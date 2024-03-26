Партия прошедших капитальный ремонт боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д отправлена в войска
В войска поставлено новая партия прошедших капремонт боевых машин десанта БМД-2 и десантных бронетранспортеров БТР-Д. Отгрузку произвел 144 бронетанковый ремонтный завод и Волгоградский филиал "Курганмашзавода". Об этом сообщает Ростех.
Согласно сообщению, вся техника прошла необходимые испытания и была принята представителями военной приемки, после чего отправлена подразделениям ВДВ, часть уйдет в зону СВО. Отмечается, что в рамках ремонта на машиных заменены или полностью отремонтированы все основные узлы и агрегаты, вся техника прошла ходовые испытания.
Сколько машин в партии, не сообщается, но подчеркивается, что в рамках гособоронзаказа объемы производства в прошлом году были увеличены более чем в три раза. Ранее капитальный ремонт бронетехники осуществлялся непосредственно на "Курганмашзаводе", но теперь основное предприятие занято выпуском новых БМП-3 и модернизацией уже выпущенных БМП-2.
Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение советской армии в 1985 году. На сегодняшний день данные машины модернизируются до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М. БТР-Д - авиадесантный бронетранспортер, оснащенный двумя пулеметами калибра 7,62 мм, разработанный на базе боевой машины десанта БМД-1. В последнее время на базе БТР-Д выпускают противотанковый комплекс БТР-РД, на вооружении которого стоят две пусковые установки противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" или "Корнет".
Предыдущие поставки прошедшей капитальный ремонт десантной техники производились в октябре прошлого года, причем две с разницей в несколько дней.
Информация