Чукотка – это далеко, Аляска – близко

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Завидные темпы

И дымовая завеса

«…Соединённые Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества».

Российская сторона на днях выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана.В МИД РФ напомнили, что с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) проходит сессия совета международного комитета по морскому дну, призванного, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (КМП) 1982 года – регулировать деятельностьВ ходе сессии российская делегация, как отмечено в заявлении МИДа, заявила о «непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий».От этих границ, как известно, «отмеряется ширина территориального моря в семи районах Мирового океана». Ранее американской стороне был направлен демарш по двусторонней линии. Заметим в этой связи, что США не ратифицировали КМП.Такая позиция в буквальном смысле развязывает им руки для упомянутых действий в отношении морских границ. По оценке МИД РФ, США своими действиями пытаются в одностороннем порядке сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна.И тем самым приобрести «дополнительные участки шельфа – не менее 1 млн кв. км – для собственного пользования». Поэтому эти действия «не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам».Соответственно, российская сторона «отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года в угоду собственным интересам».Напомним в этой связи, что, благодаря небезызвестному договору Бейкера-Шеварнадзе (1990 года), к США отошли в Беринговом бассейне и арктическом Чукотском море:При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова бассейна к СССР-РФ, составил только 4,6 тыс. км²: это, подчеркнем, на 74 тыс. км² шельфа меньше, чем полагается при традиционном, согласно КМП, разграничении по срединной линии.Стоит ли удивляться, что США предельно оперативно ратифицировали этот документ – уже в 1990. В СССР-РФ документ не был ратифицирован, но де-факто введён в действие в том же году…Выдвигаемые же отнюдь не первый год американские притязания на новые морские границы включают в том числе большую часть южного сектора Берингова моря и восточного сектора Чукотского моря.Но именно через эту часть Берингова сектора осуществляется взаимосвязь Севморпути с Тихим океаном и соответственно с тихоокеанскими портами РФ.Да, в оспариваемых США районах этого бассейна разведаны немалые запасы нефти и газа, но ими вдоволь располагают США вблизи Аляски и на самой Аляске, как и на шельфе Алеутских островов, примыкающих к этому штату.Причём со второй половины 1970-х годов эти закрома на Аляске, точнее – значительная их часть, весьма активно осваивается американцами. Там же и с того же периода действует мощный Трансаляскинский нефтепровод.Весьма показательно, что вскоре будет построен там же параллельный трубопровод для СПГ (см. карту). Вот почему вполне резонно будет предположить, что сверхзадачей Вашингтона, выдвигающего упомянутые притязания, является, по сути, блокировка тихоокеанского маршрута Севморпути.А притязания эти – сами по себе, не более чем маскировка или дымовая завеса. Притом уже сам факт выдвижения этих притязаний способен негативно повлиять на более активное использование этой артерии дружественными РФ странами тихоокеанского бассейна и примыкающей к нему Восточной Азии.Если же рассматривать ситуацию в более широком контексте, ещё в апреле 2018 года адмирал Пол Зукунфт, командующий Береговой охраной США, заявил:Хотя, по его же словам,Складывается впечатление, что, с учетом упомянутых притязаний США, такой план либо готов к настоящему времени, либо уже разрабатывается опережающими темпами.