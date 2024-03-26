Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил о принудительной эвакуации населения четырёх районов области

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Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил о принудительной эвакуации населения четырёх районов области

Власти подконтрольной Киеву части Харьковской области рассматривают варианты эвакуации населения сразу четырех районов из-за "сложной" оперативной обстановки. Об этом заявил глава Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олег Синегубов.

На данный момент рассматривается эвакуация Харьковского, Богодуховского и Волчанского районов, а также Купянского, из которого и так уже половину населения вывезли. Первым делом будут вывозить детей, особенно на фоне слухов о возможном наступлении российских войск на Харьков. Пока же это подается, как якобы спасение людей от российских обстрелов.



Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами

- заявил Синегубов.

Сейчас на Украине тихая паника, которую усугубляют слухи о готовящемся ответе за теракт в "Крокусе". Масла в огонь подливает украинская пресса, которая перепечатывает статейки российских инфопомоек, обосновавшихся на Западе. А те во все горло орут, что Кремль уже принял решение захватывать Харьков. Причем подается это так, как будто российские войска хотели пойти на Киев, но потом решили довольствоваться Харьковской областью. Якобы после полного захвата региона конфликт сойдет на нет. Слухи о второй волне мобилизации тоже из этой же оперы. Кто-то их активно разгоняет.

Со своей стороны отметим, что Харьковской областью Россия не обойдется, многие российские исторические земли до сих пор не освобождены.
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    10 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:30
      Зашибись! Пора самим жителям вна 404 брать власть в свои руки!
      Гнать шайку Квартала 95 вместе с жидо бандер фюрером за Львов и Ужгород, в Париж и далее!
      Бог и Аллах Вам в помощь!
      ВС РФ в СВО тоже окажут содействие в избавлении от фашистско- нацистского режима!
      Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются!
      Победа будет за нами!
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 18:40
        Цитата: ZovSailor
        Зашибись! Пора самим жителям вна 404 брать власть в свои руки!

        В 22-м их уже призывали так сделать. Если они даже тогда не взялись за это, то сейчас тем более не возьмутся.
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 18:31
      Харьков реально нужно брать, вместе с Сумами, буферная зона.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Виктор Сергеев
        Харьков реально нужно брать, вместе с Сумами, буферная зона.

        Харьков — город-миллионник, это не так просто.
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -4
        Сегодня, 18:41
        Какой ещё брать? Сколько жизней положим на это? Лучше снести его дистанционным воздействием.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:32
      "Принудительно"-это как-тех кто не хочет-расстреливают?
    4. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 18:36
      интересно если Синегубова когда нибудь повесят станет ли он от этого Синемордовым
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 18:42
        Цитата: Mazunga
        Синемордовым

        Ему и так давно пора взять рагулью фамилию Синеряха.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:36
      Краина становится опусташенной землёй, без каких либо перспектив на будущее...
      Всё это придётся исправлять уже нам.... да ещё и нашим детям работы хватит.
    6. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +2
      Сегодня, 18:41
      Статья про Синегубова, а на фото - Терехов, мер Харькова. Но это уже совсем другая мразь. "ТщательнЕе надо, тщательнЕе"(с)

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