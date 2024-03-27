«Произошли несчастные случаи»: сообщается о череде некрологов в польских войсках
Минобороны Польши опубликовало череду сообщений о несчастных случаях, произошедших в войсках и закончившихся летальным исходом. При этом данные происшествия совпали со смертью бригадного генерала Адама Марчака.
Ранее «Военное обозрение» сообщило о заявленной военным ведомством Польши кончине этого высокопоставленного военного. Как утверждается, генерал умер «скоропостижно», но «по естественным причинам» и «во внеслужебное время».
Параллельно с этим сообщением Минобороны опубликовало ряд некрологов, касающихся спецназа и войск РХБЗ:
Ранее «Военное обозрение» сообщило о появлении информации, согласно которой в Часов Яр для планирования военных операций прибыла группа советников НАТО, в которую, в частности, входили высшие офицеры США и Польши. По месту их расположения в бункере российские войска нанесли удар ОТРК «Искандер», который мог повлечь гибель высокопоставленных чинов Североатлантического альянса.
При этом высшие офицеры всегда имеют сопровождение, которое могло погибнуть вместе с ними. В связи с этим череда некрологов о «несчастных случаях» среди военнослужащих, опубликованных Минобороны Польши, обращает на себя особое внимание.
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