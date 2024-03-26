Появилась информация о прибытии на командный пункт ВСУ под Часов Яр натовских высших офицеров перед ударом российского «Искандера»

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Появилась информация о прибытии на командный пункт ВСУ под Часов Яр натовских высших офицеров перед ударом российского «Искандера»

Находит своё подтверждение информация о ракетном ударе по командному пункту украинской армии в районе Часова Яра. На этот город, который противником превращён в ключевой узел обороны западнее Артёмовска, ведёт наступление российская армия.

Сообщается о том, что удар по подземному командному пункту, расположение которого было выявлено российской разведкой, наносился с применением ракет ОТРК «Искандер-М». По последним данным, именно на этот командный пункт за некоторое время до удара прибыли представители командования стран НАТО, в том числе из США и Польши. Натовские высшие офицеры участвуют в планировании оборонительной операции на оккупированных киевским режимом территориях российского Донбасса.



На этом фоне особое внимание обращает на себя заявление польской стороны о кончине кадрового генерала Адама Марчака. Об этом сегодня в материале от 19:12 сообщило «Военное обозрение». Польской стороной смерть генерала Марчака называется «неожиданной (скоропостижной) и вызванной естественными причинами». Причём добавляется, что генерал скончался «во внеслужебное время».

Между тем, вспоминается несколько случаев «неожиданных» смертей американских и канадских генералов, которые, как потом оказывалось, «посещали Украину». В этой связи не выглядят совсем уж невероятными гипотезы о том, что польский генерал мог быть среди высших офицеров стран НАТО, которые были командированы под Часов Яр для осуществления военного планирования.
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    24 комментария
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    1. Равик Ранг пользователя
      Равик
      +5
      Сегодня, 21:32
      Зачем на Украину ездил? Это всегда нервотрепка!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +11
        Сегодня, 21:33
        Просквозило под кондиционером
        1. Комментарий был удален.
        2. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +3
          Сегодня, 21:47
          Цитата: Чёрный
          Просквозило под кондиционером

          скоропостижно
        3. Комментарий был удален.
          1. Hariton Laptev Ранг пользователя
            Hariton Laptev
            +1
            Сегодня, 22:10
            а сдох Максим ну и ладно с ним
        4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 21:53
          Вряд ли. Наверное,хронический понос.
      2. Zhan Ранг пользователя
        Zhan
        +2
        Сегодня, 21:52
        Сообщается о том, что удар по подземному командному пункту, расположение которого было выявлено российской разведкой

        Всё таки разведка, есть разведка. Как говорил мой ротный, когда разведку не слышно и не видно, значит хорошо работает. А если заметили, значит, где то прохлопали ушами.. hi Так что не шумим, и делаем своё дело, оно когда тихо и спится крепче. smile
      3. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +1
        Сегодня, 21:58
        Искандер навёл порядок в бункере. good
    2. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +6
      Сегодня, 21:33
      Надеюсь еще несколько по естественным причинам в скоре того...
      1. Замира Ранг пользователя
        Замира
        +4
        Сегодня, 21:36
        Цитата: Mitos
        Надеюсь еще несколько по естественным причинам в скоре того...

        Да уж.... Это было бы неплохо.... Не фик шастать по чужим огородам...
      2. Hwostatij Ранг пользователя
        Hwostatij
        +1
        Сегодня, 21:57
        Надеюсь еще несколько по естественным причинам в скоре того...

        Не, ну а чё, довольно естественно скончаться, когда рядом с тобой Искандер падает.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +8
      Сегодня, 21:33
      Очень хорошая новость. Искандер прилетел в нужное место и в нужное время. good
      Будем смотреть кто ещё, из натовцев, скоропостижно умрёт в неслужебное время от естественных, и не только, причин.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 21:36
        Цитата: Лешак
        Будем смотреть кто ещё, из натовцев, скоропостижно умрёт в неслужебное время от естественных, и не только, причин.

        Опять тревогу объявили. Прямо как по часам!! Не пора ли график сменить? А то всяческие генералы приноровятся. laughing
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +4
        Сегодня, 21:38
        Цитата: Лешак
        Будем смотреть кто ещё, из натовцев, скоропостижно умрёт в неслужебное время от естественных, и не только, причин.

        Посмотрим кто там упал с моста в Балтиморе ... Берримор овсянку !
      3. General Failure Ранг пользователя
        General Failure
        +5
        Сегодня, 21:42
        Не выдержало сердце пшека
        Позора мелочных обид
        Поперся он на Украину
        И сдох, а может быть, погиб.
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          -1
          Сегодня, 21:56
          Поляка "жалко". Мог бы еще много хо# лацкого быдла,на убой отправить.
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 21:35
      Да приземлят какой нибудь вертолёт или самолёт в Большом Каньоне и рассортируют свои натовские трупы_ кого припишут к вертушке, кого к самолёту. Да мост держим в уме Болтиморский, на него тоже спишут.
    5. Комментарий был удален.
    6. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 21:36
      Да такого они явно не планировали!Братья ссорятся, чужие здесь явно лишние.
    7. Комментарий был удален.
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 21:40
      . Польской стороной смерть генерала Марчака называется «неожиданной (скоропостижной) и вызванной естественными причинами».

      Было бы неестественно, если бы он выжил
    9. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +2
      Сегодня, 22:01
      Тут есть странность,а зачем этим генералам лезть в прифронтовой город?Что именно в том бункере могло их просветить?Если это правда и все как описанно очень большой плюс.Продолжаем в том же духе.Вот такие уроки поведения и нужно преподовать и НАТО и США.Пять баллов.
    10. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 22:07
      Будем надеяться, что они отправили несколько человек в ад.
    11. Arisaka Ранг пользователя
      Arisaka
      0
      Сегодня, 22:11
      и вызванной естественными причинами


      Сгорел на работе, так переживал за судьбы 404.
    12. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 22:18
      вызванной естественными причинами

      Ну, естественно!
    13. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 22:18
      А нельзя ли наградить ракетный комплекс "Искандер-М" боевым орденом за беспощадность к врагам России. . . winked
    14. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 22:20
      Радует, что покатушки на украину для западных "стратегов" стали опасными для здоровья последних

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