Немецкий аналитик назвал главной проблемой ВСУ большие потери и отсутствие мотивации военнослужащих

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Немецкий аналитик назвал главной проблемой ВСУ большие потери и отсутствие мотивации военнослужащих

Несмотря на заявления властей Украины об отсутствии больших потерь, на самом деле в ВСУ абсолютно противоположная ситуация. Как заявил немецкий аналитик Франц-Стефан Гади, там критическая нехватка личного состава.

Немецкий эксперт снова посетил передовую на одном из участков линии боевого соприкосновения и удивился переменам, произошедшим с украинской армией всего за год. По его словам, если в прошлом году перед контрнаступлением украинские солдаты излучали оптимизм, то теперь настроение совсем другое, в окопах уныние и безысходность. Еще одна проблема, с которой столкнулась украинская армия - это острая нехватка личного состава из-за больших потерь. По мнению Гади, ее быстро решить невозможно, что ставит Украину в еще более тяжелое положение.



Главная проблема заключается, скорее, в нехватке личного состава. (...) И ее нельзя решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета

- пишет аналитик.

Сейчас Зеленскому срочно нужны свежие силы, но отправлять в бой необученных солдат, значит нести еще большие потери. Но другого выхода нет, поэтому ВСУ потеряли эффективность, а солдаты потеряли мотивацию.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, Зеленский требует мобилизовать 200-250 тысяч граждан Украины только для компенсации потерь, а также такое же количество, чтобы было возможно провести хоть какую-то ротацию. В общем, Киеву где-то срочно нужно брать полмиллиона солдат, и это минимум.
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    9 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 06:16
      Проскакавшие мозги стало меньше, а мояхатаскрайников они такие и есть, всегда и во всем.
      Большие потери и прочие "радости" могилизации, это фактор, если не задуматься, то пробудить основные инстинкты.... хочешь жить, БЕГИ!
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 06:47
        Уныние и безнадега у врага конечно присутствует, но он продолжает оказывать ожесточенное сопротивление , ведь враг это искривленное наше зеркало. Поэтому до нашей победы еще очень далеко.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 07:31
          Упорство/упоротость... есть такое. И про зеркало можно сказать, вот только зеркало не всегда прямое бывает, увы, а в кривом зеркале отражается может черти Че.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:21
      теперь настроение совсем другое, в окопах уныние и безысходность
      Это хорошо когда у противника в окопах уныние и безвыходность. Но очевидно еще не дошли до критической точки коль оказывают упорное сопротивление. Со временем наступит и перелом в сознании, который полностью вычеркнет мотивацию и оставит только безнадегу.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 06:39
        Французы обещали подкинуть 2000 спецназовцев.
    3. GUKTU76 Ранг пользователя
      GUKTU76
      +2
      Сегодня, 07:06
      Цитата: vasyliy1
      Уныние и безнадега у врага конечно присутствует, но он продолжает оказывать ожесточенное сопротивление , ведь враг это искривленное наше зеркало. Поэтому до нашей победы еще очень далеко.

      А "очень далеко", это сколько? Хотя бы примерно...
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 07:18
        Сроки зависят от решения нашего руководства перейти от режима сво в режим настоящей войны и еще от того какую военную помощь окажет окраине запад.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:24
      Немецкий аналитик назвал главной проблемой ВСУ большие потери и отсутствие мотивации военнослужащих

      Немецкий аналитик заметил , вторая часть ВСУ набрана военкомами с рынков ,больниц и автобусов, совсем не мотивированная ?
    5. GUKTU76 Ранг пользователя
      GUKTU76
      +1
      Сегодня, 09:06
      Цитата: vasyliy1
      Сроки зависят от решения нашего руководства перейти от режима сво в режим настоящей войны и еще от того какую военную помощь окажет окраине запад.

      Это понятно. Только вопрос был не от чего зависят сроки, а как перевести в цифры понятие "очень далеко". Для меня, например, это больше 10 лет. Далеко - 5 лет. Короткий срок - до 1 года. Поэтому и появилось желание сопоставить свои представления с процитированным.

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