«Надёжное средство ПВО»: в Индии показали кадры работы выстроенных в ряд ЗУ-23-2 по дронам

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«Надёжное средство ПВО»: в Индии показали кадры работы выстроенных в ряд ЗУ-23-2 по дронам

Индийская армия провела учения на так называемой территории CUBA, простирающейся от Химачала до Уттаракханда вдоль границы с Китаем. В ходе маневров отрабатывалось поражение дронов условного противника с помощью ЗУ-23-2.

Зенитно-артиллерийский комплекс ЗУ-23 продемонстрировал высокоточные огневые возможности при поражении маловысотных воздушных угроз

- заявили в командовании, указав, что установка достойно прошла испытание.





Как указывается в издании India Defence, зенитное орудие советских времен ЗУ-23 «остается надежным компонентом стратегии противовоздушной обороны Индии»:

Эффективность ЗУ-23 в борьбе с низколетящими самолетами, дронами и вертолетами делает ее ценным средством защиты наземных войск и стратегических объектов.




Со своей стороны отметим, что показанная на кадрах тактика применения ЗУ-23-2 в ходе указанных маневров больше соответствует театральной постановке, чем реальным учениям. Девять зенитных установок были выставлены в один ряд, что обеспечило высокую плотность огня при их коллективной работе и, как результат, выполнение поставленной задачи. При этом вызывает большие сомнения возможность такого построения в реальной боевой обстановке.

Однако даже одной установки может быть достаточно для поражения дронов, что не раз демонстрировалось на украинском ТВД.

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    4 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 05:51
      «Показанная на кадрах тактика применения ЗУ-23-2 в ходе указанных маневров больше соответствует театральной постановке» —

      — "Болливуд" ...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:01
        — "Болливуд" ...

        Дык индусы......
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 06:10
      ""Девять зенитных установок были выставлены в один ряд, что обеспечило высокую плотность огня при их коллективной работе и, как результат, выполнение поставленной задачи. При этом вызывает большие сомнения возможность такого построения в реальной боевой обстановке.""

      Но важные объекты, типа НПЗ, аэродромов и т.п. так же можно охранять. Так что какая-то эффективность от этого точно есть.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 06:12
      Дрон, цель своеобразная... мелкая, шустрая и прочее, прочее.
      Что уверенно их сбивать из с вольных систем, нужна либо не малая удача, либо не малая плотность огня!
      Как этоо достичь, варианты разные....

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