«Произошли несчастные случаи»: сообщается о череде некрологов в польских войсках

В Люблинце во время занятий по использованию взрывчатки произошел несчастный случай с участием солдат 5-го химполка. В результате серьёзных ранений двое солдат скончались.

Во время горных учений в Татрах [национальный парк] произошел несчастный случай с участием бойца спецназа. В результате схода лавины он сорвался с высоты. Несмотря на предпринятые усилия, солдата спасти не удалось.