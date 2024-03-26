Экс-начальник отдела операций ЦРУ в России посетовал на «нецивилизованное обращение» с террористами в РФ

9
Экс-начальник отдела операций ЦРУ в России посетовал на «нецивилизованное обращение» с террористами в РФ

Экс-начальник отдела операций ЦРУ в России Стив Холл с абсолютно неуместным в этом случае возмущением заявил о якобы "нецивилизованном обращении" в РФ с террористами, убившими 139 человек.

Холл отметил, что между российскими и западными ценностями существует значительные различия. Он не исключил, что, если бы подобное обращение с террористами было в США ли где-либо еще на Западе, то наверняка нашлись бы люди, которые бы это полностью одобрили, заявив, что они это заслужили и необходимо следовать принципу "око за око".



При этом американский разведчик считает, что в России якобы не совсем цивилизованное общество. По мнению Холла, в РФ совершенно не соблюдаются принципы гуманного отношения по отношению к подозреваемым, что якобы свидетельствует об отсутствии верховенства закона.

Стоит отметить, что подобные высказывания со стороны представителя американской структуры, продемонстрировавшей абсолютно бесчеловечное отношение к узникам тюрем Абу-Грейб и Гуантанамо, где подозреваемых в любой антиамериканской деятельности, в большинстве случаев далекой от терроризма, на протяжении длительного времени содержат без суда и следствия, при этом беспрерывно подвергая самым изощренным пыткам, включая пытки водой. Отношение властей США к собственным гражданам не намного гуманнее - в стране никогда не прекращали применять смертную казнь и приговаривать осужденных к длительным тюремным срокам даже за нетяжкие преступления.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 20:29
      Чья бы корова мычала! Про Гуантанамо лучше вспомни!
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 20:34
        Цитата: vasyliy1
        Чья бы корова мычала!

        Они же дети laughing
      2. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +1
        Сегодня, 20:36
        не соблюдаются принципы гуманного отношения
        А из америкосов гуманизм аж из ушей лезет! negative
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 20:37
        И эти "цивилизованные", расхерачившие Сербию, Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан и создавшие современные концлагеря с клетками для заключенных, которые годами ждут хоть какого нибудь суда, учат нас как в носу ковыряться...??? Ну наглецы... am
    2. Flashpoint Ранг пользователя
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 20:30
      Индейцам пусть расскажет
    3. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +1
      Сегодня, 20:31
      Лживые лицемеры am
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    4. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 20:37
      Удивительные люди,эти американцы....Абу Грейб ,это что ?! Санаторий для иракцев ?!
    5. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      0
      Сегодня, 20:38
      В США настолько цивилизованное общество, что проявляет гуманное отношение к террористам, но бесчеловечное к мирным людям. Что тут скажешь- империя Зла с извращенным пониманием гуманизма.
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:41
      Да имел я в виду этого грязного янки.
      Их методы работы, по моему известны всему свету. Хотя есть негласный договор между спецслужбами о том, что б не использовать физ.воздействия на попавшихся агентах. Это мы, янки и бриты. И все спецслужбы этих трёх стран с презрением относились к лягушатники и "богоизбранным", потому как не гнушались применять всё против попавшегося агента. Да и после СССР, янки, похоже пошли по пути грязных методов. Лавров же рассказывал, как янки пытались завербовать нашего дипломата в аптеке(!), где он покупал лекарство, которого нет у нас для родственника и время шло на часы, что б отправить самолётом домой. Так эти гады мариновали в аптеке нашего несколько часов, зная, что каждый час на вес жизни.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»