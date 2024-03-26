Теперь способны сбивать противобункерные бомбы Израиля: Иран модернизировал средства ПВО

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Теперь способны сбивать противобункерные бомбы Израиля: Иран модернизировал средства ПВО

Средства ПВО Ирана средней дальности в рамках модернизации зенитного потенциала получили на вооружение новые ракеты и теперь способны сбивать противобункерные бомбы, удар которыми может попытаться нанести Израиль.

После мониторинга региональных угроз мы пришли к выводу, что Израиль осуществляет сброс управляемых или противобункерных бомб с большого расстояния по своим целям. Это было замечено при атаке на сирийскую авиабазу Т-4

- заявил бригадный генерал Ахмад Садекнеджад, советник министра обороны по вопросам ПВО, сообщает издание Defa Press.



Имеются в виду такие средства поражения углубленных целей как американские бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) и BLU-109. Они несут угрозу подземным ядерным объектам Ирана, которые ЦАХАЛ рассматривает в качестве первостепенной мишени. Согласно публикациям в прессе, США могли передать Тель-Авиву в течение последних месяцев тысячи бомб указанных типов.


ЗРК Shahid Arman


Чтобы противостоять тактике противника, мы разработали изделие [ЗУР] AGBU [anti-guided bomb unit – «средство борьбы с управляемыми бомбами»] и установили ее на систему Shahid Arman

- отметил генерал.

Как указывается в издании, ЗРК Shahid Arman при отражении налета противобункерных бомб будет действовать в паре с Azarakhsh – зенитным комплексом, предназначенным для поражения низколетящих целей.


ЗРК Azarakhsh


Shahid Arman – это недавно представленный мобильный ЗРК, находящийся пока что на испытаниях. Как утверждается, его развертывание занимает примерно три минуты, а время реагирования на угрозы – менее 20 секунд. Радиус действия ЗРК составляет 150-200 км (при использовании ЗУР Sayad 4B – 300 км при воздушном потолке до 13,7 тыс. м).

Azarakhsh также был продемонстрирован недавно. Это низковысотный ЗРК, созданный для противодействия угрозам со стороны дронов, квадрокоптеров, крылатых ракет и других небольших воздушных целей. Система выпускается в стационарной и мобильной конфигурациях. Радиус действия ЗРК составляет до 50 км.

Как заявил генерал, эти две новые системы будут интегрированы с другими иранскими ЗРК, включая С-300, Khordad 15, Tashah и Bawar 373. Все средства ПВО управляются центральным командованием с базы Хатам аль-Анбия.

  • IRNA, ANA
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4 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -1
    Сегодня, 20:13
    А не разумнее самолет сбить-бомбы сбрасывающий-чем бомбы сбивать?
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 20:21
      А если носители пробились через ПВО и сделали сброс?
      Вообще то Иран очень хорошо развивает свой ВПК, особенно в тех условиях, в которых он уже лет 30.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:28
      А не разумнее самолет сбить-бомбы сбрасывающий-чем бомбы сбивать?

      Самолёт может и не входить в зону поражения ЗРК... Эти бомбы (скорее ракеты), судя по хвостовому оперению, и своим ходом доберутся туда куда нужно... Судя по видео, мощное оружие... Так что неплохо бы, чтобы Иран с нами технологией своего ЗРК поделился... Кто его знает - возможно скоро пригодится... am
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 20:30
        Кстати да, коллега, правильно упомянули, что эти бомбочки легко переделываются в управляемые.

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