месте, в стенах. Вернуть возможности не было, сняли с меня по решению суда стоимость кирпича в пользу обворованного. Два года судов - и за счёт недвижимости недобросовестного продавца с помощью юридического отдела деньги вернул с упущенной прибылью - где-то в полтора раза.

      Так что гражданину запастись терпением и воевать за свои деньги.

      А Набиуллина зачем этот пример вытащила? Решила возглавить колонну, поднять выпавшее из рук Рыжего Вора знамя противников передачи нахапанного в 90-е обратно в госсобственность (особенно, когда касается стратегических предприятий)?
      Ну-ну... Довякается... Как "оказали доверие" после того, как 300 лярдов прокакала, так и потерять его легко может.
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 18:34
        Цитата: Zoldat_A
        Так что гражданину запастись терпением и воевать за свои деньги.

        Да там не один гражданин, 10% акций на Мосбирже торговалось, возможно несколько тысяч инвесторов теперь попали в такую ситуацию.
      2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 18:42
        Цитата: Zoldat_A
        Обратиться в суд по взысканию ущерба с недобросовестного продавца/владельца.
        Да, нужно запастись терпением. Возможно, что к моменту выигрыша гражданином дела на эти деньги можно будет только поляну накрыть, чтобы отметить победу в суде. Но это дело десятое, к тому же по сумме иска могут быть нюансы.

        Это не кирпичи, Мосбиржа проверяет эмитента перед тем как допускает к торгам, нельзя купить что то незаконно на Мосбирже, так же наверняка центробанк в этом деле участвует.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 17:26
    И очень хорошо и не надо оправдываться что речь о деприватизации не идет. Созданное тобой предприятие никто не тронет, а участники залоговых аукционов и тп серх схем с мутными целями - извините.
  5. Старый Хрен Ранг пользователя
    Старый Хрен
    +6
    Сегодня, 17:29
    А пенсии вернуть не хотят? Или всё пошло на социальные выплаты мигрантам?
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: Старый Хрен
      Или всё пошло на социальные выплаты мигрантам?

      В корень зрите, туда, все туда.
  6. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +5
    Сегодня, 17:31
    Путин сказал что деприватизации не будет. Хотя по мне приватизация была сплошь мошеннической и при желании любую приватизацию 90-х можно смело признать незаконной. По возвращенному имуществу: вроде бы не так давно статья была о признании незаконной приватизацию какого-то станкостроительного завода. Но там всё что можно было давно обанкротили, а имущество вывезли. Ну хотя бы корпуса остались. Вроде будут возрождать станкостроение.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -8
    Сегодня, 17:33
    Это что за "возвращения в государственную собственность"-очередное раскулачивание? winked
  8. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +2
    Сегодня, 17:41
    Цитата: T-100
    Ага, а правительство все планирует новую приватизацию проаести или уже отдает

    Недавно была статья,что на помощь мигрантов государство тратит пр. 1,5 трлн.руб.в год.Так это без медицинских и образовательных услуг. Так что что вернули это КОПЕЙКИ.
    И снова за копейки отдадут "своим".И концов не найдешь.Будет написано-владелец-кипрская контора"Рога и копыта интернэшлн"
  9. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 17:47
    Зашибись-заценили новость! Здоровья и только Победы нашим ВС РФ в СВО- с Победой живыми к любимым и любящим семьям, теперь, надеюсь, с помощью прокуратуры и народной помощи мы сможем приблизить нашу общую Победу, создав, наконец, санитарную зону!
    Если же денежных средств на вышеуказанные всенародные достояния не хватит, вновь обратиться к ВВП, ДАМу, Генпрокуратуре, чтобы копнули поглубже и зацепили забугорье с времён Чуба-са, Гайд-ара, офф-шоры, качающие всенародные деньги в России и пользующиеся всенародным достоянием в одиночестве, в личных целях?!
    Бог в помощь хорошему началу!
    Только бы не останавливаться, а наращивать успехи в всенародных достояниях и активах!
  10. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:47
    Very well done....A timely decision.
  11. Million Ранг пользователя
    Million
    +1
    Сегодня, 18:19
    Зашевелились наконец то.Ельцина не собираются осудить за распродажу России?
  12. Альф Ранг пользователя
    Альф
    +2
    Сегодня, 18:24
    Генпрокуратуре России в результате судебных процессов удалось добиться возвращения в государственную собственность активов ряда стратегических промышленных предприятий, совокупная стоимость которых оценивается более чем в один триллион рублей.

    Ура ! Отлично ! Наконец-то !
    Однако...
    заводы миллиардера Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы «Ростеху». Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация "Ростех" оставит себе лишь 25% в их капитале, а остальные 75% - будут проданы частному инвестору.

    Хочу подчеркнуть, что "Ростех" вновь планирует продать владельцам крупного частного бизнеса 75% активов очень важных с стратегической точки зрения для государства заводов.
    То, что госкорпорация "Ростех" собирается продать 75% активов бывших заводов Антипова частным инвесторам, на мой взгляд, говорит о том, что фактически речь идёт о реприватизации - т.е. повторной приватизации после возвращения в государственную собственность ранее приватизированного.

    И всё это, предположу, будет, по всей видимости, делаться под разговоры, что, мол, придут более "эффективные управленцы" в лице представителей крупного бизнеса и предприятия начнут развиваться.)))

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