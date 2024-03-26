Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил о принудительной эвакуации населения четырёх районов области
Власти подконтрольной Киеву части Харьковской области рассматривают варианты эвакуации населения сразу четырех районов из-за "сложной" оперативной обстановки. Об этом заявил глава Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олег Синегубов.
На данный момент рассматривается эвакуация Харьковского, Богодуховского и Волчанского районов, а также Купянского, из которого и так уже половину населения вывезли. Первым делом будут вывозить детей, особенно на фоне слухов о возможном наступлении российских войск на Харьков. Пока же это подается, как якобы спасение людей от российских обстрелов.
- заявил Синегубов.
Сейчас на Украине тихая паника, которую усугубляют слухи о готовящемся ответе за теракт в "Крокусе". Масла в огонь подливает украинская пресса, которая перепечатывает статейки российских инфопомоек, обосновавшихся на Западе. А те во все горло орут, что Кремль уже принял решение захватывать Харьков. Причем подается это так, как будто российские войска хотели пойти на Киев, но потом решили довольствоваться Харьковской областью. Якобы после полного захвата региона конфликт сойдет на нет. Слухи о второй волне мобилизации тоже из этой же оперы. Кто-то их активно разгоняет.
Со своей стороны отметим, что Харьковской областью Россия не обойдется, многие российские исторические земли до сих пор не освобождены.
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