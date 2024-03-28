На Париж! Сражения при Арси-сюр-Обе и Фер-Шампенуазе



Наполеон в сражении при Арси-сюр-Обе. Худ. Жан-Адольф Бос

Наступление Шварценберга



Сцены военного лагеря, 1814 год. Худ. Иоганн Адам Клейн

Сражение при Арси-сюр-Обе. Встречный бой



Наполеон в Арси-сюр-Обе, 1814 год. Худ. Жан-Луи-Эрнест Месонье



План сражения при Арси-сюр-Обе 8–9 (20–21) марта 1814 года.

Отступление французов

– Ну что, генерал, что вы скажете о происходящем?

– Я скажу, что ваше величество, несомненно, обладаете ещё новыми ресурсами, которых мы не знаем.

– Только теми, какие вы видите перед глазами, и никакими иными.

– Но тогда почему ваше величество не помышляете о том, чтобы поднять нацию?

– Химеры! Химеры, позаимствованные из воспоминаний об Испании и о Французской революции. Поднять нацию в стране, где революция уничтожила дворян и духовенство, и где я сам уничтожил революцию!



Сражение при Арси-сюр-Обе. Лошадь Наполеона подрывается на гранате. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера « История Консульства и империи»



Австрийская пехота в сражении при Арси-сюр-Обе

На Париж!



Наполеон во время французской кампании 1814 года

«Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим...

Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут, вы этим сломаете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него».



Сцена в военном лагере. Император Александр I, князь Пётр Михайлович Волконский и австрийский фельдмаршал Карл цу Шварценберг. Неизвестный художник

Разгром корпусов Мармона и Мортье

Богдан Виллевальде «Лейб-гвардии Конный полк в сражении при Фер-Шампенуазе 13 марта 1814 года», 1891 г.



В. Ф. Тимм. Сражение при Фер-Шампенуазе 13 (25) марта 1814 г.

Разгром дивизий Национальной гвардии



Героизм солдат Национальной гвардии в болотах Сен-Гонд. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»

«Вмиг колонна легла пораженною на дороге в том строе, как она двигалась: люди лежали грудами, по которым разъезжали наши всадники и топтали их. Среди самой колонны мы встретились с конницей Блюхера».



Они попали в плен в 1814 году. Худ. Богдан Виллевальде.