Появилась информация о прибытии на командный пункт ВСУ под Часов Яр натовских высших офицеров перед ударом российского «Искандера»
Находит своё подтверждение информация о ракетном ударе по командному пункту украинской армии в районе Часова Яра. На этот город, который противником превращён в ключевой узел обороны западнее Артёмовска, ведёт наступление российская армия.
Сообщается о том, что удар по подземному командному пункту, расположение которого было выявлено российской разведкой, наносился с применением ракет ОТРК «Искандер-М». По последним данным, именно на этот командный пункт за некоторое время до удара прибыли представители командования стран НАТО, в том числе из США и Польши. Натовские высшие офицеры участвуют в планировании оборонительной операции на оккупированных киевским режимом территориях российского Донбасса.
На этом фоне особое внимание обращает на себя заявление польской стороны о кончине кадрового генерала Адама Марчака. Об этом сегодня в материале от 19:12 сообщило «Военное обозрение». Польской стороной смерть генерала Марчака называется «неожиданной (скоропостижной) и вызванной естественными причинами». Причём добавляется, что генерал скончался «во внеслужебное время».
Между тем, вспоминается несколько случаев «неожиданных» смертей американских и канадских генералов, которые, как потом оказывалось, «посещали Украину». В этой связи не выглядят совсем уж невероятными гипотезы о том, что польский генерал мог быть среди высших офицеров стран НАТО, которые были командированы под Часов Яр для осуществления военного планирования.
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