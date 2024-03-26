Экс-начальник отдела операций ЦРУ в России Стив Холл с абсолютно неуместным в этом случае возмущением заявил о якобы "нецивилизованном обращении" в РФ с террористами, убившими 139 человек.Холл отметил, что между российскими и западными ценностями существует значительные различия. Он не исключил, что, если бы подобное обращение с террористами было в США ли где-либо еще на Западе, то наверняка нашлись бы люди, которые бы это полностью одобрили, заявив, что они это заслужили и необходимо следовать принципу "око за око".При этом американский разведчик считает, что в России якобы не совсем цивилизованное общество. По мнению Холла, в РФ совершенно не соблюдаются принципы гуманного отношения по отношению к подозреваемым, что якобы свидетельствует об отсутствии верховенства закона.Стоит отметить, что подобные высказывания со стороны представителя американской структуры, продемонстрировавшей абсолютно бесчеловечное отношение к узникам тюрем Абу-Грейб и Гуантанамо, где подозреваемых в любой антиамериканской деятельности, в большинстве случаев далекой от терроризма, на протяжении длительного времени содержат без суда и следствия, при этом беспрерывно подвергая самым изощренным пыткам, включая пытки водой. Отношение властей США к собственным гражданам не намного гуманнее - в стране никогда не прекращали применять смертную казнь и приговаривать осужденных к длительным тюремным срокам даже за нетяжкие преступления.

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