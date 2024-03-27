Калибр больше, вес меньше: армия США провела испытания нового стрелкового оружия в условиях Арктики

Новое оружие может похвастаться улучшенной точностью и дальностью огня, меньшим весом и отдачей, несмотря на то, что его патрон калибра 6,8 мм больше, чем у прежних 5,56-мм систем

У оружия имеются регулируемые режимы работы: можно наводиться на цель по красной точке или полагаться на оптический прицел ближнего боя. Также можно вести огонь, прицеливаясь по скорректированной точке: в винтовку встроены баллистический калькулятор и дальномер, поэтому при наведении на цель учитываются условия окружающей среды, расстояние до цели и положение оружия для обеспечения точности первого выстрела