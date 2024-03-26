«Просил оружия и денег, а не солдат»: Голландский адмирал Бауэр рассказал о своём общении с Зеленским
Зеленскому не нужны иностранные солдаты, ему требуется как можно больше оружия и денег. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам поездки на Украину.
Голландский адмирал посетил Киев, где провел ряд встреч с политическим и военным руководством Украины, в том числе и самим Зеленским. По его словам, по итогам встреч он понял, что украинцам нужно оружие и боеприпасы, а также деньги. От них они тоже отказываться не собираются. А вот иностранные солдаты на Украине не нужны, якобы пока свои имеются.
- заявил адмирал добавив, что у Украины якобы имеются возможности самостоятельно производить какое-то оружие, но у них на это нет средств.
Также Бауэр отметил, что в НАТО переоценили военный потенциал Украины, понадеявшись на удачное летнее контрнаступление, о котором не говорил только ленивый. На эту военную операцию собирали "всем западным миром", кроме НАТО также вложились еще несколько стран. Для Киева закупалось оружие, обучались солдаты, составлялись военные планы. В итоге все закончилось провалом. На данный момент у Запада возможности уже не те, поэтому адмирал призвал Зеленского мобилизовать как можно больше украинских мужчин. По-видимому, таким образом он хочет заменить западные танки и артиллерию.
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