Калибр больше, вес меньше: армия США провела испытания нового стрелкового оружия в условиях Арктики
Армия США провела в арктических условиях испытания новой штурмовой винтовки XM7 и ручного пулемета XM250 калибра 6,8 мм, разрабатываемых в рамках программы NGSW. Данное стрелковое оружие создается на замену M4 и M249.
- говорится в заявлении военного ведомства
Контракт на разработку и производство нового стрелкового оружия был заключен с компанией Sig Sauer в апреле 2022 года.
XM7 калибра 6,8х51 мм создается как замена карабину M4, который уже на протяжении нескольких десятилетий является основным оружием пехоты в арсенале армии США. Вес штурмовой винтовки составляет 3,8 кг или 4,46 кг с глушителем, магазина на 20 патронов – 0,64 кг. Начальная скорость пули – 1200 м/сек. Дальность стрельбы 600 м. Длина ствола 330 мм, с глушителем – 914 мм.
Винтовка оснащена стандартным оптическим прицелом с гравированной сеткой, но дополнительно получила целый ряд новых возможностей.
- пояснили американские военные, проходившие испытания.
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