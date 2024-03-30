На фото французские наёмники на Украине. Формально Франция не принимает участие в СВО своими военнослужащими. Однако французские наёмники активно действуют на Украине... и также активно уничтожаются, о чём вице-спикер Государственной думы Петр Толстой недавно напомнил в интервью журналисту французского телеканала BFMTV. Может, поможет немного отрезвить французских политиков...

Французская пехота тренируется в заброшенном строении, Эстония, 2023 год. Всё происходит недалеко от города Тапа, на полигоне Сил обороны Эстонии. В советское время это была территория в/ч 67665, собственно, и строение раньше было частью военного городка.

Подробная инфографика, иллюстрирующая состав ротной боевой группы, находившейся в Эстонии в рамках мисси «Рысь», с января по март 2022 года.

Тренировка французских частей в Эстонии в декабре 2023 года... До границы с Россией 100 с небольшим километров.

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