День войск национальной гвардии России

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День войск национальной гвардии России

Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии Российской Федерации. Дата была установлена соответствующим указом главы государства от 16 января 2017 года.

Начиная с 1996 года, в РФ традиционно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. После преобразования этого рода войск в Национальную гвардию РФ был переименован и праздник.



История войск российской национальной гвардии уходит корнями в эпоху Ивана Грозного, когда появились опричные войска, подчинявшиеся непосредственно царю. В задачи опричных войск входило обеспечение поддержания внутреннего порядка в стране. В разные эпохи эта задача была возложена на различные службы и войсковые части, в том числе на гарнизонные полки, казачьи войска и подразделения жандармов.

В начале ХIХ века, 27 марта 1811 года, по указу императора Александра I года была создана Внутренняя стража, которая фактически стала прямым предшественником Внутренних войск и национальной гвардии. Именно эта историческая дата легла в основу учреждения в 1996 году 27 марта в качестве праздника Дня Внутренних войск МВД РФ.

В 1934 году был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и сформированы внутренние войска, которые после реорганизации ведомства вошли в структуру Вооруженных сил СССР, однако при этом находились в непосредственном подчинении МВД СССР.

Традиционно 27 марта в разных уголках страны проходят торжественные мероприятия — встречи ветеранов, праздничные концерты, церемонии награждения отличившихся военнослужащих, а также спортивные соревнования.
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1 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 04:06
    — С Праздником,росгвардейцы! ...

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