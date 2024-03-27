«Произошли несчастные случаи»: сообщается о череде некрологов в польских войсках

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«Произошли несчастные случаи»: сообщается о череде некрологов в польских войсках

Минобороны Польши опубликовало череду сообщений о несчастных случаях, произошедших в войсках и закончившихся летальным исходом. При этом данные происшествия совпали со смертью бригадного генерала Адама Марчака.

Ранее «Военное обозрение» сообщило о заявленной военным ведомством Польши кончине этого высокопоставленного военного. Как утверждается, генерал умер «скоропостижно», но «по естественным причинам» и «во внеслужебное время».



Параллельно с этим сообщением Минобороны опубликовало ряд некрологов, касающихся спецназа и войск РХБЗ:

В Люблинце во время занятий по использованию взрывчатки произошел несчастный случай с участием солдат 5-го химполка. В результате серьёзных ранений двое солдат скончались.


Во время горных учений в Татрах [национальный парк] произошел несчастный случай с участием бойца спецназа. В результате схода лавины он сорвался с высоты. Несмотря на предпринятые усилия, солдата спасти не удалось.


Ранее «Военное обозрение» сообщило о появлении информации, согласно которой в Часов Яр для планирования военных операций прибыла группа советников НАТО, в которую, в частности, входили высшие офицеры США и Польши. По месту их расположения в бункере российские войска нанесли удар ОТРК «Искандер», который мог повлечь гибель высокопоставленных чинов Североатлантического альянса.

При этом высшие офицеры всегда имеют сопровождение, которое могло погибнуть вместе с ними. В связи с этим череда некрологов о «несчастных случаях» среди военнослужащих, опубликованных Минобороны Польши, обращает на себя особое внимание.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +28
      Сегодня, 07:13
      «Генерал умер "скоропостижно", но "по естественным причинам"» —

      — Смерть на Украине для них становится "естественной" ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +11
        Сегодня, 07:18
        Хм, бобёр загрыз? wassat ......
        1. Shkworen Ранг пользователя
          Shkworen
          +7
          Сегодня, 07:38
          точно, бобр курва wassat !!!!!!
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +8
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Генерал умер "скоропостижно", но "по естественным причинам"» —

        — Смерть на Украине для них становится "естественной" ...

        Естественно, что в "восточных кресах" смерть поляков естественна (извиняюсь за каламбурчик lol). Ещё естественна под Смоленском, под Москвой. Кроме того, естественна в печах крематориев на территории Польши, но то не к нам, то к немцам.
      3. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +11
        Сегодня, 07:29
        Очень рад этому. Молодцы наши воины и особенно разведка с подпольщиками! Желаю море гробов западным "отпусникам"!!!
    2. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      +11
      Сегодня, 07:14
      Бальзам на душу, чем больше тех некрологов, тем нашим легче. Бейте их парни
    3. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +12
      Сегодня, 07:14
      У польских скотов ящур laughing ....ветеринарная служба была вынужденная применить новейшую вакцину "Искандерит".. от неё правда бывают побочные эффекты, но жалоб от клиентов не поступало laughing
    4. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +6
      Сегодня, 07:19
      Надо предупредить "наших партнёров", этот год високосный, а значит случайных смертей, сугубо по естественным причинам средних их военнослужащих может быть очень много. Особенно среди тех, кто желает нам зла.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 07:21
      прибыла группа советников НАТО, в которую, в частности, входили высшие офицеры США и Польши. По месту их расположения в бункере российские войска нанесли удар ОТРК «Искандер»
      Значит и в Сша появятся некрологи о преждевременной кончине "от инфаркта" или в результате "автомобильной катастрофы". И чем чаще такие некрологи будут появляться, тем лучше. Поляков на украине погибло уже несколько тысяч, но это не останавливает польскую власть от желания прогнать через реальные боевые действия как можно больше своих в/сл.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +8
        Сегодня, 07:41
        В граде на холме новый отмаз нарисовался - погибли в отпуске на балтиморском мосту. А то у них все рутина какая то - то вертолёт упадёт, то самолёт рухнет.)
    6. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +5
      Сегодня, 07:22
      Умер максим, ну и куй с ним. Одним пшакой меньше - побольше бы
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:24
      А Бандера-то как рад будет!
    8. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 07:30
      Вот за каким лешим они в Часов Яр сунулись? Лучше бы забирали свою Галицию с её бандеровским гадюшником, и не лезли бы дальше.
    9. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      -3
      Сегодня, 07:38
      Может, правда, а может и сова на глобусе.
    10. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +3
      Сегодня, 07:45
      В Люблинце во время занятий по использованию взрывчатки произошел несчастный случай с участием солдат 5-го химполка. В результате серьёзных ранений двое солдат скончались.
      А не надо Гандурас чесать... request
    11. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 07:53
      Маловато будет. Наверное не всех "скоропостижно скончавшихся" откопали
    12. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 07:54
      это все ковид косит и косит собака а не ходите полеки без респираторов laughing
    13. Властор Ранг пользователя
      Властор
      0
      Сегодня, 07:59
      На так Искандер это тоже несчастный случай
    14. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +3
      Сегодня, 08:02
      РХБЗ? Ай-яй-яй... Это плохие новости.Третий рейх так и не решился применить химическое оружие. А вот укрорейх видимо вполне готов. Хорошо, что либо наши их достали, либо сами польские отравители не управились со своими игрушками. Но и отравителей, и боеприпасы другие пришлют, у Запада этого дерьма вволю. Это мы химическое оружие по договору уничтожили. У другой стороны этой странной честности сроду не наблюдалось...
      Надежда, как всегда на нашу разведку, которая в эту войну работает практически не хуже чем в Великую Отечественную. Молодцы, не знаю как и лучше сказать. Ну и пришла пора обновлять снаряжение, проводить в войсках учения по отражению химикобиологической угрозы. Вот только этого нам еще не хватало...
    15. Лена Петрова Ранг пользователя
      Лена Петрова
      0
      Сегодня, 08:03
      Цитата: rotmistr60
      Значит и в Сша появятся некрологи о преждевременной кончине "от инфаркта" или в результате "автомобильной катастрофы".

      Вот мост завалили как-раз, хорошая причина произвести "списание".
    16. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:19
      У американцев как правило, разбиваются вертолеты с персоналом ,в пустыне Невада
    17. likana Ранг пользователя
      likana
      0
      Сегодня, 08:26
      Чем точнее наши, тем случаи все несчастнее
    18. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +1
      Сегодня, 08:42
      это нынче называется - зайти не в ту дверь

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