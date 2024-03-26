Сержант ВС РФ: Боевики ВСУ травили воду в источниках перед заходом российских войск

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Сержант ВС РФ: Боевики ВСУ травили воду в источниках перед заходом российских войск

В попытке остановить наступление российской армии киевские власти и боевики ВСУ, которых сложно определить общепринятым статусом «военнослужащий», готовы идти буквально на все, включая запрещенные на международном уровне откровенно террористические методы. При этом часто от действий украинских националистов страдают обычные граждане, проживающие на тех территориях, которые Киев считает «своими».

Так водитель машины-водовозки на базе «Камаза 5350» сержант Вооруженных сил России Рудольф Григорян, участвующий в спецоперации с первых ее дней, рассказал, что боевики ВСУ травили воду в источниках в каждой области перед заходом туда российских войск. Каждый день ему приходилось наматывать за рулем десятки километров к линии фронта и обратно, на российские территории. Соответствующее видео в своем официальном телеграм-канале опубликовало Министерство обороны РФ.



Слух такой ходил: на территории Украины в каждой области, куда заходили российские войска, происходило травление

— сообщил военнослужащий.

Исходя из этой информации, командование приняло решение доставлять воду бойцам ВС РФ в зоне спецоперации из Крыма. От возможного отравления наши военные водители спасали и мирных граждан, снабжая их питьевой водой. Хотя эта работа не связана напрямую с участием в боевых действиях, она сопряжена с немалым риском. В частности, во время одного из рейсов колонна машин, одной из которых управлял Григорян, попала под обстрел ВСУ. В результате сержант получил множество осколочных ранений, в том числе проникающих. Бойцам удалось самостоятельно эвакуироваться и добраться до госпиталя.



За личную смелость и участие в боевых действиях Рудольф Григорян награжден медалью «За отвагу». После лечения и прохождения курса реабилитации он вновь вернулся в строй и продолжает выполнять опасную, но очень важную работу, обеспечивая водой наших военных и мирных жителей освобожденных от украинских националистов территорий.



В начале декабря прошлого года начальник Войск радиационной, химической и биологической безопасности (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге рассказал, что ВСУ намеренно заражают патогенными биологическими агентами водоисточники, в том числе питьевой воды, а также запасы продовольствия и кормов для животных. В частности, в ноябре этого же года в населенном пункте Черниговка в Запорожской области специалисты Минобороны России совместно с Россельхознадзором установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. Тогда убою было подвергнуто более семи тысяч голов свиней. По словам генерала Кириллова, целью подобных заражений является «стимулирование социальной напряженности, рост недовольства населения действиями российских органов власти, а также создание угроз продовольственной безопасности» на освобожденных территориях.

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    15 комментариев
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    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      +3
      Сегодня, 18:01
      Слух такой ходил

      Какой чудесный источник
      1. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
        ЧеловекИздалека
        -2
        Сегодня, 18:08
        Хе-хе, ну вы и гнусный скептик)
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 18:03
      ядерные фугасы по 50 мегатонн уже вероятно установлены в Темзе, Сене, Хэмптон-Родс, Ферт-оф-Клайд, Токийский залив и т.д.
      уже минимум 24 Посейдона разошлись кто куда
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:04
      Это настоящее " украинство". Шо не зьим,то понадкусюю.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 18:28
        Для дегустации воды из источников можно использовать тех же бывших "военнослужащих" ВСУ, заливать им в глотки и посмотреть шо будет.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:46
        Цитата: Андрей Николаевич
        настоящее " украинство". Шо не зьим,то понадкусюю.

        Шо не зьим,то отравлю.
    4. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      +7
      Сегодня, 18:07
      И еще раз убеждаюсь, что нет такой подлости и зверства, которые укробандеровец не будет рад сделать.
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -1
      Сегодня, 18:10
      Scenario - 1
      Ukraine may use: (To harm Russian soldiers)
      (a) Radioactive Isotopes.
      (b) Toxic chemicals in the form of solid, liquid or gas.
      (c) Lethal pathogens like virus, bacteria or fungus.

      How, When, Where - the 3 questions that must be asked to solve a problem.
      That is,
      (a) The usage: the quantity, type, carrier, purpose and form.
      Example: Drones (carrier) may be used to deliver a 10kg (quantity) powder (form) of toxic chemical (type) to contaminate water resources (purpose).
      (b) The timing of usage.
      (c) The place of usage.
    6. andr327 Ранг пользователя
      andr327
      0
      Сегодня, 18:14
      Не обсуждаю боевые подвиги сержанта, но парадная форма офицерского состава МО РФ. А так бравый парень - гвардеец, мастер или кандидат в мастера спорта России, высшее образование.Все-таки те кто создавал данный ролик не много перестарались. А парень молодец.
    7. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -1
      Сегодня, 18:19
      Scenario - 2 (Without the knowledge of Ukraine - False flag).
      NATO may use: (To harm Russian & Ukranian soldiers).
      (a) Radioactive Isotopes.
      (b) Toxic chemicals in the form of solid, liquid or gas.
      (c) Lethal pathogens like virus, bacteria or fungus.
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 18:19
      Заказчики и Хозяева- бенефициары, как и в случае с террористической атакой в Крокус Сити Холл, находятся в гадко гадящей саксо-наглии и Фашинг тоне, это можно принять , как аксиому, доказательств предостаточно за всю историю с начала зарождения мировой цивилизации!
      2 года назад с началом СВО поставки лже-недо-запада на вна 404 начинались,
      якобы с нелетельного оружия, касок, медикаментов, противогазов?!
      К 2024 г. мы имели горящие Леопёрды, Абряшки, Челенджеры!
      Горящие снаряды с обеднённым ураном на складах Черниговщины?
      Странные колебания 3,7 балла по Рихтеру на Полтавщине 1-2 марта 2024 г.
      указывают на возможные тесты грязной саксо-наглов ядрёной бомбы?
    9. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -2
      Сегодня, 18:20
      Scenario - 3 (Without the knowledge of Ukraine - False flag).
      NATO may use: (To harm Ukranian soldiers).
      (a) Radioactive Isotopes.
      (b) Toxic chemicals in the form of solid, liquid or gas.
      (c) Lethal pathogens like virus, bacteria or fungus.
      This false flag is used to 'put blame' on Russia.
    10. Roust Ранг пользователя
      Roust
      -1
      Сегодня, 18:21
      Гнусная мерзость - это естественная сущность их неизлечимых душ.
    11. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -2
      Сегодня, 18:23
      Scenario - 4 (Without the knowledge of Ukraine - False flag).
      NATO may use: (To harm Russian soldiers).
      (a) Radioactive Isotopes.
      (b) Toxic chemicals in the form of solid, liquid or gas.
      (c) Lethal pathogens like virus, bacteria or fungus.
      This false flag is used to 'put blame' on Ukraine.
    12. mag nit Ранг пользователя
      mag nit
      0
      Сегодня, 18:45
      Нужно было с собой пленного хохла-дегустатора возить.

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