Южная Корея заказала первую партию национального истребителя KF-21 Boramae

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Южная Корея заказала первую партию национального истребителя KF-21 Boramae

Минобороны Южной Кореи официально одобрило производство истребителя «нового поколения» KF-21 Boramae – первого национального боевого самолета.

Как было заявлено военным ведомством, первая партия KF-21 будет выпускаться с 2024 по 2028 год, её стоимость составит 7,9 трлн вон (примерно $5,8 млрд). Хотя точное количество самолетов остается конфиденциальным, южнокорейские СМИ предполагают, что заказано примерно 20 машин.



Компания KAI, разработчик и производитель KF-21, надеялась на более крупную сделку. Однако Минобороны желает провести дальнейшие тщательные испытания передовых систем самолета, в частности разработанного в стране радара с АФАР и ракетного вооружения.



ВВС ожидают получения первых истребителей KF-21 во второй половине 2026 года. Как указывается, долгосрочная цель, состоящая в развертывании парка из 120 KF-21 к 2032 году, остается неизменной.

Оснащенный двумя двигателями F414 от GE, KF-21 призван заменить флот устаревших истребителей F-4 Phantom и F-5 Tiger II. Одновременно Сеул закупает американские F-35: первый заказ на 40 единиц уже выполнен, реализуется второй, заключенный в сентябре 2023 года, контракт, который предусматривает поставку 25 машин.

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    4 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:57
      Кореи, что та, что другая, очень задиристые страны... ещё и полосатики готовы плеснуть бензина в тот тлеющий костёр...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:08
        ещё и полосатики готовы плеснуть бензина в тот тлеющий костёр...

        "Полосатики" готовы разбрызгивать бензин по всему миру, а затем поджигать... Для них огонь родная стихия... Они в ней бабло зарабатывают...Из АДА в этот мир пришли, в него и вернуться...!!! am
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          -1
          Сегодня, 09:11
          Ну да, они ж "светлые ельфы"... вот только рога, копыта и хвост у них торчат, да они особо этого и не скрывают.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 09:20
      290 лямов в доларях за машину. Однако. С учётом того, что движки амерские, как я понял.

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