«Надёжное средство ПВО»: в Индии показали кадры работы выстроенных в ряд ЗУ-23-2 по дронам
4
Индийская армия провела учения на так называемой территории CUBA, простирающейся от Химачала до Уттаракханда вдоль границы с Китаем. В ходе маневров отрабатывалось поражение дронов условного противника с помощью ЗУ-23-2.
Зенитно-артиллерийский комплекс ЗУ-23 продемонстрировал высокоточные огневые возможности при поражении маловысотных воздушных угроз
- заявили в командовании, указав, что установка достойно прошла испытание.
Как указывается в издании India Defence, зенитное орудие советских времен ЗУ-23 «остается надежным компонентом стратегии противовоздушной обороны Индии»:
Эффективность ЗУ-23 в борьбе с низколетящими самолетами, дронами и вертолетами делает ее ценным средством защиты наземных войск и стратегических объектов.
Со своей стороны отметим, что показанная на кадрах тактика применения ЗУ-23-2 в ходе указанных маневров больше соответствует театральной постановке, чем реальным учениям. Девять зенитных установок были выставлены в один ряд, что обеспечило высокую плотность огня при их коллективной работе и, как результат, выполнение поставленной задачи. При этом вызывает большие сомнения возможность такого построения в реальной боевой обстановке.
Однако даже одной установки может быть достаточно для поражения дронов, что не раз демонстрировалось на украинском ТВД.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация