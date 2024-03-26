«Просил оружия и денег, а не солдат»: Голландский адмирал Бауэр рассказал о своём общении с Зеленским

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«Просил оружия и денег, а не солдат»: Голландский адмирал Бауэр рассказал о своём общении с Зеленским

Зеленскому не нужны иностранные солдаты, ему требуется как можно больше оружия и денег. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам поездки на Украину.

Голландский адмирал посетил Киев, где провел ряд встреч с политическим и военным руководством Украины, в том числе и самим Зеленским. По его словам, по итогам встреч он понял, что украинцам нужно оружие и боеприпасы, а также деньги. От них они тоже отказываться не собираются. А вот иностранные солдаты на Украине не нужны, якобы пока свои имеются.



Зеленский не просил отправить людей. (...) Украинские власти сейчас четко говорят, что им нужно оружие, им нужны боеприпасы (...) он говорил не только по поводу снарядов, он и про деньги тоже спрашивал

- заявил адмирал добавив, что у Украины якобы имеются возможности самостоятельно производить какое-то оружие, но у них на это нет средств.

Также Бауэр отметил, что в НАТО переоценили военный потенциал Украины, понадеявшись на удачное летнее контрнаступление, о котором не говорил только ленивый. На эту военную операцию собирали "всем западным миром", кроме НАТО также вложились еще несколько стран. Для Киева закупалось оружие, обучались солдаты, составлялись военные планы. В итоге все закончилось провалом. На данный момент у Запада возможности уже не те, поэтому адмирал призвал Зеленского мобилизовать как можно больше украинских мужчин. По-видимому, таким образом он хочет заменить западные танки и артиллерию.
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    12 комментариев
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    1. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 20:48
      Зеленский: - Дай. Дай. Дай
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 20:51
        Цитата: Serhio250381
        Зеленский: - Дай. Дай. Дай

        Главное - деньги. Все остальное для прикрытия, пока он со своей кодлой драпать будет.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 21:10
          А вот иностранные солдаты на Украине не нужны, якобы пока свои имеются.

          Ключевое слово, это "пока" , здесь я соглашусь с выводом.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:13
          А зачем ему чужие солдаты...??? Их не продашь и на них не заработаешь, да ещё и кормить их придётся... А вот оружие и деньги, тут сразу всё в жилу... Оружие на фронт (которое не ушло налево), а бабло сразу в офшоры... И все счастливы!!! bully
        3. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 21:32
          Зеленскому не нужны иностранные солдаты, ему требуется как можно больше оружия и денег.

          Да какелы не против воевать с Россией, даже пленные жалуются на плохое обеспечение и подготовку а не на то что не хотят воевать.
    2. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 20:51
      Просил оружия и денег

      Встретились как-то два наркомана...
    3. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      +3
      Сегодня, 20:54
      Оружие можно перепродать, чтобы получить денег (на безбедную пенсию себе и всем сопричастным), деньги- см. ранее. А западные солдаты- это не укопы, на слова которых всем нать, а глаза и уши, что видят и слышат все, а не только то, что зе и его рейхсканцелярия хочет. И могут сообщить об этом своей прессе с фото и видеоподтверждением. Да и смерть, к примеру, одного норвежца равна тысяче укопских по медиавсплеску в его родной стране, а в пропавшие бесконечно записывать не получится.
    4. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +1
      Сегодня, 20:56
      Курица с отрубленной башкой бегает ещё и просит, просит, просит.
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 21:24
      . А вот иностранные солдаты на Украине не нужны, якобы пока свои имеются.

      Думаю дело не в том, что зеленскому не нужны иностранные солдаты. Дело в том, что за их жизни придётся отчитываться. А вот за наёмников отчитываться не надо. Поэтому ему надо денег на наёмников и оружие
    6. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 21:40
      У голландского адмирала надо было просить мешок травы
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 22:07
      Голландский адмирал там века не попутал? Где там та Голландия и где нынешняя.))
    8. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:11
      Зелебобик прибедняется. Если фронт не рушится, значит техники, оружия и боеприпасов достаточно. А просит, чтобы было что продать налево, а деньги распилить. Мало техники-пусть свою со складского хранения снимает и до ума доводит. Как не противно этого побирушку принимать и слушать?

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