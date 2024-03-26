Слух такой ходил: на территории Украины в каждой области, куда заходили российские войска, происходило травление

В попытке остановить наступление российской армии киевские власти и боевики ВСУ, которых сложно определить общепринятым статусом «военнослужащий», готовы идти буквально на все, включая запрещенные на международном уровне откровенно террористические методы. При этом часто от действий украинских националистов страдают обычные граждане, проживающие на тех территориях, которые Киев считает «своими».Так водитель машины-водовозки на базе «Камаза 5350» сержант Вооруженных сил России Рудольф Григорян, участвующий в спецоперации с первых ее дней, рассказал, что боевики ВСУ травили воду в источниках в каждой области перед заходом туда российских войск. Каждый день ему приходилось наматывать за рулем десятки километров к линии фронта и обратно, на российские территории. Соответствующее видео в своем официальном телеграм-канале опубликовало Министерство обороны РФ.— сообщил военнослужащий.Исходя из этой информации, командование приняло решение доставлять воду бойцам ВС РФ в зоне спецоперации из Крыма. От возможного отравления наши военные водители спасали и мирных граждан, снабжая их питьевой водой. Хотя эта работа не связана напрямую с участием в боевых действиях, она сопряжена с немалым риском. В частности, во время одного из рейсов колонна машин, одной из которых управлял Григорян, попала под обстрел ВСУ. В результате сержант получил множество осколочных ранений, в том числе проникающих. Бойцам удалось самостоятельно эвакуироваться и добраться до госпиталя.За личную смелость и участие в боевых действиях Рудольф Григорян награжден медалью «За отвагу». После лечения и прохождения курса реабилитации он вновь вернулся в строй и продолжает выполнять опасную, но очень важную работу, обеспечивая водой наших военных и мирных жителей освобожденных от украинских националистов территорий.В начале декабря прошлого года начальник Войск радиационной, химической и биологической безопасности (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге рассказал, что ВСУ намеренно заражают патогенными биологическими агентами водоисточники, в том числе питьевой воды, а также запасы продовольствия и кормов для животных. В частности, в ноябре этого же года в населенном пункте Черниговка в Запорожской области специалисты Минобороны России совместно с Россельхознадзором установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. Тогда убою было подвергнуто более семи тысяч голов свиней. По словам генерала Кириллова, целью подобных заражений является «стимулирование социальной напряженности, рост недовольства населения действиями российских органов власти, а также создание угроз продовольственной безопасности» на освобожденных территориях.