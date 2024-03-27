На разрушившем мост в американском Балтиморе контейнеровозе находился «один из самых подготовленных лоцманов в мире»

Было видно, как огни судна выключаются, а затем снова включаются, что вызывает вопросы о том, восстановило ли судно подачу электроэнергии. Аварийные генераторы, судя по всему, просто включили свет, но не двигательную установку.

На контейнеровозе «Дали» находился один из самых опытных и подготовленных лоцманов не только в США, но и в мире.

Строительная компания Brawner Builders подтвердила информацию о том, что во время обрушения моста в Балтиморе на нём выполняла технические работы бригада монтажников, состоявшая из 8 человек. Двоих удалось спасти. Остальные шестеро сначала были объявлены пропавшими без вести, теперь, после завершения спасательной операции, все эти строители переведены в статус погибших.Напомним, что обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки произошло накануне в результате столкновения с одной из его опор контейнеровоза «Дали», капитаном которого, как выяснилось, был гражданин Украины. В результате этого столкновения центральные пролёты моста полностью обрушились за несколько секунд, перекрыв вход в порт Балтимора.В США обрушение моста в Мэриленде назвали самым крупным техногенным ЧП за последние минимум 5 лет.Появляются некоторые подробности о действиях экипажа контейнеровоза перед столкновением. Говорится о том, что грузовое судно начало терять ход практически сразу же после выхода из порта. Глава американской ассоциации лоцманов Клэй Даймонд заявил о том, что лоцман на корабле после возникновения неполадок на борту контейнеровоза связался с диспетчерской службой порта. Далее было принято решение бросить левый якорь, что и сделали. Судно начало поворачиваться, но от столкновения с мостом это не уберегло.Даймонд:По словам главы лоцманской ассоциации, по законам США, на любом иностранно судне, заходящем в один из портов Штатов или выходящем оттуда, обязательно должен быть американский лоцман.Даймонд:Теперь в США ведётся расследования относительно того, как допустили выход контейнеровоза из порта, если он имел технические неисправности. Напомним, что версию о теракте/диверсии ФБР не рассматривает.