В Германии представлена визуализация истребителя Diabolo нового поколения

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В Германии представлена визуализация истребителя Diabolo нового поколения

Немецкий центр авиации и космонавтики DLR возглавил научный консорциум, целью которого является разработка современного, сверхманевренного истребителя следующего поколения. Соответствующая визуализация создаваемого продукта была представлена DLR.

Новая машина, которая должна выступить в роли демонстратора технологий, а не стать конечным продуктом, уже получила обозначение DLR-FFD (Future Fighter Demonstrator) Diabolo («Дьявол»). На данный момент неясно, в каком формате будут проходить исследования: в рамках сотрудничества с Францией и Испанией (программа FCAS/SKAF), либо с Британией, Японией и Италией (GCAP), или это будет самостоятельный проект.





Среди технических параметров, указанных DLR, фигурируют: дальность действия около 2000 км с рабочим радиусом от 1000 до 1300 км; предполагаемая максимальная взлетная масса составляет 30-36 тонн; вес полезной нагрузки – максимум 8 тонн, УРРВ (управляемые ракеты класса «воздух-воздух») общей массой до 1820 кг должны находиться во внутреннем отсеке, что позволит сохранить «стелс»-характеристики.

Предполагаемый привод представляет собой два двигателя с форсажной камерой, каждый с тягой 145 кН или 227 кН. Предполагаемое отношение тяги к массе – 0,84 или 1,32 с учетом форсажа, максимальная скорость до 2,3 Маха (2800 км/ч), максимальный потолок 15,2 км.



Как следует из ТТХ, немецкий самолет должен быть тяжелой конструкцией и иметь мощную силовую установку, высокую скорость и маневренность. В то же время это должна быть машина, главным образом ориентированная на борьбу за превосходство в воздухе, о чем свидетельствует относительно небольшой объем внутреннего оружейного отсека подобно Су-57, внутри фюзеляжа которого находятся только УРВВ.
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    19 комментариев
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    1. mad-max78 Ранг пользователя
      mad-max78
      -1
      Сегодня, 17:23
      Не хочу душнить в комментариях, но заявленная скорость в 2,3 маха это никак не 2800 км.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 17:26
        Ну пусть будет 2757, 5км/ч.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +1
          Сегодня, 17:32
          и всяко на 27 не тянет,скорее на "гибрид" с фу22...35... и СУ 57.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 17:40
            Посмотрим, пока что это всего то хотелки и ожидалки. Смогут управиться и за какой промежуток времени. Тем временем и мы и янки уже идём к 6 му поколению.
            1. Shurik70 Ранг пользователя
              Shurik70
              0
              Сегодня, 17:47
              Какой-то он ... не красивый.
              Словно ребёнка попросили сделать модель самолёта, и он, глядя на нормальный самолёт, слепил его подобие из прямых линий.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 17:50
                Как говорил наш Туполев: "Хорошо летает только красивые самолёты". ) Но этот, пока только , что то эскиза.)
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +7
      Сегодня, 17:24
      Параметры уже создали, осталась фигня, создать самолет в которые эти параметры запихнут)))
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:35
        И получится в итоге Bolobolo lol
    3. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +3
      Сегодня, 17:35
      На "буншу" нашего похож! (с)
      Вернее на Су-75.
      Хотя, наверное, в угоду аэродинамики и возможного применения все самолёты скоро будут похожи пусть не как однояйцевые близнецы, но как двойняжки точно. what
    4. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 17:36
      Нужны ли самолеты с пилотами? Все меньше остается того, что может человек и не может ИИ, зато все ближе граница скорости и перегрузок, за которой человек уже не сможет действовать.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 17:43
        Всё к этому идёт. Возможности самолёта ограничиваются возможностями лётчика.
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:45
        Цитата: С.З.
        Нужны ли самолеты с пилотами? Все меньше остается того, что может человек и не может ИИ, зато все ближе граница скорости и перегрузок, за которой человек уже не сможет действовать.

        да ладно.. В 1960г. «Фантом-2» установил серию мировых рекордов скорости, в частности, абсолютный рекорд скорости 2583 км/ч ...где там болтается позади Ф 35 ?
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:38
      Нарисовать дело нехитрое-вы сделайте tongue -и с какого перепуга в Европе стали мерить в футах?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 17:45
        Получили сертёж с барского плеча? laughing
        1. Monster_Fat Ранг пользователя
          Monster_Fat
          +1
          Сегодня, 17:54
          Зачем? Время классической военной, пилотируемой авиации ушло. Будущее за беспилотниками. Да и вообще, пришло время "робот- блитц"....
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 18:12
            Я ж говорю, с барского плеча.) Да и погодите пилотируемую авиацию хоронить. Полагаю, повторюсь: полагаю, я не спец, но авиация пилотируемая ИИ родится с 7 поколением.
          2. andranick Ранг пользователя
            andranick
            +1
            Сегодня, 18:19
            Да уж, сначала беспилотными системами друг с недругом похреначились, а уж на следующем поколении - ИИ-противники через интернет в танчики поиграли, и разошлись. Ибо нехрен ценные и полезные ископаемые тратить, письками интеллектом померялись и хватит :) И да, человека в этой схеме уже нет
    6. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      -1
      Сегодня, 18:12
      Ну, нарисовали, и?.. И ТТХ обозначили, ага. Толку нет. Картинка останется картинкой. Давненько уже ЕС, страны ЕС, очень громко презентуют нечто, и... Благополучно забывают то, что презентовали год-два-три назад.
    7. Orso Ранг пользователя
      Orso
      -1
      Сегодня, 18:32
      Ну что могут "немецкие черти" спроектировать - только черта, не к ночи будет помянут.

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