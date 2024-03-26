Теперь способны сбивать противобункерные бомбы Израиля: Иран модернизировал средства ПВО

После мониторинга региональных угроз мы пришли к выводу, что Израиль осуществляет сброс управляемых или противобункерных бомб с большого расстояния по своим целям. Это было замечено при атаке на сирийскую авиабазу Т-4

ЗРК Shahid Arman

Чтобы противостоять тактике противника, мы разработали изделие [ЗУР] AGBU [anti-guided bomb unit – «средство борьбы с управляемыми бомбами»] и установили ее на систему Shahid Arman

ЗРК Azarakhsh