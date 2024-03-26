Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для самолётов F-16, которые поставят Украине

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Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для самолётов F-16, которые поставят Украине

Франция намерена адаптировать свои управляемые авиабомбы AASM для применения на американских самолетах F-16, предназначенных странами НАТО для поставок украинской армии.

По словам главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню, Париж намеревается обсудить возможную адаптацию авиабомб AASM со своими англо-саксонскими партнерами. Глава французского оборонного ведомства также отметил, что ранее эти авиабомбы были адаптированы для использования на самолетах советского производства.



Также министр сообщил, что предприятия французского ВПК планируют до конца текущего года произвести 600 единиц авиабомб AASM, а в следующем году рассчитывают достигнуть уровня производства в 1,2 тысяч в год. Минобороны Франции планирует ежемесячно направлять боевикам киевского режима по 50 авиабомб AASM на протяжении всего 2024 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планируемых дополнительных поставках Киеву ракет большой дальности SCALP. Также Париж намерен войти в так называемую международную "артиллерийскую коалицию" для поставок Украине оружия и боеприпасов. В частности, французские оборонные предприятия планируют производить для украинской армии по три тысячи артиллерийских боеприпасов в месяц. Кроме того, Франция поддерживает инициативу Чехии по закупке в третьих странах за пределами Евросоюза артиллерийских боеприпасов для отправки на Украину.
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13 комментариев
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  1. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 19:19
    Бешеные лягушатники снова нарываются.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 19:30
      AASM это всё же больше ракета чем бомба + ускоритель
      интересно, французы какие модификации AASM будут тестировать на СВО:
      125 кг или 340 кг или 1000 кг
  2. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:19
    Самолеты F16? авиабомбы, современные ракеты, войска НАТО. Нехилый замес получиться.
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 19:22
    Французы прям из кожи лезут , чтобы нам напакостить... В общем если по Европе будем наносить удар ЯО, цель №1 Франция с кучей АЭС, № 2 Германия, третьими поляки пойдут... В общем, всем так сказать по заслугам... Макрон, Шольц и Дуда постарались...am
  4. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 19:26
    Порылся в интернете. Неприятная штука. Длина 3100 мм, Масса ВВ 250 кг, Дальность более 50 км.
    И что интересно, в перечне стран-пользователей , наряду с Египтом, Индией, Катаром, Марокко и самой Францией, уже стоит Украина! Во франции их 3400 комплектов. Стоимость единицы 250000 евро.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:44
      Цитата: Fachmann
      Стоимость единицы 250000 евро.

      И шо? Украине дадут даром?
      1. Fachmann Ранг пользователя
        Fachmann
        0
        Сегодня, 20:07
        Может, "условно" и за деньги, но всё равно никто никакие долги отдавать не будет.
        Всё спишут. Или почти всё, уверен.
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -1
    Сегодня, 19:27
    Великая Франция снова будет великой.
    Величие пропорционально размерам кладбищ на чужбине.
    Рону и луару надо в др сторону повернуть. Так ноаую францию создать
  6. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 19:28
    Самолеты, настолько стары, что не способны применять эти авиабомбы? Как то сомнительно
    1. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 19:36
      Видимо, под Рафаль были заточены изначально .
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:06
      Меня терзают смутные сомнения насчёт того, кто будет за штурвалом этих Эфок. И полагаю, может и будет звено укров на Эфках, но 90% будут натовские пилоты.
  7. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 19:33
    Надо адаптировать Париж для наших ракет и бомб
  8. Абзац Ранг пользователя
    Абзац
    0
    Сегодня, 19:56
    Заметались лягушатники !

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