Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. (...) И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета

Несмотря на заявления властей Украины об отсутствии больших потерь, на самом деле в ВСУ абсолютно противоположная ситуация. Как заявил немецкий аналитик Франц-Стефан Гади, там критическая нехватка личного состава.Немецкий эксперт снова посетил передовую на одном из участков линии боевого соприкосновения и удивился переменам, произошедшим с украинской армией всего за год. По его словам, если в прошлом году перед контрнаступлением украинские солдаты излучали оптимизм, то теперь настроение совсем другое, в окопах уныние и безысходность. Еще одна проблема, с которой столкнулась украинская армия - это острая нехватка личного состава из-за больших потерь. По мнению Гади, ее быстро решить невозможно, что ставит Украину в еще более тяжелое положение.- пишет аналитик.Сейчас Зеленскому срочно нужны свежие силы, но отправлять в бой необученных солдат, значит нести еще большие потери. Но другого выхода нет, поэтому ВСУ потеряли эффективность, а солдаты потеряли мотивацию.Между тем, как пишут украинские ресурсы, Зеленский требует мобилизовать 200-250 тысяч граждан Украины только для компенсации потерь, а также такое же количество, чтобы было возможно провести хоть какую-то ротацию. В общем, Киеву где-то срочно нужно брать полмиллиона солдат, и это минимум.