На разрушившем мост в американском Балтиморе контейнеровозе находился «один из самых подготовленных лоцманов в мире»

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На разрушившем мост в американском Балтиморе контейнеровозе находился «один из самых подготовленных лоцманов в мире»

Строительная компания Brawner Builders подтвердила информацию о том, что во время обрушения моста в Балтиморе на нём выполняла технические работы бригада монтажников, состоявшая из 8 человек. Двоих удалось спасти. Остальные шестеро сначала были объявлены пропавшими без вести, теперь, после завершения спасательной операции, все эти строители переведены в статус погибших.

Напомним, что обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки произошло накануне в результате столкновения с одной из его опор контейнеровоза «Дали», капитаном которого, как выяснилось, был гражданин Украины. В результате этого столкновения центральные пролёты моста полностью обрушились за несколько секунд, перекрыв вход в порт Балтимора.



В США обрушение моста в Мэриленде назвали самым крупным техногенным ЧП за последние минимум 5 лет.

Появляются некоторые подробности о действиях экипажа контейнеровоза перед столкновением. Говорится о том, что грузовое судно начало терять ход практически сразу же после выхода из порта. Глава американской ассоциации лоцманов Клэй Даймонд заявил о том, что лоцман на корабле после возникновения неполадок на борту контейнеровоза связался с диспетчерской службой порта. Далее было принято решение бросить левый якорь, что и сделали. Судно начало поворачиваться, но от столкновения с мостом это не уберегло.

Даймонд:

Было видно, как огни судна выключаются, а затем снова включаются, что вызывает вопросы о том, восстановило ли судно подачу электроэнергии. Аварийные генераторы, судя по всему, просто включили свет, но не двигательную установку.

По словам главы лоцманской ассоциации, по законам США, на любом иностранно судне, заходящем в один из портов Штатов или выходящем оттуда, обязательно должен быть американский лоцман.

Даймонд:

На контейнеровозе «Дали» находился один из самых опытных и подготовленных лоцманов не только в США, но и в мире.

Теперь в США ведётся расследования относительно того, как допустили выход контейнеровоза из порта, если он имел технические неисправности. Напомним, что версию о теракте/диверсии ФБР не рассматривает.
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    48 комментариев
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    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +7
      Сегодня, 06:16
      Да мы поняли уже, что лоцман подготовился, возможно с вечера, возможно с капитаном, блэкджеком и девками! wink
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 09:09
        С пьяных шар ему показалось, что крымский мост wassat и с криком "алла я в бар"...пошёл на таран laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +11
      Сегодня, 06:18
      «Обрушение моста произошло в результате столкновения с одной из его опор контейнеровоза» —

      — Версию о виновности опоры надо рассмотреть ...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +7
        Сегодня, 06:31
        Украина не при чём.
        Это ИГИЛ однозначно.
        ФБР задержало четырёх подозреваемых в теракте.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +3
          Сегодня, 06:49
          Щирому хлопцу, нажравшемуся горилки никакой лоцман не помеха laughing ....результат, как говорится, налицо laughing
          1. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
            Сибирский цирюльник
            +3
            Сегодня, 07:04
            Не порите чушь: ей больно))
            Когда на ходовой мостик ступает нога лоцмана, то право управления судом переходит к нему. Иначе,зачем он нафиг нужен,да ещё за немалые деньги. Тут больше вопросы к машинному отделению,в частности к 3му механику,отвечающему за работу дизель-генераторов, в том числе. Ну и Деду,естественно, ибо он отвечает за всех
            1. Винни76 Ранг пользователя
              Винни76
              0
              Сегодня, 08:58
              Так виноват-то кто в таких случаях, лоцман или капитан? Понятно, что капитан несёт ответственность за исправное состояние. Но если рулил лоцман
        2. BecmepH Ранг пользователя
          BecmepH
          +5
          Сегодня, 06:53
          Цитата: Бородач
          Украина не при чём.

          С Крымским мостом перепутали...
    3. палестинец Ранг пользователя
      палестинец
      +2
      Сегодня, 06:20
      я знаю фамилию этого лоцмана... Паганель)))
    4. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +2
      Сегодня, 06:20
      Опытный лоцман - Иван Рябов
    5. ada Ранг пользователя
      ada
      +2
      Сегодня, 06:24
      То, что опора сама нарвалась и так понятно, но то, что они в неё целились - нет сомнений wassat
      1. PPD Ранг пользователя
        PPD
        +2
        Сегодня, 08:15
        Зачем целиться?
        Там снайпера- с бедра не глядя. wink
        1. ada Ранг пользователя
          ada
          +1
          Сегодня, 08:33
          Не-не, они вон и левым отданным подруливали, чтоб наверняка! Они же на выход груженые шли, моя понимай по течению, без приливного - всё сделали, чтоб с разворотом, если что - бортом смахнуть yes
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 06:24
      На контейнеровозе «Дали» находился один из самых опытных и подготовленных лоцманов не только в США, но и в мире.
      Даже рядовой лоцман, при такой ситуации отдал бы два якоря, на всю длину каната.
      Да и вообще лоцмана в США, не блеск, но при аварии СЭУ, ни один лоцман и даже Бог не спасут от аварии.
      1. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        0
        Сегодня, 06:48
        Цитата: carpenter
        на всю длину каната.

        Якоря на цепи крепятся... Канат, как правило-текстильный.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +5
          Сегодня, 06:54
          Цитата: BecmepH
          Якоря на цепи крепятся... Канат, как правило-текстильный.

          Извините уважаемый, но у нас мариманов не цепь, а канат. А на цепи только дворовых собак держат.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 08:28
            Carpenter.Ceйчас все кто сносил мост будет говорить мы делали всё возможное ,но наш Тофик не выноват.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +2
              Сегодня, 08:52
              Цитата: tralflot1832
              Ceйчас все кто сносил мост будет говорить мы делали всё возможное ,но наш Тофик не выноват.

              Но как всегда, мост снесли по раздолбайству. Хорошо что это в США.
              1. tralflot1832 Ранг пользователя
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 09:10
                Саrpenter.Но красиво же с Голивудским размахом! drinks Я этот скрин уже выкладывал.Там ясно видно ,что капитан и ДВА лоцмана прикладывают все усилия чтобы вернуть судно в фарватер.Это им удалось."Ход " для этого у них уже был.
                1. tihonmarine Ранг пользователя
                  tihonmarine
                  +2
                  Сегодня, 09:14
                  Цитата: tralflot1832
                  капитан и ДВА лоцмана рикладывают все усилия чтобы вернуть судно в фарватер.Это им удалось."Ход " для этого у них уже был.

                  Ну если ход был, то два якоря в воду и полный назад и никуда пароплав не развернёт.
          2. BecmepH Ранг пользователя
            BecmepH
            +1
            Сегодня, 08:55
            Цитата: carpenter
            Извините уважаемый, но у нас мариманов не цепь, а канат.

            Сомневаюсь, что Вы мореман. И не надо "пугру мести".Есть якорная цепь (с контрфорсами обязательно), есть трос, как правило стальной, есть канат, как правило текстильный.
            Если что, я работал на флоте и имею диплом капитана-механика 1-3 группы судов.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 09:00
              Цитата: BecmepH
              Сомневаюсь, что Вы мореман. И не надо "пугру мести".

              Береговые люди всегда сомневаются в нашей морской профессии, вам как я все время пишу, нас не понять. А цепь говорят на берегу, а у нас всё идет со старых времен от английского флота - канат и смычка.
              1. BecmepH Ранг пользователя
                BecmepH
                0
                Сегодня, 09:12
                Цитата: carpenter
                Цитата: BecmepH
                Сомневаюсь, что Вы мореман. И не надо "пугру мести".

                Береговые люди всегда сомневаются в нашей морской профессии, вам как я все время пишу, нас не понять. А цепь говорят на берегу, а у нас всё идет со старых времен от английского флота - канат и смычка.

                Товарищ матрос, Вы далеки от флота))) Слово канат происходит из греческого языка. Смычка (в данном случае часть якорной цепи длиной 25-27 м) является производной от глагола (русского!) смыкать.
                Не позорьтесь, пожалуйста. Ваши познания, в этой области, слабы. Верхов нахватались и понтуетесь.
                Повторюсь: "Я много лет работал на флоте."
            2. tihonmarine Ранг пользователя
              tihonmarine
              0
              Сегодня, 09:20
              Цитата: BecmepH
              Если что, я работал на флоте и имею диплом капитана-механика 1-3 группы судов.

              Простите, у нас морских совсем другие понятия и нас учили по другому. Dimon прав, поверьте старому капитану deep sea captain, простоявшему на мостике 50 лет и ушедшему с морского флота в 70 лет
            3. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 09:25
              Цитата: BecmepH
              Если что, я работал на флоте и имею диплом капитана-механика 1-3 группы судов.

              Цитата: BecmepH
              Если что, я работал на флоте и имею диплом капитана-механика 1-3 группы судов.

              Река это одно, а море и океан другое, мы из другого теста вылеплены, поэтому и взгляды и понятия у нас разные, У вас своя была работа, у нас своя, но они очень разные.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:29
      На контейнеровозе «Дали» находился один из самых опытных и подготовленных лоцманов не только в США, но и в мире
      Даже лоцман "мирового уровня" не может ничего сделать при отказе силовой установки и потери возможности управлять судном. Теперь несколько месяцев будут расчищать фарватер для восстановления функционирования порта.
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 07:04
        Так почему"отдали только левый якорь",а не оба сразу? Да и в статье прямо сказано,что: после отдачи левого якоря,судно стало разворачивать. Не знаю как дела обстоят на гражданском флоте,а в ВМФ делается всё с огромным запасом и всё дублируется.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:51
          Цитата: ГГВ
          Не знаю как дела обстоят на гражданском флоте,а в ВМФ делается всё с огромным запасом и всё дублируется.

          Что на гражданском лоте мастер (капитан, что в ВМФ командир на мостике, всегда должны думать и оценивать обстановку, на то они и капитаны. Дублировать, запасы делать, это все пустое.
          Я вам могу привести сотни примеров аварий мирового гражданского флота и военно-морского.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 08:06
        Цитата: rotmistr60
        На контейнеровозе «Дали» находился один из самых опытных и подготовленных лоцманов не только в США, но и в мире
        Даже лоцман "мирового уровня" не может ничего сделать при отказе силовой установки и потери возможности управлять судном.

        Никакой он не "один из самых опытных и подготовленных". Я был в Техасе, много общался с местными. Всё самое большое и лучшее в Америке - в Техасе. Лоцманы, наверное, тоже...
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 08:59
          Игорь hi Якорь они действительно пытались бросить ,но он даже до дна не дошёл или дошёл ,когда они мост снесли ,якорь- цепь уходит вводу вертикально вниз.А как вам вот это- на борту было два величайших лоцмана в мире.Сейчас все будут отнекиваться мы делали всё возможное ,но так получилось ,извините.Судя по хронологии ,на штурманском мостике трое( капитан ,2 лоцмана ) проявили силу воли плюс характер чтобы вернуть судно в створ фарватера.За две минуты до столкновения ,двигатель был запущен всётаки( всё сваливают на грязное топливо в расходных цистернах) Но такого быть не может,может быть только отсутствие топлива в расходных цистерна правого или левого борта но это тоже фантастика.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 09:26
            Андрей, hi!
            Цитата: tralflot1832
            А как вам вот это- на борту было два величайших лоцмана в мире.

            Если отвлечься от шуток "капитана-украинца" и про то, что самые великие лоцманы водятся только в прериях Техаса, то ситуация характеризуется простой фразой - "И на старуху бывает проруха".

            При разборе всех крупных техногенных аварий, начиная с наших, например, "Александра Суворова" и "Адмирала Нахимова", в аварии виноват, обычно не один отдельно взятый капитан судна или начальник АЭС. Ошибку одного всегда сможет исправить другой. А вот когда множество факторов, не столь опасных в отдельности, складываются по воле случая (разгильдяйства, чьей-то злой воли и т.п.) в одну кучу - вот тогда авария неотвратима.
            А потому "тут недосмотрели, там не учли, здесь не приняли в расчёт, да ещё и расписание нарушили" - и нате, получите-распишитесь, громкую аварию.
            К терактам, кстати, это тоже относится.

            Наверное, так и тут - начиная с "капитана-украинца" и заканчивая ремонтной бригадой на мосту - всё сложилось в какой-то дикий пазл.
    8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 06:30
      Судя по результату, лоцман " находился" в ктнтейнере контейнеровоза.
    9. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
      Сибирский цирюльник
      +2
      Сегодня, 06:39
      Было видно, как огни судна выключаются, а затем снова включаются, что вызывает вопросы о том, восстановило ли судно подачу электроэнергии. Аварийные генераторы, судя по всему, просто включили свет, но не двигательную установку

      Ох,уж эти блогеры- ИксперДы))
      АДГ,априори,не могут дать движение кораблю,или " включить " ГД))
      Максимум- это подать электричество на топливные,масляные насосы и охлаждения, гидравлику рулевой машины,но не "включить "))
      И где были буксиры,обеспечивающие проход судна,в узкости?
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 07:07
        Но отдать оба якоря,что мешало если АДГ работали?
        1. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
          Сибирский цирюльник
          0
          Сегодня, 07:12
          Тут надо восстановить хронологию событий. Может быть, что никакие боги,с их якорями ,не спасли бы ситуацию. Мы же знаем только,что пароход " поймал тёмную"
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            0
            Сегодня, 07:18
            Если смогли отдать левый якорь,то не такая уж и "темная". Ну а вообщем Вы правы,всего мы не знаем,но задаётся мне ошибки лоцмана ещё как присутствуют.
            1. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
              Сибирский цирюльник
              +1
              Сегодня, 07:22
              Да,там по шапке получат все,ещё и боцмана,с моряками,прицепят до кучи" за нерасторопность"
              Лоцману,однозначно, чёрная метка.
        2. Попандос Ранг пользователя
          Попандос
          0
          Сегодня, 09:19
          отдать оба якоря,что мешало если АДГ работали?

          Вообще-то конструкция якорного устройства должна предусматривать возможность ручной отдачи якоря, т. к. якорь считается в том числе аварийным устройством, и должно работать автономно.
          Меня смущает другое, в команде из 24 человек, 22 индуса, танцуют они ничего так good , а вот как они могут управляться с механикой request
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 08:19
        Цитата: Сибирский цирюльник
        И где были буксиры,обеспечивающие проход судна,в узкости?

        А на них сэкономили и с собой не взяли! laughing
        1. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
          Сибирский цирюльник
          +1
          Сегодня, 08:23
          Дык,они " бонусом" ,к лоцману, полагаются)) Видать,не довели до конца,не утерпели и погнали домой за пивом))
    10. Роман Бубнов Ранг пользователя
      Роман Бубнов
      +2
      Сегодня, 06:53
      Не иначе агенты Петров und Башаров снова "в деле".
      Запасаемся попкорном и ждем версию "русского следа". Ее обязательно должна озвучить "немытый домовенок Кузя" - Карин ЖанПьер
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        0
        Сегодня, 07:03
        За домовенка кузю, лютый респект!!!!
    11. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 06:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Версию о виновности опоры надо рассмотреть ...

      Будете смеяться, но Вы совершенно правы. Удивительно, что в эти палочки до сих пор никто не въехал. Защитить их от удара видимо не судьба было.
    12. ЯсеньПосейдонов Ранг пользователя
      ЯсеньПосейдонов
      +2
      Сегодня, 07:11
      Представляю, какой вой бы стоял, если бы капитан оказался русским. А так да, обычная техногенная авария.
    13. unhappy Ранг пользователя
      unhappy
      +3
      Сегодня, 07:28
      Обязательно для американца крякнуть что "наш американский лоцман лучший в мире". Просто клоуны laughing
      зы: капитану респект))
    14. Ватервейс 672 Ранг пользователя
      Ватервейс 672
      +1
      Сегодня, 07:57
      Фотография не чёткая, но похоже стоп анкер (кормовой вспомогательный якорь) отдан.
    15. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:22
      Вот версию, что мост подрезал контейнеровоз не рассматривают ?
    16. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 08:47
      На разрушившем мост в американском Балтиморе контейнеровозе находился «один из самых подготовленных лоцманов в мире»
      Всех причастных к разрушению моста в Балтиморе наградить грамотами и памятными подарками через МИД РФwink

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