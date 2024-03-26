Украинские ресурсы: Уволенный с должности главы СНБО Украины Данилов станет «дипломатом»

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Украинские ресурсы: Уволенный с должности главы СНБО Украины Данилов станет «дипломатом»

Министерство иностранных дел Украины становится местом ссылки всех неугодных режиму Зеленского, вслед за экс-главкомом ВСУ Залужным в дипломаты решено записать и бывшего секретаря СНБО Украины Данилова. Как сообщают украинские источники, решение о судьбе Данилова якобы принято.

Украинский МИД станет новым местом работы экс-секретаря СНБО. По имеющимся данным, Данилов поедет послом в Норвегию, хотя норвежского языка не знает. Но когда незнание языков мешало Зеленскому назначать послов, если того же Залужного отравляют послом в Великобританию. А у него с английским тоже не все в порядке. Но если генерал хоть в какой-то мере им владеет, то сомнительно, что Данилов говорит по норвежски.



Пока это предварительная информация, официального сообщения об это не было. Хотя может быть, что это просто чья-то неудачная шутка. Сам Данилов никак не комментирует свое увольнение и возможное назначение, хотя в одной из запрещенных в России соцсетей целое послание накатал заявив, что за работу на должности секретаря ему не стыдно.

Между тем, украинская пресса пишет, что Данилова сняли из-за его давней ссоры с Ермаком, это чисто "техническая замена", потому что никакой реальной политической силы Данилов не имел. Сидел тихо в уголочке и делал заявления, причем не всегда уместные. Не исключено, что последне его заявление об официальном представителе Китая Ли Хуэе и стали причиной увольнения, ведь умом секретарь СНБО явно не отличался.

Назначенный вместо Данилова Литвиненко - это человек Ермака, глава офиса укрепляет власть, окружая себя преданными людьми. Не зря Ермака называют серым кардиналом, имеющим реальную власть на Украине, тогда как Зеленский выступает ширмой для его дел.
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    33 комментария
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    1. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +6
      Сегодня, 19:31
      Прикольно, что не балеруном... это было бы весело.
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +4
        Сегодня, 19:35
        Лицо у Данилова совершенно не излучающее интеллект и без знания языка и дипломатического этикета - самая "подходящая" кандидатура на должность посла!!!
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 19:39
          Цитата: vasyliy1
          самая "подходящая" кандидатура на должность посла!!!

          Он с собой переводчиц прихватит. Или там переводчики в цене? laughing
          1. KAV Ранг пользователя
            KAV
            +3
            Сегодня, 19:51
            У вны что ни дипломат - то очередной чемодан без ручки, нафиг никому не нужный... В дипломаты раньше готовили, учили. Сейчас у них дипломат - это протухший, ни на что не способный олигофрен, от которого надо освободить место. Можно представить, куда их "дипломатия" упорно сваливается.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +2
              Сегодня, 19:55
              С такой то рожей да дипломатом...??? Ну и о чём и с кем этот свинорыл, любитель крашеных собак сможет договориться...??? С ним болтать, себя не уважать... Из него дипломат, как из Украины государство... am
              1. KAV Ранг пользователя
                KAV
                0
                Сегодня, 19:56
                Цитата: Lev_Russia
                Из него дипломат, как из Украины государство...
                Вот тут очень метко!
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 19:59
          Цитата: vasyliy1
          Лицо у Данилова совершенно не излучающее интеллект
          Ему хлев свиной убирать wink
        3. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +1
          Сегодня, 20:03
          Лицо у Данилова совершенно не излучающее интеллект и без знания языка и дипломатического этикета

          Дипломат - "обложка" государства. Данилов вполне соответствует украинской сущности. У него репа олигофрена. Какая страна такие и дипломаты
        4. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 20:23
          Этого "дипломата" и с дипломатической неприкосновенностью грохнут, расползаются как тараканы.
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 19:36
        Цитата: barclay
        Прикольно, что не балеруном... это было бы весело.

        Вот и достать их обоих там, одного в Англии, второго в Норвегии! Все же легче, чем в 404.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 19:38
        Ему,как и всем кто имеет хоть какую-то власть вна ук-роине место в дурке,из него посол как из кактуса виноград! fool fool
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 19:31
      Учитывая что секретарь НАТО норвежец Данилов скорее пошёл на повышение с понижением ранга в руководстве Украины laughing
    3. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 19:32
      У Данилова просто идеальная дипломатическая речь. Странно, что его отправили послом в Китай. А может Данилов стоял за терактами в Москве? Очень странная и быстрая его отставка.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 19:36
      Кого послом в гваделупу назначит зеля? [

      Стран много-фракция слуга народа - все по одному на посольство
    5. День победы Ранг пользователя
      День победы
      +2
      Сегодня, 19:36
      Старый хряк Данилов от большого ума,
      хрюкнул на дракона )))))
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 19:39
      Зе не осознаёт,что этими перестановками он,фактически,спасает неугодных,обеспечив им хорошую жизнь за бугром.....а потом они дунут домой-в Майями...
    7. brodyaga Ранг пользователя
      brodyaga
      +1
      Сегодня, 19:39
      Похоже прячут всех козлов по заграницам.
    8. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 19:40
      У нас на Колыме есть свободное место для этого "дипломата". Языку там на месте быстро научат.
    9. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 19:40
      У укрорейховской дипломатии богатая и яркая история, несмотря на небольшой срок существования. Шапито на выезде.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:40
      Данилова " рванёт " в Норвегии,норвежцы во всю сидят на двух стульях,а может и на трёх.Вот его понесёт,если он увидит в Осло автомобиль с Мурманскими номерами( 51 регион),он ещё пусть на Шпицберген съездит.
    11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:44
      Глядя на эту " интеллектуальную личность" сразу вмпоминается фраза " позвольте,ну как же он работал в очистке"? ( как он работал в обладминистрации) Хотя, это чудо, как и Зеленский- выбор " мудрого" украинского народа. Каковы политики- таков и народ.
    12. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      +2
      Сегодня, 19:45
      Нужно за эти рожи обьявлять вознаграждение за поимку и доставку в Россию. Тогда дело пойдет веселее.
    13. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 19:46
      Нужно направлять на утилизацию.
    14. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:47
      Пишут, данилова уволили за то, что он имя китайского посла Ли Хуэй с известным нецензурным словом скаламбурил, вот за свой язык и поплатился. Видимо, правильно писали: пил Данилов водку, нюхал кокаин, результат такой, что стал совсем д...л.
    15. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 19:49
      Могли бы и на Папуа Новая Гвинея отправить.
    16. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      0
      Сегодня, 19:54
      с таким интеллектом неиспорченным лицом -только послом в Европу ! Ну а что делать , что делать , если других там вокруг Зеленского не было тем более не осталось .
    17. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 19:54
      А зачем ему язык, рука то одна есть? Вот ее и достаточно, протянет и все все поймут, а толерантность попой доказывать будет, язык ему только для того, что бы лизать, а говорить ктож ему позволит.
    18. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 19:54
      Его бы алкаша в Шотландию. winked Вот бы развернулся.
    19. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:55
      Данилов свою квартиру в Луганске уже во время войны продал по паспорту ЛНР, оформленному на его имя. Жлоб он и в Африке жлоб. Даром, что сынок в Майами жирует.
    20. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      +1
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Lev_Russia
      Из него дипломат, как из Украины государство...

      Так какое государство, такие и дипломаты. Один к одному, как на подбор. Хотя Европа таких и достойна. Если какая-то шавка называет главу государства обиженной ливерной колбасой, и это проглатывается, то о каком уровне дипломатии можно говорить.
    21. avianic Ранг пользователя
      avianic
      0
      Сегодня, 20:31
      Он даже на хохла не похож, морда страаашная такая, лошадиная am
    22. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 20:39
      Коровы и свиньи на фермах тревожно напряглись !
    23. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      0
      Сегодня, 20:39
      Мягкое приземление на непыльную работенку подальше от возмездия- это не ссылка, а награда от матрасов и зе.

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