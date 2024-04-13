Ещё раз о пистолетах, ружьях и патронах Иоганна Дрейзе



Пистолет Дрейзе и Колленбуша калибра 14,73 мм, изготовленный в 1830-х годах, с маркировкой DC и прусским орлом на казенной части ствола. Гладкий ствол калибра .58. Цельная лакированная рукоятка из древесины ореха, расширяющаяся в задней части. Фирма Dreyse & Collenbusch существовала с 1824 по 1834 год. Фото Аллена Добресса

«…а истина пребывает

и остается сильною в век,

и живет и владычествует

в век века».

Вторая книга Ездры, 2:38



Пистолет Дрейзе и Колленбуша, вид слева. 30-е годы XIX века. Фото Аллена Добресса



Пистолет Дрейзе и Колленбуша, предприятие в Земмерде. Для заряжания оружия рычаг, расположенный на правой боковой поверхности ствольной коробки, следовало провернуть вверх и назад. Рычаг взвода, который был эксцентрично закреплен на основании заряжающего рычага, при этом отходил назад и, сжимая боевую пружину, взводил ударник-иглу. Рычаг заряжания нужно было вернуть в переднее положение. Бумажный патрон вставлялся в ствол с дула с помощью шомпола. При выстреле игла прокалывала патрон, доходила до шпигеля и накалывала капсюль, который взрывался и поджигал пороховой заряд. Неудобство системы заключалось в необходимости каждый раз вовремя отводить иглу назад. Иначе можно было не рассчитать усилия и протолкнуть патрон дальше, чем следовало бы, что грозило случайным выстрелом. Фото Аллена Добресса



Эта же рукоятка в положении перед выстрелом. Фото Аллена Добресса



Патроны конструкции Дрейзе под игольчатые пистолеты и ружья с пулями различной формы. Рис. А. Шепса



Вот он, этот пистолет, в руке у популярного оружиеведа Йена Макколлума. Фото forgotten weapons



Тот же пистолет. Узел заряжания на стволе. В отверстие затвора можно вставлять патрон. Фото forgotten weapons



Игла, поставленная на боевой взвод. Фото forgotten weapons



Винтовка Дрейзе (внизу) и патроны к ней. Хорошо видны пули каплевидной формы и пули, вставленные в шпигель



Геометрические размеры патрона Дрейзе



А вот на этом фото вы видите револьвер 1850 года, сконструированный Францем Дрейзе – сыном знаменитого Иоганна, получившего за свою винтовку дворянское звание и приставку «фон». Он тоже пошел по стопам отца, попытался выпустить шпилечный револьвер, но это оружие не выдержало конкуренции с новыми патронными револьверами. Фото Аллена Добресса

На страницах ВО мы как-то уже рассказывали о винтовке Иоганна Дрейзе и используемых в ней боеприпасах. Материал вызвал оживленную дискуссию в комментариях. Но слова, не подкрепленные конкретными данными, вещь, в общем-то, бесполезная. Ну а цифры и схемы не всегда находятся под рукой. Иной раз за ними приходится обращаться к самым разным источникам и скрупулезно сверять данные из разнообразных справочников. Но поскольку это оружие и впрямь представляет собой большой интерес, есть смысл углубиться в эту тему, чем мы здесь и сейчас сегодня и займемся.Итак, начнем с того, что Дрейзе работал у Паули (Поли – В. Е. Маркевич) и, набравшись от него знаний и идей, вернулся к себе в Германию (Пруссию), где его винтовка с игольчатой системой воспламенения в 1836 году была принята на вооружение.Винтовка Дрейзе могла делать 5–9 выстрелов в минуту, а дальность полета её пули на пределе достигала 800 метров. Причем винтовка эта неоднократно модернизировалась, улучшалась и помогла Пруссии выиграть в Европе целый ряд войн.Писалось обо всем этом уже много раз, но, как это всегда получается в случае с неполным знанием, подобная краткость в подаче информации часто не позволяет показать динамику творческого процесса того или иного изобретателя. То есть выходит так, что вот Дрейзе поработал у Паули, затем находился неведомо где, а после сразу же придумал свою винтовку. Причем иногда так или почти так в жизни и происходит.Вот только в случае с Дрейзе процесс разработки им его винтовки был куда более длительным, а значит – и интересным.Вот с него-то мы и начнем…Оказывается, Дрейзе в 1827–1828 гг. работал над дульнозарядными ружьями и пистолетами, стрелявшими патронами с поддоном, но только не нарезными, а гладкоствольными. При этом им использовались разные патроны собственной конструкции, в том числе вначале и с круглыми пулями.В 1835 году он сконструировал оригинальный казнозарядный игольчатый пистолет. В нем он применил вращающийся патронник, который приводил в действие рычаг справа. Обращаться с ним стало не в пример удобнее.Прежде всего нужно было оттянуть за рычажок иглу вместе с её кожухом, после чего вернуть кожух в прежнее положение, оставив иглу на взводе. При этом освобождался рычаг вращающегося затвора, который нужно было повернуть так, чтобы отверстие в верхней части ствола открылось. В это отверстие до упора вставлялся патрон пулей вперед, после чего рычаг возвращался в прежнее положение, и можно было нажимать на спусковой крючок и стрелять.Патрон, использовавшийся в этой винтовке, состоял из бумажной гильзы, пули, поддона, капсюля и заряда дымного пороха.Пуля диаметром 15,4 мм имеет форму желудя, с более широким концом, образующим острие, а капсюль прикреплен к папковому поддону (шпигелю), в который своей узкой частью вставляется пуля. Вместе с поддоном она помещена в «бумажный футляр» (у нас его принято называть гильзой), с подклеенным картонным кружком – донцем. Все это отделяется от пули при выходе из ствола.Внутри гильзы находился пороховой заряд, состоящий из 4,8 г (74 грана) черного пороха. Верхний конец гильзы сворачивается и перевязывается ниткой. При нажатии на спусковой крючок острие иглы прокалывает заднюю часть патрона, проходит сквозь порох и ударяет в капсюль, закрепленный на основании поддона. Таким образом фронт горения в заряде дымного пороха переходит спереди назад.Такая схема горения спереди назад сводит к минимуму эффект, наблюдаемый в патронах с задним воспламенением, когда часть пороха в передней части заряда тратится впустую, поскольку он выталкивается из ствола и сгорает на воздухе в виде дульной вспышки. Это также гарантирует, что весь заряд сгорает при максимально возможном давлении, теоретически сводя к минимуму несгоревшие остатки.Следовательно, для получения той же скорости можно использовать меньший заряд, по сравнению с зарядом с задним воспламенением пули того же калибра и веса. Это также повышает безопасность обращения с патроном, поскольку случайное срабатывание капсюля практически невозможно.Для игольчатого пистолета также был разработан холостой патрон. Он был короче и легче боевого патрона, поскольку в нем не было пули, но в остальном был ему аналогичен по конструкции и пороховому заряду.Важной особенностью конструкции является устройство поддона и пули.Сама пуля меньше калибра ствола, но она вставляется в глубокое гнездо папкового поддона, который при выстреле врезался в нарезы, сжимал заднюю часть пули и придавал ей вращение.Интересный вопрос – касалась ли сама пуля нарезов ствола?Для этого достаточно посмотреть на диаметры канала ствола, поддона и пули. Калибр ствола винтовки Дрейзе составлял 15,43 мм. Глубина полей нарезов – 0,78 мм. Диаметр патрона – 16,5 мм. Внешний диаметр папкового поддона – 15,2 мм, внутренний – 13,8 мм. А вот максимальный диметр пули был равен 13,6 мм (13,5 мм – по В. Е. Маркевичу).То есть папковый поддон полностью заполнял при выстреле нарезы ствола, так что пуля попросту не могла, как бы он ни сжимал её хвостовую часть, раздаться настолько, чтобы её диаметр оказался больше его диаметра!К тому же, будучи более легким, он первым начинал движение по каналу ствола после выстрела, а пуля, вследствие своей большей массы и инерционности, начинала движение вслед за ним, и выскочить из поддона и вжаться в нарезы она никак не могла.Ну а сам картон также не мог сжать пулю с такой силой, чтобы она серьезно изменила свою геометрию.То есть, едва только происходил выстрел, как этот поддон пороховыми газами вжимался в нарезы ствола и, обжимая пулю, заставлял её принимать участие в своём вращении по нарезам.Более того, все авторы, которые писали о винтовке Дрейзе, отмечали как существенный её недостаток то, что пуля в поддоне часто закреплялась неровно и вылетала из ствола, имея нарушение в центровке. Поэтому и дальность стрельбы из этой винтовки была небольшой, где-то в пределах 500 м, и меткость не очень хорошая.Другим недостатком было то, что несгоревшие остатки гильзы в стволе мешали движению пули, что опять же влияло на меткость.Между тем ничего подобного бы не происходило, если бы пуля двигалась в стволе по нарезам!