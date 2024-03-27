«Самая передовая в мире система»: в Польше изготовлен тысячный экземпляр разведывательного беспилотника FlyEye

Это самая передовая в мире система в своем классе, полностью сконструированная и произведенная в Польше. FlyEye был испытан в бою в самых сложных условиях, приняв участие в конфликте высокой интенсивности

БПЛА может работать в самых сложных условиях днем и ночью, даже при полном нарушении связи или спутниковой навигации