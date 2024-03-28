Начались летные испытания экспериментального самолета Boom XB-1
Первый взлет самолета XB-1
После растянувшейся на несколько лет подготовки, американская компания Boom Technology (торговая марка Boom Supersonic) начала летные испытания экспериментального самолета-демонстратора технологий XB-1 Baby Boom. С его помощью планируется отработать ряд новых технологий и решений, которые затем будут использованы в проекте полноразмерного сверхзвукового пассажирского самолета Boom Overture.
Впервые в воздухе
Первый полет нового опытного самолета XB-1 состоялся 22 марта 2024 г. В качестве площадки для старта испытаний выбрали аэродром Мохаве в Калифорнии; полет выполнялся в воздушном пространстве над одноименной пустыней. Компания-разработчик отмечает символизм такого выбора места испытаний. Именно в этом воздушном пространстве в 1947 г. человек впервые превысил скорость звука в горизонтальном полете.
Под управлением летчика-испытателя Билла Шумейкера опытный самолет выполнил разбег, оторвался от земли и впервые поднялся в воздух. Полет осуществлялся по замкнутой кольцевой траектории в районе аэродрома. Продолжительность полета не превышала 20 мин. Из соображений безопасности, летчик не убирал шасси. В полете экспериментальную машину сопровождал самолет-дублер T-38 под управлением Тристана Бранденбурга.
За время первого вылета опытный XB-1 показал часть летных характеристик, а также продемонстрировал управляемость и другие параметры. Как сообщает компания-разработчик, самолет поднялся на высоту 7120 футов (ок. 2150 м) и развил скорость 238 узлов (440 км/ч). На всех опробованных режимах полета машина сохраняла устойчивость и управляемость. Все бортовые системы работали нормально и помогали летчику управлять самолетом.
Baby Boom в воздухе
В первом полете также отработали специфический процесс посадки. Из-за особой аэродинамики, оптимизированной для сверхзвукового полета, XB-1 на глиссаде должен выходить на большие углы атаки. Б. Шумейкер оценил подобные особенности самолета, а его товарищ на T-38 следил за безопасностью маневра.
Первый испытательный полет «Бэби-Бума» признан успешным. Экспериментальный самолет в целом подтвердил расчеты конструкторов и показал правильность использованных технических решений. Теперь его начинают готовить к следующим тестовым полетам, которые помогут собрать весь желаемый объем информации для продолжения основной программы Boom Overture.
По итогам первого вылета XB-1 руководство компании-разработчика и летчики-испытатели сделали ряд заявлений – предсказуемо радостных и оптимистичных. Они высоко оценили прошедшее мероприятие и его значение как для проекта Overture, так и для пассажирской авиации в целом. Также заверили, что новые успехи последуют в самое ближайшее время.
Сложное прошлое
Следует отметить, что радость сотрудников Boom Superonic вполне оправдана. Они долго работали над проектами XB-1 и Overture, не отказались от них после ряда неудач и все же получили желаемый промежуточный результат. На данном этапе их вполне можно похвалить за рвение, но пока не за итог работ.
Компания Boom Technology была основана в 2014 г. и своей целью сразу поставила создание перспективного сверхзвукового пассажирского самолета (СПС). В 2016 г. она объявила, что перед проектированием полноценного СПС, получившего имя Boom Overture, будет создан и испытан экспериментальный самолет XB-1. Его первый полет изначально планировали на конец 2017 г.
Первая посадка
«Бум Текнолоджи» далеко не сразу смогла найти инвесторов, из-за чего работы безнадежно отстали от графика, и планы пришлось пересмотреть. Так, до конца 2017 г. удалось лишь приступить к разработке полноценного проекта XB-1 и изготовить первые агрегаты самолета. Производство всех компонентов планера завершилось только в 2019-20 гг. На следующем этапе их собрали в единую конструкцию и оснастили необходимыми агрегатами.
Готовый опытный самолет выкатили из сборочного цеха только в октябре 2020 г. В ближайшие месяцы обещали провести наземные испытания и перейти к летным. Первый полет тогда планировали на 2021 г., но без уточнения даты. Вновь возникли трудности, и начало полетов вновь перенесли, теперь на 2022 г. В итоге первый полет состоялся только 22 марта 2024 г. – на шесть-семь лет позже изначально указанной даты.
Большое будущее
Boom Supersonic сообщает, что экспериментальный XB-1 справился с задачами первого полета и показал требуемые летные данные, в т.ч. маневренность и управляемость. Тем не менее, планируется провести еще несколько дозвуковых полетов на разных скоростях и высотах. После этого начнется подготовка к следующим испытаниям.
На втором этапе испытаний Baby Boom покажет свой сверхзвуковой потенциал. Его будут проверять на скоростях до М=2,2 во всем расчетном диапазоне высот. Когда начнутся сверхзвуковые полеты, пока не уточняется. Однако, по всей видимости, их программа уже составлена. В частности, сообщается, что управлять машиной в этих испытаниях будет Т. Бранденбург.
Летчик-испытатель Билл Шумейкер
В будущем XB-1 поможет собрать всю информацию о работе конструкции в целом и отдельных ее агрегатов. На основе этих данных разработают итоговый вариант СПС Boom Overture. Как скоро удастся выполнить этот проект и довести его до испытаний, по понятным причинам, сказать пока не могут. Более того, учитывая историю демонстратора технологий, можно сомневаться в самой возможности реализации проекта Overture в разумные сроки.
Перспективные технологии
Экспериментальный самолет XB-1 Baby Boom предназначен для проверки всех основных идей концепта Boom Overture, что определило его конструкцию. Аэродинамический облик, компоновочные решения, технологии и материалы заимствованы из проекта полноразмерного СПС, но реализованы в уменьшенном масштабе.
При помощи демонстратора технологии планируют проверить в воздухе предложенный аэродинамический облик. Самолет имеет вытянутый веретенообразный фюзеляж и крыло малого удлинения с оживальной передней кромкой, традиционное хвостовое оперение и двигательную установку в хвостовой части фюзеляжа. По своей аэродинамике и компоновке XB-1 отличается от реальных СПС прошлого, но за счет этого планируется получить те или иные преимущества.
Ожидается, что выбранный аэродинамический облик улучшит основные летно-технические и экономические характеристики самолета. Ожидается уменьшение сверхзвуковой ударной волны и влияние на наземные объекты. По расчетам, опытный XB-1 должен быть в разы тише полноразмерного самолета Concord. От серийных СПС его также отличает отсутствие подвижного носового обтекателя.
Планер самолета выполнен с применением металлов и композитов, широко используемых в авиастроении, – для снижения стоимости и сложности производства. Используются материалы, соответствующие расчетным механическим и тепловым нагрузкам. Также реализована система охлаждения наиболее греющихся элементов планера за счет циркуляции топлива.
Концепт СПС Boom Overture
XB-1 имеет стандартный набор авионики для пилотирования, соответствующий стандартам гражданской авиации. Также применены новые решения, связанные со спецификой конструкции СПС. Так, предусматриваются специальные видеосистемы для обзора вперед и вниз без помех в виде носового обтекателя.
Опытный «Бэби-Бум» имеет длину 21 м и размах крыла 5,2 м. Взлетная масса – 6,1 т. В кабине помещается только один летчик, а свободные объемы отданы под контрольно-записывающую аппаратуру для фиксации результатов испытаний.
Будущий Boom Overture будет в разы больше и тяжелее. Его длина достигнет 50 м при размахе крыла 18 м. Взлетная масса 75 т позволит перевозить до 45-50 пассажиров. Скоростные характеристики полноценного СПС будут на уровне нынешнего демонстратора технологий, а максимальную дальность хотят довести до 8,3 тыс. км.
Место на рынке
СПС Ту-144 и Concord в свое время показали себя не самым лучшим образом, и в итоге от них отказались. Тем не менее, продолжаются попытки возродить сверхзвуковую пассажирскую авиацию. Создаются новые проекты такой техники, лишенные недостатков серийных машин прошлого. Некоторые из них, в т.ч. XB-1 Baby Boom выходят на стадию летных испытаний самолетов-демонстраторов технологий. Вполне возможно, что в будущем все это приведет к появлению новых полноценных проектов СПС и даже к началу их эксплуатации.
В Boom Technology полагают, что в мире есть ок. 500 маршрутов, на которых могут использоваться самолеты по типу Overture. Для их обслуживания понадобится до 2 тыс. самолетов. Это достаточно крупный рынок, за который авиастроители будут бороться. Компания «Бум Текнолоджи» хочет участвовать в такой конкуренции и иметь преимущества перед другими авиастроителями. И ее шансы в будущей гонке СПС прямо зависят от начатых испытаний опытного XB-1.
- Рябов Кирилл
- Boom Technology
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