В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана

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В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по восточной части Сирии, ставя своей целью поражение позиций проиранских формирований, действующих в стране. Об этом сообщает информационный ресурс Mehr.

Как следует из сообщения, удар наносился в ночь на вторник по районам Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и Аль-Букамаль. По информации источника, в результате американского авиаудара погиб военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Бехруз Вахеди.

Известно, что в рядах проиранских формирований и сирийской регулярной армии находятся военные советники и специалисты из Ирана, представляющие Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эта структура отвечает за военные операции в интересах Тегерана за пределами страны, в том числе в таких странах Ближнего Востока как Сирия и Ирак.

Отметим, что это – не первый подобный удар армии США по проиранским формированиям, и далеко не первый высокопоставленный военнослужащий КСИР погиб в результате таких действий американской стороны.

Сами США продолжают сохранять незаконное присутствие своих вооруженных сил на территории Сирии – суверенного государства, члена ООН. Под прикрытием «борьбы с терроризмом» американская армия фактически патронирует расхищение природных богатств Сирии, оккупировав как раз те районы страны, в которых находятся нефтяные месторождения.

В феврале 2024 года американские СМИ сообщали о нанесении ударов по позициям спецподразделения «Аль-Кудс», входящего в структуру КСИР, в Ираке и Сирии. Представитель иранского внешнеполитического ведомства тогда назвал ложной информацию о поражении позиций спецподразделения в указанных ближневосточных государствах.
  • Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir
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6 комментариев
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  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:58
    В результате удара ВС США по объектам в Сирии

    а "цивилизованный" мир не хочет осудить ни чем не спровоцированную агрессию против СУВЕРЕННОГО государства?!!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:12
      Никто в Сирию америкосов не приглашал, а тем более воровать сирийскую нефть не разрешал... Ну и где осуждение ООН и Европы...??? И вот это ворьё упрекает в чём то Иран...??? Штаты это самое что ни наесть государство террорист, сеющее хаос по всему миру... И пока оно существует не будет в мире ни покоя, ни согласия...am
  2. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    -4
    Сегодня, 19:18
    Видать плох был советник, раз его убило американское ворьё.
  3. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:21
    Сколько же у них советников и генералов то, что каждый месяц теряют
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 20:11
    Имею сказать, таки: Что скажет начальник транспортного цеха от имени свободолюбивого народа Йемена- хуситов, с которыми у Ирана имеется взаимопонимание, да и с ВС МО РФ можно установить обмен мнений и наладить поставку предметов повседневного спроса?
    Вначале было Слово! НЗ Поскольку лже-недо-запад эскалирует ситуёвину внутри РФ, являясь прямым Заказчиком терактов, цинично и безжалостно убивая наших близких и родственников руками наёмников и бандитов, фактически, сами саксо-наглы и янке-сы поставили себя вне закона, а почему у нас связаны руки?
    Заявления ДАМа смерть за смерть, никто не отменял, я бы добавил, в целях превентивного предупреждения и избежания в будущем смертей и жертв от лже-недо-запада, предупредить контрольными сигналами и своими и мужественными действиями хуситов и наших союзников во всех регионах мира, вплоть до КНДР и Никарагуа! Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. МФ 23:12
  5. Томпсон Ранг пользователя
    Томпсон
    0
    Сегодня, 20:35
    Уж больно точно и выборочно пуляют. Кто не плохо сливает им всё

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