Украинские ресурсы: Уволенный с должности главы СНБО Украины Данилов станет «дипломатом»
Министерство иностранных дел Украины становится местом ссылки всех неугодных режиму Зеленского, вслед за экс-главкомом ВСУ Залужным в дипломаты решено записать и бывшего секретаря СНБО Украины Данилова. Как сообщают украинские источники, решение о судьбе Данилова якобы принято.
Украинский МИД станет новым местом работы экс-секретаря СНБО. По имеющимся данным, Данилов поедет послом в Норвегию, хотя норвежского языка не знает. Но когда незнание языков мешало Зеленскому назначать послов, если того же Залужного отравляют послом в Великобританию. А у него с английским тоже не все в порядке. Но если генерал хоть в какой-то мере им владеет, то сомнительно, что Данилов говорит по норвежски.
Пока это предварительная информация, официального сообщения об это не было. Хотя может быть, что это просто чья-то неудачная шутка. Сам Данилов никак не комментирует свое увольнение и возможное назначение, хотя в одной из запрещенных в России соцсетей целое послание накатал заявив, что за работу на должности секретаря ему не стыдно.
Между тем, украинская пресса пишет, что Данилова сняли из-за его давней ссоры с Ермаком, это чисто "техническая замена", потому что никакой реальной политической силы Данилов не имел. Сидел тихо в уголочке и делал заявления, причем не всегда уместные. Не исключено, что последне его заявление об официальном представителе Китая Ли Хуэе и стали причиной увольнения, ведь умом секретарь СНБО явно не отличался.
Назначенный вместо Данилова Литвиненко - это человек Ермака, глава офиса укрепляет власть, окружая себя преданными людьми. Не зря Ермака называют серым кардиналом, имеющим реальную власть на Украине, тогда как Зеленский выступает ширмой для его дел.
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