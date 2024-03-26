В результате удара ВС США по объектам в Сирии погиб военный советник КСИР Ирана
Вооруженные силы США нанесли авиаудар по восточной части Сирии, ставя своей целью поражение позиций проиранских формирований, действующих в стране. Об этом сообщает информационный ресурс Mehr.
Как следует из сообщения, удар наносился в ночь на вторник по районам Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и Аль-Букамаль. По информации источника, в результате американского авиаудара погиб военный советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Бехруз Вахеди.
Известно, что в рядах проиранских формирований и сирийской регулярной армии находятся военные советники и специалисты из Ирана, представляющие Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эта структура отвечает за военные операции в интересах Тегерана за пределами страны, в том числе в таких странах Ближнего Востока как Сирия и Ирак.
Отметим, что это – не первый подобный удар армии США по проиранским формированиям, и далеко не первый высокопоставленный военнослужащий КСИР погиб в результате таких действий американской стороны.
Сами США продолжают сохранять незаконное присутствие своих вооруженных сил на территории Сирии – суверенного государства, члена ООН. Под прикрытием «борьбы с терроризмом» американская армия фактически патронирует расхищение природных богатств Сирии, оккупировав как раз те районы страны, в которых находятся нефтяные месторождения.
В феврале 2024 года американские СМИ сообщали о нанесении ударов по позициям спецподразделения «Аль-Кудс», входящего в структуру КСИР, в Ираке и Сирии. Представитель иранского внешнеполитического ведомства тогда назвал ложной информацию о поражении позиций спецподразделения в указанных ближневосточных государствах.
- Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir
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