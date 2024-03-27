Калибр больше, вес меньше: армия США провела испытания нового стрелкового оружия в условиях Арктики

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Калибр больше, вес меньше: армия США провела испытания нового стрелкового оружия в условиях Арктики

Армия США провела в арктических условиях испытания новой штурмовой винтовки XM7 и ручного пулемета XM250 калибра 6,8 мм, разрабатываемых в рамках программы NGSW. Данное стрелковое оружие создается на замену M4 и M249.

Новое оружие может похвастаться улучшенной точностью и дальностью огня, меньшим весом и отдачей, несмотря на то, что его патрон калибра 6,8 мм больше, чем у прежних 5,56-мм систем

- говорится в заявлении военного ведомства



Контракт на разработку и производство нового стрелкового оружия был заключен с компанией Sig Sauer в апреле 2022 года.

XM7 калибра 6,8х51 мм создается как замена карабину M4, который уже на протяжении нескольких десятилетий является основным оружием пехоты в арсенале армии США. Вес штурмовой винтовки составляет 3,8 кг или 4,46 кг с глушителем, магазина на 20 патронов – 0,64 кг. Начальная скорость пули – 1200 м/сек. Дальность стрельбы 600 м. Длина ствола 330 мм, с глушителем – 914 мм.

Винтовка оснащена стандартным оптическим прицелом с гравированной сеткой, но дополнительно получила целый ряд новых возможностей.

У оружия имеются регулируемые режимы работы: можно наводиться на цель по красной точке или полагаться на оптический прицел ближнего боя. Также можно вести огонь, прицеливаясь по скорректированной точке: в винтовку встроены баллистический калькулятор и дальномер, поэтому при наведении на цель учитываются условия окружающей среды, расстояние до цели и положение оружия для обеспечения точности первого выстрела

- пояснили американские военные, проходившие испытания.

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    13 комментариев
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    1. Orso Ранг пользователя
      Orso
      +4
      Сегодня, 06:36
      У оружия имеются регулируемые режимы работы: можно наводиться на цель по красной точке или полагаться на оптический прицел ближнего боя. Также можно вести огонь, прицеливаясь по скорректированной точке: в винтовку встроены баллистический калькулятор и дальномер, поэтому при наведении на цель учитываются условия окружающей среды, расстояние до цели и положение оружия для обеспечения точности первого выстрела
      , а еще в нее встроен прикуриватель и кофеварка.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 06:45
        Цитата: Orso
        , а еще в нее встроен прикуриватель и кофеварка.

        В саму винтовку то вряд ли, а вот в прицел вполне. А ещё мило выглядит сброс магазинов с последующим ̶п̶о̶и̶с̶к̶о̶м̶ сбором в траве.
        1. MCmaximus Ранг пользователя
          MCmaximus
          +1
          Сегодня, 06:56
          У американцев в цинках давно не патрлны. А снаряженные магазины.
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            -1
            Сегодня, 08:24
            Цитата: MCmaximus
            У американцев в цинках давно не патрлны. А снаряженные магазины.

            Дада, конечно. То что нет проблем с магазинами, не означает что они одноразовые. Хотя бы по соображениям веса. Не вспоминая о проблемах с долговременным хранением сжатой пружины.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 07:58
          Цитата: Владимир_2У
          А ещё мило выглядит сброс магазинов с последующим ̶п̶о̶и̶с̶к̶о̶м̶ сбором в траве.

          С учётом того, где американцы чаще всего воюют, не в траве - это ещё половина беды. В песке-глине, что для традиционно нежного в обращении американского оружия смертельно.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Orso
        а еще в нее встроен прикуриватель и кофеварка.

        Без кофеварки можно обойтись, а вот бы маленькую стиральную машинку прикрутить, носки стирать. Вот вещь была бы! А то вечно то негде, то некогда... Как у нас говорил взводный: "Чистые носки - чистая совесть"...
        lol
      3. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 09:10
        а еще в нее встроен прикуриватель и кофеварка.
        Конечно лучше в стальных касках с мосинкой воевать.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:38
      — "Не ходите,yankees,в Арктику гулять!" ...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 06:48
        В Арктике прежде всего нужны бойцы знакомые с зимними условиями жизни. Техасские рейнджеры в Арктике бесполезны. Они снега в жизни не видели.
    3. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +1
      Сегодня, 07:06
      Памперсы с электрообогревом пусть себе разработают.
    4. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 07:16
      Такой калибр уже увереннее пробивает броники, молодцы что сказать. А как у нас с этим? Как всегда всё всем хватает и все довольны? А потом начнутся статьи что надо срочно что то менять
    5. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +4
      Сегодня, 07:21
      Всё в ней немного избыточно. Магазин великоват, неухватистый. Отверстий и пазов для грязи много (или у них специальный мальчик чистит). Гильзы летят далеко, энергия на перезарядку большая. Прицел сложный, его включать и прогревать перед боем надо. А ствол, как у обреза - 330 мм. Не реализуется в нём 6.8 мм.
      Некультяпистая винтовка.
    6. Томпсон Ранг пользователя
      Томпсон
      0
      Сегодня, 08:50
      В автоматическом побоялся стрелять? laughing

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