На вооружении ВСУ замечены американские бронетранспортеры M1117

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На вооружении ВСУ замечены американские бронетранспортеры M1117

В социальных сетях появились первые видеозаписи, на которых запечатлены бронетранспортеры М1117, состоящие на вооружении ВСУ. Украина должна получить в общей сложности 250 машин этого типа.

Первые кадры с М1117, предназначавшихся для киевского режима, были выложены в сеть еще в декабре 2022 года. На них фигурировали БТР во время перевозки по железной дороге из румынского порта Констанца. И только спустя почти 1,5 года они были замечены на оснащении ВСУ.



Как указывается в издании Defence24, возможно, что технику пришлось ремонтировать, так как состояние многих машин требовало восстановления: они поступали с баз хранения ВС США, например, на Ближнем Востоке, и пребывали не в лучшей форме. Хотя на видео видна ржавчина на корпусе одной из машин, так что качество проведенных работ можно поставить под сомнение. На кадрах украинские экипажи используют автомобили в двух окрасках, в зеленой и песочной.



M1117 Guardian был разработан американской компанией Textron Systems для удовлетворения потребности военной полиции США в патрульной бронетехнике. В ходе военных кампаний в Ираке и Афганистане БТР стал массового выпускаться для нужд боевых подразделений армии.

Его основное вооружение состоит из 40-мм автоматического гранатомета МК19 и 12,7-мм пулемета М2HB. Оно расположено во вращающейся башне. Силовая установка представлена дизельным двигателем Cummins 6CTA8.3 мощностью 260 л.с., которая обеспечивает максимальную скорость 101 км/ч при снаряженной массе около 13,5 тонн. В настоящее время M1117 используются такими странами, как Афганистан, Болгария, Канада, США, Колумбия, Украина, Греция, Ирак и Косово.

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    16 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 17:57
      Бардак мэйд ин юсэй. Укровоинство это относит к вундервафлям или так?)
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:58
      Украинское холопье и в этом поездят. Такова судьба,иуд...
    3. hohol95 Ранг пользователя
      hohol95
      0
      Сегодня, 17:59
      Это БТР или БронеАвтомобиль?
      Если БТР то сколько стрелков он берёт на борт?
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 18:05
        Вам же показали на видео, стрелки именно на борту.))
        1. hohol95 Ранг пользователя
          hohol95
          +1
          Сегодня, 18:14
          "Именно На..."
          Подобных ФОТО с советскими бронеавтомобилями ФАИ и БА-20 "пруд пруди"!
          Значит этот "пепелац" не БТР, а БронеАвтомобиль!
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 18:54
            M1117 Guardian существует в нескольких вариантах, в т.ч. основной ASV (Armored Security Vehicle, бронированная машина внутренней безопасности) и вариант ICV (Infantry Carrier Vehicle) - БТР, на 24 дюйма длиннее ASV, вооружен башенкой для пулемета или гранатомета вместо башни, перевозит 3 экипажа и 8 военнослужащих. Все варианты с упором на противоминные задачи (и в Ираке данные функции подтвердили).
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 18:03
      Спокойно доставляют технику хохлам-а мы-на это-спокойно смотрим request
      1. hohol95 Ранг пользователя
        hohol95
        0
        Сегодня, 18:15
        Прелагаете "Весь Мир в Труху!"
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 18:20
          Зачем?-с начала СВО-основная задача должна бы быть-отрезать возможности поставки оружия и военной техники Окраине-разбомбив, на границе, мосты, виадуки, ж/д станции, развязки-в общем-всю инфраструктуру
          1. hohol95 Ранг пользователя
            hohol95
            -2
            Сегодня, 18:29
            Ещё один Начальник Генерального Штаба...
            1. костя1 Ранг пользователя
              костя1
              +1
              Сегодня, 18:30
              За что обидели-подобным сравнением?
              1. hohol95 Ранг пользователя
                hohol95
                0
                Сегодня, 18:33
                А "-" почему стоит?
                Как школьник современный - Критику не Любите?
              2. hohol95 Ранг пользователя
                hohol95
                0
                Сегодня, 18:35
                "Мне бы саблю да коня
                да на линию огня,
                а дворцовые интрижки -
                енто все не про меня."
                Про Вас или...
                Знаете откуда сие четверостишие?
      2. Последний_Витязь
        Последний_Витязь
        -2
        Сегодня, 18:20
        Мы эту технику регулярно уничтожаем.
    5. Alex20042004 Ранг пользователя
      Alex20042004
      +1
      Сегодня, 18:18
      Видос называется "Двухсотки на броне" !!!
    6. Архитектор Ранг пользователя
      Архитектор
      +1
      Сегодня, 18:42
      Хорошая машинка , на наш БРДМ чем то похож , только современнее и движок дизель.
      На таком на природу наверное хорошо выезжать , рыбку половить итд.

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