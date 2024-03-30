Круассан на сале. Кого Франция может отправить на Украину
Силы расширенного передового присутствия НАТО. Франция участвует своим контингентом в формировании батальонной боевой группы в Эстонии.
Численность контингента озвучивалась разная, но обычно называлась цифра 1 500 бойцов. Также была информация о том, что контингент должен был полностью состоять из бойцов Иностранного легиона (фр. Légion étrangère). Впоследствии сообщалось, что контингент предполагается смешенного состава – части Иностранного легиона и чисто французские части Сухопутных войск Франции. Хотя такое французами и не практикуется.
Если мы принимаем за чистую монету величину контингента 1 500 бойцов, то информация о контингенте в форме сборной солянки звучит более чем правдоподобно. И тому есть несколько причин.
Концепция применения войск
Если посмотреть на французский пехотный полк (по факту мотострелковый), то выглядит он довольно бледно, что по составу бронетехники, что по артиллерии. Всё дело в том, что сама по себе эта часть воевать и не должна. Французы применяют не отдельные части, а боевые группы – Groupement tactique interarmes (GTIA). То есть пехотный полк – это хоть и самостоятельное подразделение, но он не должен действовать в рамках военной доктрины один, а выступает в роли «скелета», на который (целиком или на его фрагменты) нанизываются части усиления. Либо полк сам отдаёт свои части в состав боевых групп. Такие группы могут быть ротного, батальонного и полкового уровня.
Тренировка французских частей в Эстонии в декабре 2023 года... До границы с Россией 100 с небольшим километров.
Такие боевые группы воевали в Ираке, Афганистане, Африке.
Если мы говорим про недавние события и ситуацию в Европе, то можно вспомнить участие французов в миссиях НАТО по «Расширенному передовому присутствию» (Enhanced Forward Presence, eFP). В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о развёртывании в Прибалтике и Польше передовых сил НАТО. Каждой стране присутствия был выделен «куратор», кто брал на себя командование местным объединённым контингентом НАТО.
Что касается её сухопутной компоненты, обычно это была батальонная тактическая группа численностью примерно от 1 000 до 1 300 человек. В рамках данной концепции и под началом военных из Великобритании французская армия принимает участие в формирование БТГ в Эстонии (миссия «Рысь»).
Инфографика НАТО с одним из составов бронетехники французского контингента в рамках мисси «Рысь».
Французы участвуют в формировании БТГ в Эстонии одной своей ротной боевой группой. Причём миссия рассматривается и как учебная, то есть Эстония фактически стала для французских военных полигоном для отработки взаимодействия с коллегами по НАТО, учебным центром по ведению боевых действий в зимних условиях и т. д.
Соответственно и состав французской ротной боевой группы от года к году сильно отличается. Французы прогоняли через Эстонию различные варианты GTIA и разные части. Плюс всё зависит от того, какую роль французская компонента играет в контингенте, были примеры формирования боевой группы и вокруг вспомогательных подразделений.
Но чаще всего костяком такой боевой группы выступает пехотная рота (мотострелковая), танковая рота или лёгкий кавалерийский эскадрон (колёсные танки AMX-10RC, ныне постепенно заменяемые на EBRC Jaguar). Естественно, если мы говорим про контингент в 1 500 «штыков», то, скорее всего, тут в качестве «скелета» будет выступать как минимум батальон, и состав частей усиления будет гораздо серьёзнее.
Колонна французских VBMR Griffon в Эстонии. Эти машины из состава одной из частей Иностранного легиона. Эта боевая группа состояла из частей 13-й полубригады (13e DBLE), 1-го иностранного кавполка (1er REC) и 1-го иностранного инженерного полка (1er REG).
Людские и материальные ресурсы
Как бы это смешно ни звучало, 1 500 военнослужащих для ВС Франции – это немало. Да, численность ВС Франции чуть более 200 тысяч военнослужащих, но это все вооружённые силы, включая ВМС, ВВС и Национальную жандармерию. Тот же Иностранный легион это, по разным оценкам, 7–8 тысяч бойцов.
Неудивительно, что только из легиона собрать контингент на Украину, судя по всему, не получилось. 1 500 военнослужащих – это целый полк Иностранного легиона, да ещё и с частями усиления. Сомнительно, что Франция сможет для одной миссии выделить разово пятую часть всего Иностранного легиона.
Подробная инфографика, иллюстрирующая состав ротной боевой группы, находившейся в Эстонии в рамках мисси «Рысь», с января по март 2022 года.
Для примера: выведенный из Нигера контингент французских войск был меньше на несколько сотен бойцов, а весь контингент Франции в Афганистане на пике своей численности (бригада «Лафает», с боевыми группами «Каписа» и «Суруби») составлял менее трёх с половиной тысяч военнослужащих, и такой состав они продержали в стране всего три года, с 2009 по 2012. Уже в 2013 году в Афганистане было меньше 300 французских военнослужащих.
Да и французская неоколониальная империя, так основательно порушенная нашими дипломатами и «музыкантами», всё ещё существует и требует французских штыков для поддержания. Например, в начале этого года рота 13-й полубригады Иностранного легиона (13e DBLE) отправилась в Джибути. Плюс заморские территории, плюс текущие обязательства члена НАТО, та же миссия eFP.
Французская пехота тренируется в заброшенном строении, Эстония, 2023 год. Всё происходит недалеко от города Тапа, на полигоне Сил обороны Эстонии. В советское время это была территория в/ч 67665, собственно, и строение раньше было частью военного городка.
Плюс во Франции остро стоит проблема оттока кадров из армии.
В мае 2023 года французская газета «Монд» писала о докладе, подготовленном для французских парламентариев, в котором говорилось о всё увеличивающемся числе рапортов на увольнение из французских ВС и нехватке кадров на многих должностях. Причём некоторые военнослужащие даже не дожидались окончания официального контракта, а разрывали его. Даже штраф при одностороннем расторжении контракта и потеря некоторых льгот не останавливали французских военных.
Судя по тому, что в марте 2024 года в парламенте Франции прошли слушания по вопросу введения дополнительного стимулирования для военнослужащих, ситуация с прошлого года лучше точно не стала.
На фото французские наёмники на Украине. Формально Франция не принимает участие в СВО своими военнослужащими. Однако французские наёмники активно действуют на Украине... и также активно уничтожаются, о чём вице-спикер Государственной думы Петр Толстой недавно напомнил в интервью журналисту французского телеканала BFMTV. Может, поможет немного отрезвить французских политиков...
Среди основных причин увольнений из армии называются несбывшиеся ожидания от службы (реклама армии зачастую не соответствует действительности) и неконкурентные условия по сравнению с работой на гражданке.
Как бы то ни было, говорить о том, что французам будет легко собрать контингент для отправки на Украину, не стоит. Разговоры о двадцатитысячном контингенте – точно являются чистой ненаучной фантастикой.
Но ресурсы для отправки полутора тысяч военнослужащих они изыщут.
Вопрос только в том, кто будет в составе этого контингента, и не станет ли отправка войск так близко к зоне боевых действий столь большого конфликта очередным стимулом для множества французов распрощаться с военной карьерой.
- Александр Сычёв
- www.foreignlegion.info www.mediapart.fr www.otan.delegfrance.org mncne.nato.int www.battleorder.org
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