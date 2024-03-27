Южная Корея заказала первую партию национального истребителя KF-21 Boramae

Минобороны Южной Кореи официально одобрило производство истребителя «нового поколения» KF-21 Boramae – первого национального боевого самолета.Как было заявлено военным ведомством, первая партия KF-21 будет выпускаться с 2024 по 2028 год, её стоимость составит 7,9 трлн вон (примерно $5,8 млрд). Хотя точное количество самолетов остается конфиденциальным, южнокорейские СМИ предполагают, что заказано примерно 20 машин.Компания KAI, разработчик и производитель KF-21, надеялась на более крупную сделку. Однако Минобороны желает провести дальнейшие тщательные испытания передовых систем самолета, в частности разработанного в стране радара с АФАР и ракетного вооружения.ВВС ожидают получения первых истребителей KF-21 во второй половине 2026 года. Как указывается, долгосрочная цель, состоящая в развертывании парка из 120 KF-21 к 2032 году, остается неизменной.Оснащенный двумя двигателями F414 от GE, KF-21 призван заменить флот устаревших истребителей F-4 Phantom и F-5 Tiger II. Одновременно Сеул закупает американские F-35: первый заказ на 40 единиц уже выполнен, реализуется второй, заключенный в сентябре 2023 года, контракт, который предусматривает поставку 25 машин.

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