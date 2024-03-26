Генпрокуратура РФ вернула государству контроль над стратегическими активами стоимостью в триллион рублей

Генпрокуратуре России в результате судебных процессов удалось добиться возвращения в государственную собственность активов ряда стратегических промышленных предприятий, совокупная стоимость которых оценивается более чем в один триллион рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.В ходе своего выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы за прошлый год Краснов отметил, что под контроль государства возвращены десятки компаний, выпускающие продукцию, имеющую критическое значение для экономического развития и укрепления обороноспособности страны. Ранее эти активы в результате противозаконных, в том числе коррупционных действий были выведены из собственности государства. Более того, имеется информация, что часть этих средств направлялась в том числе на финансирование террористической деятельности со стороны киевского режима.Генеральный прокурор подчеркнул, что основной целью возврата в госсобственность утраченного имущества является укрепление экономического фундамента России. Он также поручил прокурорам инициировать тщательный разбор каждого случая незаконного отчуждения предприятий и недвижимости с целью последующего вывода активов за границу, в том числе путем банкротства.Сделки, имеющие признаки нарушения законодательства, согласно поручению Краснова, будут оспариваться прокурорами. При этом действиям управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей будет даваться соответствующая правовая оценка.

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